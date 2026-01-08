Πάρμα – Ίντερ 0-2: Ασταμάτητοι οι «νερατζούρι» παρέμειναν στην κορυφή της Serie A
Η Ιντερ έφτασε τις έξι σερί νίκες στη Serie A, με τελαυταία αυτή στην έδρα της Πάρμα (0-2), η οποία την διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας.
- Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
- Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
- «Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
- Άγνωστη η αιτία θανάτου της γυναίκας στον Παναμά – Στη εντατική ο σύζυγός της – Νέα στοιχεία για το μοιραίο ταξίδι
Σπουδαίο διπλό στο «Ένιο Ταρντίνι» για την Ίντερ! Οι «νερατζούρι» επικράτησαν με 2-0 στην έδρα της Πάρμα για τη 19η αγωνιστική της Serie A και με το έκτο τους σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα ξέφυγαν με +4 από τη Μίλαν που έχει παιχνίδι λιγότερο.
Μόλις στο 14′ η Ίντερ είχε δοκάρι με τον Μπίσεκ ενώ στο 29′ δοκάρι είχε και η Πάρμα με τον Οντρέικα. Τελικά οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 42′ με πλασέ του Ντιμάρκο. Ο Σούστιτς στο 68′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να τελειώσει το παιχνίδι ενώ στο 90+4′ ακυρώθηκε ένα γκολ του Μπονί για χέρι. Τελικά, στο 90+8′ ο Τουρέμ έκανε το 2-0 στην αντεπίθεση.
Πάρμα: Κόρβι, Πελεγκρίνο (75’ Κουτρόνε), Μπερναμπέ (75’ Εστέβες), Βαλέρι, Ντελπράτο, Κεϊτά (86’ Κρεμάσκι), Οντρέικα (62’ Ορντόνιεθ), Οριστάνιο (62’ Άλκμβιστ), Σόρενσεν, Μπρίτσγκι, Τσιρκάτι.
Ίντερ: Ζόμερ, Μπίσεκ, Κάρλος Αουγούστο, Λουίς Ενρίκε 85’ Ατσέρμπι), Ακάντζι, Σούτσιτς (69’ Μπαρέλα), Τσαλχάνογλου (69’ Ζιελίνσκι), Μχιταριάν, Ντιμάρκο, Εσπόζιτο (79’ Τουράμ), Λαουτάρο Μαρτίνες (85’ Μπονί)
Εχασε ευκαιρία η Φιορεντίνα
Στα υπόλοιπα βραδινά ματς, μία ανάσα από ένα τεράστιο «διπλό» στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού έφτασε η Φιορεντίνα, ωστόσο, με το πέναλτι του Πέδρο στο 90’+5 «γράφτηκε» το τελικό 2-2 με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Οι «βιόλα», που είχαν προηγηθεί με το πέναλτι του Γκούντμουντσον, έμειναν μεν αήττητοι, αλλά δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού. Σπουδαία νίκη πανηγύρισε και η Ουντινέζε με 2-1 στην έδρα της Τορίνο.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής:
Tρίτη 6/1
Πίζα – Κόμο 0-3
Λέτσε – Ρόμα 0-2
Σασουόλο – Γιουβέντους 0-3
Τετάρτη 7/1
Μπολόνια – Αταλάντα 0-2
Νάπολι – Ελλάς Βερόνα 2-2
Λάτσιο – Φιορεντίνα 2-2
Πάρμα – Ίντερ 0-2
Τορίνο – Ουντινέζε 1-2
Πέμπτη 8/1
Κρεμονέζε – Κάλιαρι 19:30
Μίλαν – Τζένοα 21:45
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (20η):
Σάββατο 10/1
16:00 Κόμο – Μπολόνια
16:00 Ουντινέζε – Πίζα
19:00 Ρόμα – Σασουόλο
21:45 Αταλάντα – Τορίνο
Κυριακή 11/1
13:30 Λέτσε – Πάρμα
16:00 Φιορεντίνα – Μίλαν
19:00 Βερόνα – Λάτσιο
21:45 Ίντερ – Νάπολι
Δευτέρα 12/1
19:30 Τζένοα – Κάλιαρι
21:45 Γιουβέντους – Κρεμονέζε
- Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
- Πάρμα – Ίντερ 0-2: Ασταμάτητοι οι «νερατζούρι» παρέμειναν στην κορυφή της Serie A
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 20η αγωνιστική (pic)
- Αναντολού Εφές – Παρί 79-84: Σπουδαίο «διπλό» για τους Γάλλους στην Πόλη
- Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
- «Συμφωνία της Γιουνάιτεντ με τον Σόλσκιερ»
- Ολυμπιακός: Νέος προπονητής της ομάδας πόλο γυναικών ο Γιώργος Ντόσκας
- LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις