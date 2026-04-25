25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
Ποδόσφαιρο 25 Απριλίου 2026, 18:00

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι

Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Ένα νέο, βαθιά ανησυχητικό κεφάλαιο ανοίγει για το ιταλικό ποδόσφαιρο, καθώς η Εισαγγελία του Μιλάνου διερευνά υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της αξιοπιστίας της διαιτησίας. Ο αρχιδιαιτητής των επαγγελματικών κατηγοριών της Ιταλίας, Τζανλούκα Ρόκι, βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη», πάντα με βάση το κατηγορητήριο, σε μια υπόθεση που ήδη προκαλεί συνειρμούς με το σκάνδαλο Calciopoli του 2006, το οποίο είχε συγκλονίσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όχι μόνο το ιταλικό.

Η έρευνα, που φαίνεται να «τρέχει» εδώ και μήνες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εστιάζει στη σεζόν 2024-2025 και επιχειρεί να χαρτογραφήσει πιθανές παρεμβάσεις ή επιρροές στη διαδικασία λήψης διαιτητικών αποφάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών δεν βρίσκονται μόνο διαιτητές, αλλά ένα ευρύτερο πλέγμα που περιλαμβάνει τη διαιτητική επιτροπή, τη ιταλική ομοσπονδία, αγγίζει ακόμη και τον τρόπο λειτουργίας της αθλητικής δικαιοσύνης.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να διαδραματίζει η χρήση του VAR, το οποίο από εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας μετατρέπεται – εφόσον επιβεβαιωθούν οι υποψίες και οι κατηγορίες – σε πιθανό πεδίο αθέμιτων παρεμβάσεων. Η βασική αρχή της απομόνωσης της αίθουσας VAR, όπου οι διαιτητές καλούνται να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις χωρίς εξωτερικές επιρροές, τίθεται ευθέως υπό αμφισβήτηση.

Η πρώτη υπόθεση που εξετάζεται αφορά τον αγώνα Ουντινέζε – Πάρμα την 1η Μαρτίου 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι διαιτητές του VAR αρχικά εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τον καταλογισμό πέναλτι για χέρι. Ωστόσο, σε μια χρονική στιγμή που έχει καταγραφεί και σε βίντεο, η στάση τους αλλάζει αιφνιδιαστικά και συστήνεται στον διαιτητή του αγώνα επανεξέταση της φάσης μέσω on-field review, οδηγώντας τελικά στην υπόδειξη της εσχάτης των ποινών. Το σημείο που έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες υποψίες είναι η φερόμενη παρουσία και παρέμβαση του Ρόκι εκτός της αίθουσας VAR, με αναφορές ότι ενδέχεται να επιχείρησε να προσελκύσει την προσοχή των διαιτητών μέσω χτυπημάτων στο τζάμι!

Το δεύτερο περιστατικό αφορά τον αγώνα Ίντερ – Βερόνα τον Ιανουάριο του 2024, όπου εξετάζεται φάση με πιθανή αγκωνιά του αμυντικού της Ίντερ, Αλεσάντρο Μπαστόνι. Παρά τη σοβαρότητα της επαφής, δεν ζητήθηκε επανεξέταση από τον διαιτητή μέσω VAR και το παιχνίδι συνεχίστηκε, με την ομάδα του Μιλάνου να πετυχαίνει καθοριστικό γκολ. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν κατά πόσο υπήρξε παράλειψη σε καταλογισμό πέναλτι που ενδέχεται να επηρέασε άμεσα το τελικό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η εξέλιξη της κατάθεσης ενός εκ των διαιτητών VAR, ο οποίος αρχικά κλήθηκε ως μάρτυρας, αλλά στη συνέχεια η ιδιότητά του μεταβλήθηκε σε κατηγορούμενος για ψευδορκία, όταν κρίθηκε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο βάθος από ό,τι αρχικά φαινόταν.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει θεσμικές αντιδράσεις. Η ιταλική ομοσπονδία προχώρησε σε αλλαγές κανονισμών σχετικά με την παρουσία παραγόντων στη μονάδα VAR, επιβάλλοντας αυστηρότερη καταγραφή δραστηριοτήτων και ενισχύοντας τον έλεγχο μέσω της εισαγγελίας της ομοσπονδίας. Οι σχέσεις μεταξύ της διαιτητικής επιτροπής και της ένωσης διαιτητών έχουν επιδεινωθεί, ενώ δεν λείπουν και οι φωνές που ζητούν ριζικές αλλαγές στη δομή και στον έλεγχο της διαιτησίας.

Η σκιά νέου Calciopoli πλανάται αναπόφευκτα πάνω από τις εξελίξεις. Αν και οι μέθοδοι που εξετάζονται σήμερα διαφέρουν – με το βάρος να μετατοπίζεται από τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις στη δυνατότητα επιρροής μέσω της τεχνολογίας – το βασικό ερώτημα παραμένει το ίδιο: κατά πόσο το σύστημα διασφαλίζει την ακεραιότητα των αγώνων.

Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο επενδύει ολοένα και περισσότερο στην τεχνολογία για τη διασφάλιση της διαφάνειας, η πιθανότητα η ίδια αυτή τεχνολογία να αποτελεί πεδίο χειραγώγησης αγώνων συνιστά ένα εξαιρετικά ανησυχητικό σενάριο. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα συμπεράσματά της ενδέχεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις, όχι μόνο για το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το άθλημα τη σχέση του με την τεχνολογία και τη δικαιοσύνη.

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Καταρρέει ο β' γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για επιθέσεις στη Χεζμπολάχ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»
Άρσεναλ – Νιούκαστλ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για τους «κανονιέρηδες» κι «ανάσα»

Μετά από τις σερί ήττες από Μπόρνμουθ και Σίτι, η Άρσεναλ, επέστρεψε στις νίκες και επικρατώντας με 1-0 της Νιούκαστλ, έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League, αλλά με ματς περισσότερο.

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)

Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη
Πώς οι Big Four «κόβουν» τους partners από τα κέρδη

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα
Γαλλία-Ελλάδα υπέρ της καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων της πανδημίας – Ζητούν επέκταση χρέους ή νέα ομόλογα

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Μετά το Baby Reindeer – Αδυσώπητο, ωμό και βίαιο, το Half Man είναι το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς
Μετά το Baby Reindeer - Είναι το Half Man το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς; - «Ωμή ανατομία μιας αρρενωπότητας σε κρίση»

Ο πολυβραβευμένος Ρίτσαρντ Γκαντ του Baby Reindeer, επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, ένα αφόρητα σκληρό δράμα για τη βία του να είσαι άνδρας

ΗΠΑ: Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο – Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;
Η υπόθεση των αγνοούμενων επιστημόνων φτάνει από το ίντερνετ στον Λευκό Οίκο - Θεωρία συνωμοσίας ή αποκάλυψη;

Οι ισχυρισμοί για μια δόλια συνωμοσία τραβούν την προσοχή των βουλευτών και του προέδρου των ΗΠΑ – αλλά συνδέονται πραγματικά οι εξαφανίσεις με τους θανάτους;

Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία
Ο Βασίλης Κικίλιας κρούει κώδωνα κινδύνου για την κρίση στο Ορμουζ και το κόστος της πράσινης μετάβασης στη ναυτιλία

Σε μια ηχηρή παρέμβαση από το φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ρεαλισμό ανέδειξε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το σημαντικό «εθνικό κεφάλαιο» τη ναυτιλία και την πραγματική οικονομία από την ένταση στο Ορμούζ. Καμπανάκι κινδύνου έκρουσε για το δυσβάσταχτο κόστος μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία, ασκώντας κριτική στον ανεδαφικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!
Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 2-1: Στον τελικό οι «πολίτες» με ανατροπή και με γκολ στο 83′ και στο 87′!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν τα παράτησε, αν και έχανε μέχρι το 83′ από τη Σαουθάμπτον, και με μυθική ανατροπή (2-1) μέσα σε 4' πήρε την πρόκριση για τον τελικό του FA Cup, όπου θα παίξει μία εκ των Τσέλσι, Λιντς

Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός
Λίβανος: Στην κόψη του ξυραφιού η εκεχειρία – Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις – Θεατής η Βηρυτός

Την κατάπαυση πυρός και την παράτασή της συμφώνησαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ η Χεζμπολάχ, που έχει ισχυρά ερείσματα στη χώρα, ήταν αντίθετη. Και ο αριθμός των νεκρών διαρκώς αυξάνεται.

Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία
Stoiximan GBL: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος (vids) – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Άρης επικράτησε του Πανιωνίου (75-65), κι έτσι οι κυανέρυθροι υποβιβάστηκαν στην Α2. – Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan GBL και η τελική βαθμολογία στην κανονική περίοδο.

Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο
Γιατί οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των ονείρων σας ίσως να μείνουν απλώς ένα όνειρο

Οι υψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζουν τους ταξιδιώτες να ξανασκεφτούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ γκρεμίζει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση– Δυσαρεστημένοι οι 8 στους 10

Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών αποδοκιμάζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 64% θεωρεί ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουν αυξηθεί τα φαινόμενα διαφθοράς.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

