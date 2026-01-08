Πάρμα – Ίντερ 0-2: Ασταμάτητοι οι «νερατζούρι» παρέμειναν στην κορυφή της Serie A

Σπουδαίο διπλό στο «Ένιο Ταρντίνι» για την Ίντερ! Οι «νερατζούρι» επικράτησαν με 2-0 στην έδρα της Πάρμα για τη 19η αγωνιστική της Serie A και με το έκτο τους σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα ξέφυγαν με +4 από τη Μίλαν που έχει παιχνίδι λιγότερο.

Μόλις στο 14′ η Ίντερ είχε δοκάρι με τον Μπίσεκ ενώ στο 29′ δοκάρι είχε και η Πάρμα με τον Οντρέικα. Τελικά οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 42′ με πλασέ του Ντιμάρκο. Ο Σούστιτς στο 68′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι ενώ στο 90+4′ ακυρώθηκε ένα γκολ του Μπονί για χέρι. Τελικά, στο 90+8′ ο Τουρέμ έκανε το 2-0 στην αντεπίθεση.

Πάρμα: Κόρβι, Πελεγκρίνο (75’ Κουτρόνε), Μπερναμπέ (75’ Εστέβες), Βαλέρι, Ντελπράτο, Κεϊτά (86’ Κρεμάσκι), Οντρέικα (62’ Ορντόνιεθ), Οριστάνιο (62’ Άλκμβιστ), Σόρενσεν, Μπρίτσγκι, Τσιρκάτι.

Ίντερ: Ζόμερ, Μπίσεκ, Κάρλος Αουγούστο, Λουίς Ενρίκε 85’ Ατσέρμπι), Ακάντζι, Σούτσιτς (69’ Μπαρέλα), Τσαλχάνογλου (69’ Ζιελίνσκι), Μχιταριάν, Ντιμάρκο, Εσπόζιτο (79’ Τουράμ), Λαουτάρο Μαρτίνες (85’ Μπονί)

Εχασε ευκαιρία η Φιορεντίνα

Στα υπόλοιπα βραδινά ματς, μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού έφτασε η Φιορεντίνα, ωστόσο, με το πέναλτι του Πέδρο στο 90’+5 «γράφτηκε» το τελικό 2-2 με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Οι «βιόλα», που είχαν προηγηθεί με το πέναλτι του Γκούντμουντσον, έμειναν μεν αήττητοι, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Σπουδαία νίκη πανηγύρισε και η Ουντινέζε με 2-1 στην έδρα της Τορίνο.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:

Tρίτη 6/1

Πίζα – Κόμο 0-3

Λέτσε – Ρόμα 0-2

Σασουόλο – Γιουβέντους 0-3

Τετάρτη 7/1

Μπολόνια – Αταλάντα 0-2

Νάπολι – Ελλάς Βερόνα 2-2

Λάτσιο – Φιορεντίνα 2-2

Πάρμα – Ίντερ 0-2

Τορίνο – Ουντινέζε 1-2

Πέμπτη 8/1

Κρεμονέζε – Κάλιαρι 19:30

Μίλαν – Τζένοα 21:45

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (20η):

Σάββατο 10/1

16:00 Κόμο – Μπολόνια

16:00 Ουντινέζε – Πίζα

19:00 Ρόμα – Σασουόλο

21:45 Αταλάντα – Τορίνο

Κυριακή 11/1

13:30 Λέτσε – Πάρμα

16:00 Φιορεντίνα – Μίλαν

19:00 Βερόνα – Λάτσιο

21:45 Ίντερ – Νάπολι

Δευτέρα 12/1

19:30 Τζένοα – Κάλιαρι

21:45 Γιουβέντους – Κρεμονέζε