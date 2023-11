Λωρίδα της Γάζας: Πάνω από 30 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι

Βομβαρδισμούς στη Βόρεια Γάζα πραγματοποίησε το Ισραήλ αργά το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής «σφυροκοπώντας» περιοχές και σκοτώνοντας δεκάδες αμάχους και παιδιά.

Μάλιστα ανάμεσα στις περιοχές που χτυπήθηκαν ήταν ο προσφυγικός καταυλισμός Αλ Μαγκάζι, όπου σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Συγκεκριμένα τουλάχιστον 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν.

Πρόκειται για λιγότερους από τους 51 ανθρώπους που είχε αρχικά αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ότι σκοτώθηκαν.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι εξετάζουν αν ο στρατός επιχειρούσε στην περιοχή την ώρα της βομβιστικής επίθεσης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν την κύρια γεώτρηση στη συνοικία Τελ-αλ-Ζαατάρ

Σε αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, λογαριασμών προσκείμενων στη Χαμάς διακρίνονται πολύ σκληρές εικόνες με νεκρά παιδιά, τα οποία όπως αναφέρεται κοιμούνταν τη στιγμή των χτυπημάτων.

Επίσης, υπάρχουν αναφορές για ισραηλινό χτύπημα κοντά στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο επίσης στη Βόρεια Γάζα.

Μεταμεσονύχτιο χτύπημα στη Λωρίδα της Γάζας

Σύμφωνα με το Al Jazeera λίγο μετά τις 1:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις σε διάφορες περιοχές στη βόρεια Γάζα. Στη βόρεια περιοχή της Λωρίδας της Γάζας, στη συνοικία Τελ-αλ-Ζαατάρ, η οποία θεωρείται μια από τις κύριες συνοικίες του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια. Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν την κύρια γεώτρηση στην περιοχή αυτή, η οποία παρέχει νερό σε χιλιάδες σπίτια.

Επίσης, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου δύο κατοικίες καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σύμφωνα με το Al Jazeera έριξαν διάφορα είδη … βομβών, μεταξύ άλλων στις βόρειες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας και στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι.