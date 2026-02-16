Serie A: Απειλές θανάτου και τιμωρία ενόψει για τον διαιτητή του ντέρμπι Ιντερ-Γιουβέντους

Καλά κρατούν οι δονήσεις στη Serie A, εξαιτίας της αποβολής του Πιερ Καλούλου με δεύτερη κίτρινη (42’) στο ματς του Σαββάτου (14/2) Ιντερ-Γιουβέντους 3-2. Ο διαιτητής του ντέρμπι Φεντερίκο Λα Πένια που άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες βρίσκεται στο στόχαστρο καθώς, όπως κατάγγειλε ο ίδιος, δέχθηκε απειλές θανάτου που αφορούσαν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τη σύζυγό του, όπως και τις δυο ανήλικες κόρες του. Παράλληλα, οι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθούν να εκτονωθεί η κατάσταση και να κοπάσει ο θόρυβος, διαρρέοντας ότι ο 42χρονος διαιτητής θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό ενός μήνα.

Ο Φεντερίκο Λα Πένια είναι δικηγόρος και ήξερε πως να χειριστεί τις απειλές θανάτου, κάνοντας καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, ο Λα Πένια έλαβε μια σειρά από τρομακτικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα σε πυροβολήσω», «Θα σε σκοτώσω» και «θα έρθουμε να σε βρούμε, ξέρουμε πού μένεις», είναι κάποια από αυτά και κάποια άλλα ήταν κατά της οικογένειάς του. Ο Λα Πένια κινήθηκε γρήγορα για να καταγραφούν αυτές οι ενέργειες και να ζητήσει νομική προστασία από τους δράστες.

«Ξεκάθαρο λάθος», χαρακτήρισε την αποβολή του Καλούλου ο υπεύθυνος ορισμών της ιταλικής ένωσης διαιτητών Τζιανλούκα Ρόκι. Για αυτό και ο Λα Πένια θα τιμωρηθεί με αποκλεισμό ενός μήνα, θεωρώντας ότι ήταν λάθος δεύτερη κίτρινη το τράβηγμα στον Μπαστόνι.

Ο Ρόκι μίλησε και για την ψυχολογική κατάσταση του Πένα. Ετσι τόνισε ότι η διαιτητική ομάδα «λυπήθηκε πολύ», σημειώνοντας ότι το VAR δεν μπορούσε να παρέμβει λόγω του ισχύοντος πρωτοκόλλου. Ακόμη, πρόσθεσε ότι ο διαιτητής είναι «συντετριμμένος» από αυτό το λάθος, προσθέτοντας ότι «ξεγελάστηκε από την προσποίηση του Μπαστόνι. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρμόδιοι σκέφτονταν να τον ορίσουν άμεσα για να ξεχαστεί το λάθος, όμως ο τεράστιος όγκος εχθρικών αντιδράσεων και ο προσωπικός χαρακτήρας των απειλών καθιστούν πλέον πιο πιθανή μια περίοδο απομάκρυνσης από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη Γιουβέντους είναι πυρ και μανία με το λάθος του Λα Πένια και αντέδρασαν άμεσα. Ο αθλητικός διευθυντής Τζόρτζιο Κιελίνι καταγράφηκε στην κάμερα μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Νταμιέν Κομόλι να είναι έξαλλοι με τον Λα Πένα και διαμαρτύρονται στη φυσούνα, καθώς οι ομάδες κατευθύνονταν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με το σκορ στο 1-1 και τα νεύρα παρέμειναν μετά την ήττα στο Σαν Σίρο.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο μετά από αυτό που συνέβη. Κάτι εντελώς απαράδεκτο συνέβη. Δεν έχει σημασία αν συμβαίνει σε εμάς ή σε κάποιον άλλο, και από αύριο, πιθανώς το VAR θα πρέπει να αλλάξει, επειδή δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνουν τόσα πολλά λάθη ακόμη και σε μεγάλα παιχνίδια όπως αυτό», δήλωσε ο Κιελίνι.