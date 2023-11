Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Υπέρ της Παλαιστίνης ο ράπερ Macklemore – «Ξέρω ότι πρόκειται για γενοκτονία»

Μήνυμα αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό που υποφέρει από τους συνεχείς βομβαρδισμούς του Ισραήλ έστειλε ο ράπερ Macklemore μιλώντας στους δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς που έδωσαν δυναμικό παρών στη διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στην Ουάσινγκτον το Σάββατο ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Macklemore δήλωσε ότι ήταν «όμορφο να παρατηρείς» το τεράστιο πλήθος. «Μου είπαν να σωπάσω, μου είπαν να κάνω την έρευνά μου, να πάω πίσω, ότι είναι πολύ περίπλοκο να πω κάτι, να σωπάσω αυτή τη στιγμή», είπε από το βήμα ο ράπερ.

«Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πήγα πίσω και έκανα κάποια έρευνα, μαθαίνω», είπε ακόμα ο τραγουδιστής και προσέθεσε: «Δεν ξέρω τα πάντα, αλλά ξέρω αρκετά για να ξέρω ότι πρόκειται για γενοκτονία».

Macklemore speaks at the “Free Palestine” rally in DC:

“They told me to do my research, that it’s too complex, to be silent … In the last 3 weeks, I’ve gone back & I have done some research, I don’t know everything, but I know enough to know that this is a genocide.” pic.twitter.com/QQcjZQcSFQ

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 4, 2023