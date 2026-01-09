Όλοι εναντίον όλων για τη διαιτησία στη Serie A: «Καμπάνες», καταγγελίες διαιτητών και δηλώσεις για πολυβόλα

Μύλος με την διαιτησία στην Ιταλία. Η ένταση για τα λάθη στη Serie A χτυπάει κόκκινο και οι αρμόδιοι ψάχνουν λύσεις για να μην ξεφύγει κι άλλο η κατάσταση. Μια από αυτές έχει να κάνει με την τιμωρία του διαιτητή, του VAR και του AVAR για πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ της Λάτσιο στον εντός έδρας αγώνα (1-1) με την Φιορεντίνα.

Λέγεται πως η απόφαση πάρθηκε υπό τη σκληρή πίεση των ΜΜΕ αλλά και μετά τις αντιδράσεις της Λάτσιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι τρεις διαιτητές θα μπουν στο «ψυγείο» για έναν μήνα, όπερ σημαίνει ότι θα τους επιβληθεί μια από τις πιο σκληρές τιμωρίες για να σφίξουν τα λουριά και για τους υπόλοιπους.

Πρόκειται για τον Σότσα που ήταν ο διαιτητής του αγώνα, τον VAR Πετσούτο και τον AVAR Προτέρα, οι οποίοι θα τεθούν εκτός ορισμών. Οι «καμπάνες» αφορούν το προφανές πέναλτι που δεν δόθηκε στους «μπιανκοτσελέστι» για το κράτημα του Πονγκράτσιτς πάνω στον Γκίλα.

Σύμφωνα με την La Repubblica, η ποινή θα είναι μεγάλη, πιθανότατα όχι μικρότερη από έναν μήνα, «και συνιστά ένα σαφές μήνυμα απέναντι σε λάθη που κρίνονται σοβαρά. Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί η πίεση και να μειωθεί η ψυχραιμία όσων καλούνται να παίρνουν αποφάσεις μεταξύ αγωνιστικού χώρου και μόνιτορ, σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο “καυτό”». Οι συγκεκριμένοι ρέφερι τα… άκουσαν και για το πέναλτι που έδωσαν υπέρ της Φιορεντίνα, το οποίο κρίθηκε γενναιόδωρο και καταλογίστηκε μετά την παρέμβαση του VAR. Στον πλάνο φαίνεται ότι επαφή υπάρχει, όμως είναι ο Γκούντμουντσον που απλώνει το πόδι αναζητώντας τη σύγκρουση με τον Γκίλα.

Σχετικά με όσα γίνονται με τη διαιτησία της Serie A, οι ρέφερι περνάνε στην αντεπίθεση και καταγγέλλουν ελλιπή εκπαίδευση. Οι διαιτητές εδώ και καιρό αφήνουν αιχμές κατά του αρχιδιαιτητή Ρόκι για έλλειψη σαφήνειας στις ερμηνευτικές οδηγίες, ακόμη και σε περιπτώσεις όπως αυτή του ματς του «Ολίμπικο». Οι διαιτητές δεν κρύβουν ότι είναι μπερδεμένοι και ότι είναι δύσκολο να διαχωριστούν τα καθαρά πέναλτι — όπως αυτό που δεν δόθηκε στο Λάτσιο-Φιορεντίνα — από τα λεγόμενα «τηλεοπτικά πέναλτι», τα οποία η διοίκηση Ρόκι έχει δηλώσει από την αρχή ότι θέλει να αποφεύγει.

Στο τέλος του αγώνα, και ο πρόεδρος της Λάτσιο Κλαούντιο Λοτίτο ανέβασε τους τόνους με αφορμή ότι αδικήθηκε η ομάδα του. «Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, το να επιμένεις είναι διαβολικό», δήλωσε εν θερμώ ο πρόεδρος της Λάτσιο. Και πρόσθεσε: «Κάποια πράγματα δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στην τύχη.Τι πρέπει να κάνω; Να πάρω ένα πολυβόλο και να πυροβολήσω τους διαιτητές;».