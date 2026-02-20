sports betsson
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου
Ποδόσφαιρο 20 Φεβρουαρίου 2026, 08:12

Μέτωπο των ομάδων της Serie A κατά νομοσχεδίου

Οι σύλλογοι της Serie A συζήτησαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις και εξέφρασαν ομόφωνα τις αντιρρήσεις τους για τους φορείς λαϊκής συμμετοχής φιλάθλων. Οι πέντε λόγοι που διαφωνούν

Spotlight

«Κόκκινη κάρτα» σε νομοσχέδιο που αφορά στην λαϊκή συμμετοχή στους αθλητικούς λόγους έβγαλαν οι ομάδες της Serie A. Η συζήτηση έγινε αυτή την εβδομάδα, όμως είναι αργά για αντιρρήσεις, επειδή η συγκεκριμένη νομοθετική μεταρρύθμιση έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιταλίας. Πλέον οι ελπίδες για ανατροπές μετατίθενται στη Γερουσία, όπου οι ομάδες διατύπωσαν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Η ΓΣ των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας της Ιταλίας ψήφισε κατά του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου. Όμως, βρίσκεται στην τελική ευθεία καθώς σύμφωνα με τη διαδικασία αναμένει εξέταση στη Γερουσία της χώρας, όπου οι ομάδες της Serie A απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο της Γερουσίας και στην Έβδομη Επιτροπή της Γερουσίας προκειμένου να εκθέσουν ανησυχίες τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Radiocor, η λίγκα της Serie A επισημαίνει τα εξής:

-Ο πρώτος λόγος της διαφωνίας είναι επειδή θεωρεί ότι το σχέδιο νόμου παρουσιάζει «σοβαρές συγκρούσεις» με τα υποκειμενικά δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των συλλόγων και των μετόχων τους.

-Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η λίγκα της Serie A επισημαίνει ασάφειες σε άρθρα  του σχεδίου νόμου όσον αφορά την εφαρμογή του σε εισηγμένες εταιρείες, με αρκετούς συλλόγους της Serie A να λειτουργούν στο πλαίσιο σύνθετων εταιρικών δομών.

-Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι ομάδες έχουν ενστάσεις σχετικά με το δικαίωμα των φορέων λαϊκής συμμετοχής σε περίπτωση πτώχευσης ενός συλλόγου. Σύμφωνα με το προτεινόμενο πλαίσιο, οι φορείς φιλάθλων θα δικαιούνται να αποκτήσουν τον αθλητικό τίτλο του συλλόγου, όμως σύμφωνα με την ιταλική λίγκα αυτή η διάταξη θα μπορούσε να παρεμβαίνει σε ήδη καθιερωμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας.

-Ο τέταρτος λόγος είναι οι φόβοι των ομάδων της Serie A ότι αν τεθεί σε ισχύ με την παρούσα μορφή του, τα μέτρα θα μπορούσαν να προκαλέσουν «προφανείς αρνητικές επιπτώσεις» τόσο για τη βιομηχανία του ποδοσφαίρου όσο και για την ευρύτερη οικονομία που συνδέεται με αυτήν.

-Ο πέμπτος λόγος της διαφωνίας της λίγκας της Serie A είναι ότι στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν διατάξεις που να επιβάλλουν «ισχυρές» δικλίδες ασφαλείας για την αποτροπή διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στον περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων ή άσκησης επιρροής στις δομές εταιρικής διακυβέρνησης μέσω των φορέων λαϊκής συμμετοχής.

