21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Ποδόσφαιρο 21 Απριλίου 2026, 13:19

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Γιώργος Μαζιάς
Ένα πολυσύνθετο και βαθιά οργανωμένο κύκλωμα πολυτελούς πορνείας στο Μιλάνο φέρνει στο φως η ιταλική Δικαιοσύνη, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο όπου η νυχτερινή διασκέδαση, ο αθλητισμός υψηλού επιπέδου και η οικονομική ισχύς συναντώνται σε ένα δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων με τεράστια οικονομικά οφέλη. Η υπόθεση, που ήδη προκαλεί έντονους κραδασμούς στην ιταλική κοινωνία και όχι μόνο, περιλαμβάνει συλλήψεις, δεκάδες εμπλεκόμενους και ένα εκτιμώμενο παράνομο τζίρο που ξεπερνά το 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο επίκεντρο βρίσκεται εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως βιτρίνα για την οργάνωση ιδιωτικών βραδιών με τη συμμετοχή escort υψηλού επιπέδου. Τα πακέτα που προσφέρονταν στους πελάτες δεν περιορίζονταν μόνο σε συνοδεία, αλλά περιλάμβαναν πλήρεις εμπειρίες πολυτελούς διασκέδασης: νυχτερινά κέντρα της λεγόμενης «Milano bene», διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία και ιδιωτικές συναντήσεις με γυναίκες που στρατολογούνταν από το κύκλωμα.

Η πελατεία φέρεται να ήταν ιδιαίτερα εκλεκτή. Επιχειρηματίες, δημόσια πρόσωπα και κυρίως επαγγελματίες αθλητές, ανάμεσά τους ποδοσφαιριστές της Serie A, περιλαμβάνονται στη λίστα των φερόμενων πελατών. Αν και τα ονόματα παραμένουν επισήμως απόρρητα, οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον πενήντα άτομα, ενώ σε καταγεγραμμένες συνομιλίες γίνεται αναφορά ακόμη και σε οδηγό της Formula 1 που φέρεται να ζήτησε «παρέα» κατά την παρουσία του στο Μιλάνο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι πληροφορίες για χρήση υποξειδίου του αζώτου, γνωστού ως «αέριο γέλιου» ή «droga del palloncino». Η ουσία αυτή, αν και δεν καταγράφεται ως απαγορευμένη σε ελέγχους ντόπινγκ, φαίνεται να χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των βραδιών, ενισχύοντας το κλίμα ευφορίας και αποχαύνωσης χωρίς άμεσο κίνδυνο εντοπισμού.

Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που θεωρούνται οι βασικοί οργανωτές του κυκλώματος. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η προαγωγή και εκμετάλλευση της πορνείας, καθώς και το ξέπλυμα χρήματος μέσω των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα. Οι οικονομικές έρευνες αποκάλυψαν σημαντική δυσαναλογία μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής περιουσίας, στοιχείο που ενίσχυσε το κατηγορητήριο.

Στο σκέλος της στρατολόγησης, οι αρχές εντόπισαν περίπου δέκα γυναίκες, ηλικίας από 18 έως 30 ετών, ιταλικής και ξένης καταγωγής. Κάποιες εξ αυτών ήταν ήδη επαγγελματίες στον χώρο, ενώ άλλες φαίνεται να προσελκύστηκαν μέσω υποσχέσεων για εύκολα χρήματα και πρόσβαση σε έναν λαμπερό τρόπο ζωής. Οι γυναίκες λάμβαναν περίπου το 50% των κερδών και διέμεναν σε χώρους που συνδέονται άμεσα με την εταιρεία, ενώ φέρεται – κατά την Gazzetta να δραστηριοποιούνταν και εκτός Ιταλίας, με αναφορές για παρουσία σε κοσμοπολίτικους προορισμούς όπως η Μύκονος.

Παρά τη σημαντική πρόοδο της έρευνας, παραμένουν ασαφή ορισμένα στοιχεία σχετικά με την πλήρη γεωγραφία της δράσης. Ωστόσο, είναι σαφές ότι το κύκλωμα είχε βαθιές ρίζες στην υψηλή κοινωνία του Μιλάνου, αξιοποιώντας τη φήμη και την αίγλη της πόλης για να προσελκύσει πελάτες με οικονομική επιφάνεια και κοινωνική επιρροή.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς οι αρχές εξετάζουν περαιτέρω εμπλοκές και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Το σκάνδαλο φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο την έκταση της παράνομης δραστηριότητας, αλλά και τις γκρίζες ζώνες που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ νόμιμης ψυχαγωγίας και οργανωμένου εγκλήματος σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς και πολιτιστικούς κόμβους της Ευρώπης.

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του '60 και του '70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

