Serie A: Στο προσκήνιο η επαγγελματική διαιτησία – Πόσα κερδίζουν σήμερα οι ρέφερι

Συζήτηση για την υλοποίηση της επαγγελματικής διαιτησίας ξεκίνησε στην Serie A. Την άνοιξε η δήλωση του προπονητή της Γιουβέντους Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος επεσήμανε ότι οι διαιτητές είναι οι μόνοι που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο και δεν είναι επαγγελματίες.

Την… σκυτάλη παρέλαβε η La Gazzetta dello Sport που άνοιξε σελίδα προς το διαιτητικό μέλλον της Serie A. Έτσι ασχολήθηκε με τα ποσά που βγάζουν οι διαιτητές, τα οποία όλα μαζί υπολογίζει στις 160.000-170.000 ευρώ ανά αγωνιστική σεζόν. Αν καθιερωθεί επαγγελματική διαιτησία οι ρέφερι θα συνάπτουν συμβόλαια. Η Ιταλική Ενωση Διαιτητών, με αφορμή τη δήλωση του Σπαλέτι δήλωσε πρόθυμη να κινηθεί προς την υλοποίηση της επαγγελματικής διαιτησίας, κάτι που δεν είναι δύσκολο καθώς μπορεί να αντιγράψει το μοντέλο της Premier League όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες που μετατρέπουν τη διαιτησία σε επαγγελματική.

Πόσα κερδίζει ένας διαιτητής στη Serie A; Ο διαιτητής αμείβεται με 4.000 ευρώ μικτά ανά αγώνα, ο τέταρτος με 500 ευρώ, ο VAR με 1.700 ευρώ, ο AVAR με 800 ευρώ και οι βοηθοί διαιτητές από 1.400 ευρώ το κάθε ματς. Το προαναφερόμενο ποσό προκύπτει από το ότι ένας διαιτητής υπογράφει και σταθερό συμβόλαιο.

Αναλυτικά:

-Διεθνείς και πρώην διεθνείς: 90.000 ευρώ

-Διαιτητές με περισσότερους από 50 αγώνες: 60.000 ευρώ

-Διαιτητές με λιγότερους από 50 αγώνες: 30.000 ευρώ

Όσον αφορά τους βοηθούς, τα ποσά της σταθερής αμοιβής κυμαίνονται από ελάχιστο 8.000 ευρώ έως μέγιστο 30.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα ισχύει και για τους VAR ή AVAR.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι διαιτητές στην Serie A δεν είναι επαγγελματίες, όμως αμείβονται σαν επαγγελματίες. Οι υποστηρικτές της επαγγελματικής διαιτησίας θεωρούν ότι θα ανέβει το επίπεδό τους καθώς όσοι υπογράφουν συμβόλαια θα αφοσιώνονται στις προπονήσεις και στην εκπαίδευση και θα λειτουργούν σαν ομάδα.

Στη Serie B τα ποσά των αμοιβών των διαιτητών είναι μικρότερα: Ένας διαιτητής παίρνει αμοιβή 2.000 ευρώ για κάθε αγώνα που σφυρίζει, 800 ευρώ ο VAR, 400 ευρώ ο AVAR, 200 ευρώ ο τέταρτος και 600 ευρώ ο κάθε βοηθός.