«Μπορεί να επιστρέψει στη Serie A ο Καλάμπρια – Ενδιαφέρον από Φιορεντίνα και Λάτσιο»
Στο στόχαστρο των Φιορεντίνα και Λάτσιο φαίνεται πως βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού.
- Άστατος καιρός το Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει
- Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Γαλλία… σκάρωσε η τεχνητή νοημοσύνη
- Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
- Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία
Ο Νταβίντε Καλάμπρια μπορεί να αποκτήθηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό και να αποτέλεσε και τη μεγάλη μεταγραφή των πράσινων, όμως τα σενάρια για πιθανή αποχώρηση του έχουν ήδη αρχίσει ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία ο 29χρονος μπακ βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της Serie A. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «tuttomercatoweb», υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ιταλό δεξιό μπακ τόσο από την Φιορεντίνα όσο και από την Λάτσιο.
Ο 29χρονος Ιταλός δεξιός οπισθοφύλακας έκανε το πρώτο του βήμα εκτός συνόρων το περασμένο καλοκαίρι, όταν μετακόμισε στον Παναθηναϊκό μιας και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και μπαίνοντας με αυτόν τον τρόπο στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών του συλλόγου.
Το δημοσίευμα για Καλάμπρια:
Αξίζει να σημειωθεί πως η προσαρμογή του Ντάβιντε Καλάμπρια στους «πράσινους» δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε χρόνος, καθώς δεν είχε συμμετάσχει σε προετοιμασία, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου κέρδισε θέση στο αρχικό σχήμα. Μέχρι τώρα έχει καταγράψει 16 εμφανίσεις με το «τριφύλλι», έχοντας πετύχει δύο τέρματα και μοιράσει μία ασίστ.
- Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της πάλης, Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε History Maker of the Year
- Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
- Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
- Τσάμπι Αλόνσο: Η σκιά της κρίσης, η πίεση του πάγκου και το βλέμμα του «Μπερναμπέου»
- Γράφτηκε ιστορία στο «Παλάου Μπλαουγκράνα»: Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έσπασαν το ρεκόρ πόντων
- O Κωστούλας κάνει… πλάκα στην προπόνηση της Μπράιτον (vid)
- Stoiximan GBL: O Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Ηρακλή στο ΟΑΚΑ, ματσάρα στο Αλεξάνδρειο
- «Μπορεί να επιστρέψει στη Serie A ο Καλάμπρια – Ενδιαφέρον από Φιορεντίνα και Λάτσιο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις