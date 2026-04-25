Λίβανος: 4 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στον νότο
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο , ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.
«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.
Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.
