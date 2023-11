Πόλεμος στη Γάζα: Στα άδυτα της Χαμάς – Βίντεο ντοκουμέντο από τα μυστικά τούνελ

Το ταξίδι ενός δημοσιογράφου μέσα στα υπόγεια τούνελ της Χαμάς κάτω από τη Γάζα και τις συνεντεύξεις που πήρε από μαχητές μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, την ώρα που μηχανικοί του στρατού προσπαθούν με κάθε μέσο να τα καταστρέψουν.

Το ρεπορτάζ έγινε για το Russia Today και το έφερε στο φως η Jerusalem Post μέσω της πλατφόρμας Χ.

Σε ρεπόρτερ της Russia Today (RT) επετράπη μια σπάνια επίσκεψη μέσα στο λεγόμενο «Μετρό της Γάζας», το οποίο φτάνει έως και 300 μίλια κάτω από τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ, ρωτήθηκ γιατί δεν επέτρεψαν στον πολιορκημένο άμαχο πληθυσμό να καταφύγει από τους βομβαρδισμούς στα τούνελ.

«Η προστασία των αμάχων της Γάζας είναι ευθύνη του ΟΗΕ και του Ισραήλ… Έχουμε φτιάξει τις σήραγγες για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από το να γίνουμε στόχοι και να σκοτωθούμε. Αυτά έχουν σκοπό να μας προστατεύσουν από τα αεροπλάνα», ήταν η απάντησή του.

Watch a Russian reporter’s ‘journey’ to the underground tunnels in Gaza.

Learn more: https://t.co/EVtBwzpxr9 pic.twitter.com/tY3mDX3Lt1

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 4, 2023