Ισραήλ: Στη Γάζα ο αρχηγός του στρατού για επιθεώρηση των στρατευμάτων – Βίντεο

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χέρτζι Χαλεβί, μετέβη σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας για να επιθεωρήσει τα στρατεύματα.

Είναι η πρώτη επίσκεψή του από την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς. «Ναι, ήταν στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα», είπε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά τη μετάδοση στιγμιότυπων από τη δημόσια ισραηλινή τηλεόραση.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησε συνάντηση με τους διοικητές των μονάδων. Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός δείχνει τον Χαλεβί να συναντάται με τον διοικητή της 162ης Μεραρχίας, στρατηγό Yitzhak Cohen, και άλλους αξιωματικούς.

The Chief of the General Staff of the Israeli Army, General Herzi Halevi, held a meeting with the commanders of the units inside (?) the Gaza Strip. A video released by the Israeli military shows Halevi meeting with the commander of the 162nd Division, Gen. Yitzhak Cohen, and… pic.twitter.com/M2dMmPcsRj

