«Μπορεί να επιστρέψει στη Serie A ο Καλάμπρια – Ενδιαφέρον από Φιορεντίνα και Λάτσιο»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μπορεί να αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό και να αποτέλεσε και τη μεγάλη μεταγραφή των πράσινων, όμως τα σενάρια για πιθανή αποχώρηση του έχουν ήδη αρχίσει ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία ο 29χρονος μπακ βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της Serie A. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «tuttomercatoweb», υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ιταλό δεξιό μπακ τόσο από την Φιορεντίνα όσο και από την Λάτσιο.

Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας έκανε το πρώτο του βήμα εκτός συνόρων το περασμένο καλοκαίρι, όταν μετακόμισε στον Παναθηναϊκό μιας και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και μπαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Το δημοσίευμα για Καλάμπρια:

Αξίζει να σημειωθεί πως η προσαρμογή του Ντάβιντε Καλάμπρια στους «πράσινους» δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε χρόνος, καθώς δεν είχε συμμετάσχει σε προετοιμασία, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου κέρδισε θέση στο αρχικό σχήμα. Μέχρι τώρα έχει καταγράψει 16 εμφανίσεις με το «τριφύλλι», έχοντας πετύχει δύο τέρματα και μοιράσει μία ασίστ.