sports betsson
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κόμο 1907: Από τη Serie D στην «αριστοκρατία» του ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 22 Μαρτίου 2026, 10:55

Με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, μπύρα, exclusive μόδα και τον Σέσκ Φάμπρεγας σε ρόλο-κλειδί, η Κόμο μετατρέπεται σε παγκόσμιο brand που ξεπερνά τα όρια του γηπέδου

Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Spotlight

Το ποδόσφαιρο του 21ου αιώνα δεν περιορίζεται πλέον στα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Μετατρέπεται σε μια πολυδιάστατη βιομηχανία εμπειρίας, lifestyle και επιχειρηματικής στρατηγικής. Κανένα παράδειγμα δεν αποτυπώνει καλύτερα αυτή τη μετάβαση από το εντυπωσιακό project της Κόμο 1907, της ομάδας που μέσα σε λίγα χρόνια πέρασε από τα γήπεδα της Serie D στο να διεκδικεί ευρωπαϊκή συμμετοχή και να αποτελεί το πιο «μοδάτο» ποδοσφαιρικό brand της Ιταλίας.

Το κλαμπ που εδρεύει στις όχθες της διάσημης λίμνης Κόμο έχει καταφέρει να συνδυάσει τον αθλητισμό με την πολυτέλεια, τον τουρισμό και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Το όραμα των Ινδονήσιων μεγιστάνων αδελφών Χαρτόνο, που απέκτησαν την ομάδα το 2019, δεν ήταν αρχικά καθαρά αγωνιστικό. Σκοπός τους ήταν να χρησιμοποιήσουν τον σύλλογο ως «πλατφόρμα» για τηλεοπτικά projects και περιεχόμενο γύρω από το ιταλικό ποδόσφαιρο για το κοινό της Ασίας. Ωστόσο, η δυναμική του τόπου, η διεθνής λάμψη της λίμνης και η παρουσία του Τσέσκ Φάμπρεγας οδήγησαν σε μια πιο φιλόδοξη στρατηγική.

Σήμερα, το Κόμο δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική ιδέα που θυμίζει περισσότερο παγκόσμιο brand ψυχαγωγίας. Οι ιδιοκτήτες εμπνεύστηκαν από μοντέλα όπως η Disney, όπου διαφορετικές δραστηριότητες – από θεματικά πάρκα μέχρι εμπορικά προϊόντα – λειτουργούν ως ενιαίο οικοσύστημα. Στην περίπτωση της Κόμο, ο πυρήνας είναι η ίδια η πόλη και το φυσικό της τοπίο. Η λίμνη αποτελεί το βασικό στοιχείο που προσελκύει τουρίστες, επενδύσεις και διεθνή προβολή, μετατρέποντας την ομάδα σε σύμβολο lifestyle.

Η στρατηγική διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων είναι εμφανής. Το κλαμπ έχει δημιουργήσει δική του μπύρα, την «La Comasca», αξιοποιώντας την εξαγορά μιας τοπικής ζυθοποιίας που αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Παράλληλα, έχει αναπτύξει μια premium σειρά ένδυσης, με τη μάρκα Como Crest να στοχεύει σε κοινό υψηλού εισοδήματος. Η κορυφαία εκδοχή της συλλογής περιλαμβάνει ακόμη και μπουφάν αξίας 4.000 ευρώ, μια επιλογή που δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του συλλόγου να συνδέσει το ποδόσφαιρο με την πολυτελή μόδα.

Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στη λογική της σταδιακής κλιμάκωσης. Αρχικά, η ομάδα αξιοποιεί τη δημοφιλία του αθλήματος για να δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα. Στη συνέχεια, εισάγει προϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν την εμπορική αξία της μάρκας, ενώ απώτερος στόχος είναι η διεθνής εκμετάλλευση μέσω licensing, ιδιαίτερα σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μετατροπή του γηπέδου σε πολυχρηστικό χώρο, ανοιχτό όλο τον χρόνο, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου πέρα από τα έσοδα των αγώνων.

Η αγωνιστική επιτυχία ήρθε σχεδόν ως φυσική συνέπεια αυτής της στρατηγικής. Μέσα σε επτά χρόνια, το Κόμο κατάφερε να ανεβεί κατηγορίες, να διεκδικεί θέση στην κορυφή της Serie A και να φτάσει σε προχωρημένες φάσεις εγχώριων διοργανώσεων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έπαιξε ο Τσέσκ Φάμπρεγας. Ο πρώην διεθνής μέσος δεν περιορίζεται στον ρόλο του προπονητή. Είναι μέτοχος, μέλος της διοίκησης και βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση της αθλητικής φιλοσοφίας. Η εμπειρία του από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η προσέγγισή του στη δομή και την οργάνωση του συλλόγου συνέβαλαν στην ευθυγράμμιση του αγωνιστικού πλάνου με τη γενικότερη επιχειρηματική στρατηγική.

Η διεθνής λάμψη της Κόμο ενισχύεται και από την παρουσία διάσημων προσωπικοτήτων στο γήπεδο. Η περιοχή αποτελεί δημοφιλή προορισμό για αστέρες του Χόλιγουντ και άλλες προσωπικότητες της παγκόσμιας showbiz, οι οποίοι συχνά παρακολουθούν αγώνες, προσδίδοντας κύρος και προβολή στο project. Η «κόκκινη μοκέτα» του ποδοσφαίρου δεν είναι αποτέλεσμα οργανωμένης καμπάνιας, αλλά φυσική συνέπεια της μοναδικής τοποθεσίας.

Παρά τη γρήγορη πρόοδο, οι άνθρωποι του συλλόγου θεωρούν ότι έχουν αξιοποιήσει μόλις ένα μέρος των δυνατοτήτων τους. Η αύξηση των πωλήσεων εισιτηρίων και εμπορικών προϊόντων δείχνει ότι το μοντέλο λειτουργεί, ενώ η επένδυση στην ανάπτυξη νεαρών Ιταλών ποδοσφαιριστών αποτελεί βασικό στόχο για το μέλλον. Η φιλοδοξία δεν είναι μόνο η ευρωπαϊκή διάκριση, αλλά η δημιουργία μιας μόνιμης «μηχανής» παραγωγής ταλέντων και αξίας.

Η ιστορία της Κόμο αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Ένα άθλημα που παραμένει γεμάτο πάθος και ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσεται σε πλατφόρμα επιχειρηματικής και πολιτιστικής επιρροής. Στις όχθες μιας λίμνης που συμβολίζει την ηρεμία και την ομορφιά, γεννιέται ένα project που αποδεικνύει ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου μπορεί να είναι εξίσου εντυπωσιακό εκτός γηπέδου όσο και μέσα σε αυτό.

Headlines:
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Συναντήσεις Παπασταύρου στο Χιούστον με Chevron και ExxonMobil

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Peakspan: Η νέα μονάδα μέτρησης για μια ζωή γεμάτη ενέργεια

Επικαιρότητα
Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε εχθρικό F-15 κοντά στο Ορμούζ

Το Ιράν λέει ότι κατέρριψε εχθρικό F-15 κοντά στο Ορμούζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ: Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)
Στίβος 22.03.26

Ο 21χρονος Βούλγαρος που διεκδικεί μετάλλιο στο μήκος από τον Τεντόγλου (vids)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο ταλαντούχος άλτης με την καλύτερη επίδοση στον κόσμο τη φετινή σεζόν – Το προφίλ του 21χρονου Βούλγαρου που «απειλεί» τον Τεντόγλου στον αποψινό τελικό του μήκους.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Απίστευτη «καραμπόλα» σε αγώνα ποδηλασίας και σοκαριστική πτώση με το κεφάλι – Στο νοσοκομείο μία αθλήτρια (vid)

Σοκαριστικός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα ποδηλασίας στον αγώνα Μιλάνο-Σαν Ρέμο, που γλίτωσε την καραμπόλα, αλλά όχι την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Καφές με τον Ούγκο Σάντσες στο «Αζτέκα»

Όταν ο θρύλος γίνεται εμπειρία και brand το σύγχρονο ποδόσφαιρο αξιοποιεί τη μνήμη και τη φήμη των μεγάλων μορφών ως ζωντανό προϊόν

Μπάσκετ 22.03.26

Χαμός με Ντόντσιτς και Μπιτάντζε: «Είπε πως θα γ@@@@ την οικογένειά μου, δεν το δέχομαι αυτό» (vid)

Ο κακός χαμός προκλήθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τον Γκόγκα Μπιτάντζε, με τον Σλοβένο αστέρα να κατηγορεί τον Γεωργιανό σέντερ ότι του έβρισε την οικογένεια.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ο Καραλής συνεχίζει να γράφει ιστορία: Έγινε ο πρώτος με τρία μετάλλια στα Παγκόσμια κλειστού

Ο φοβερός Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τορούν, καθώς κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο επί κοντώ και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε παγκόσμια Κλειστού.

Σύνταξη
Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 22.03.26

Σενάρια για Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ολυμπιακό – Η παρουσία του μάνατζερ του στο ΣΕΦ και οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, η… επίσκεψη του ατζέντη του στο ΣΕΦ άναψε… φωτιές και τα σενάρια στο εξωτερικό για επαφές με τον Ολυμπιακό δίνουν και παίρνουν – Τα δεδομένα στην περίπτωση του Αμερικανού

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»
Μπάσκετ 22.03.26

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον Πανιώνιο εκτός έδρας – «Μάχη» ΑΕΚ και Ηρακλή στη «Sunel Arena»

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ηρακλή (13:00) και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανιώνιο (16:00), στο σημερινό πρόγραμμα για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Σύνταξη
Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Ολυμπιακός και ΑΕΚ δοκιμάζονται εντός έδρας, στο Πανθεσσαλικό ο ΠΑΟΚ – Θρίλερ για την οκτάδα στην τελευταία αγωνιστική

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας (19:00)- Εκτός έδρας «μάχη» για ΠΑΟΚ κόντρα στον Βόλο, η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
Άλλα Αθλήματα 22.03.26

Ντουπλάντις: Στα 23 χρυσά μετάλλια η λαμπερή συλλογή του, με 4ο σερί σε Παγκόσμιο κλειστού στίβου

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις κέρδισε για 4η σερί φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου και πλέον στη λαμπερή συλλογή του έχει συνολικά 23 χρυσά σε όλες τις διοργανώσεις και ηλικίες.

Σύνταξη
Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22.03.26

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων
Ελλάδα 22.03.26

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι απολογίες των μελών του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Η οργάνωση, η οποία παρουσιαζόταν ως ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο, εκτιμάται ότι είχε συνολικό οικονομικό όφελος περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ

Σύνταξη
Σύνταξη
«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 22.03.26

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποινικοποιεί τις αντιπολεμικές διαμαρτυρίες» λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς τέθηκαν υπό κράτηση από αστυνομικές δυνάμεις μετά από ανάρτηση αντιπολεμικού πανό απέναντι από το Αμερικανικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πτήσεις στο άγνωστο – Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού
Μία οικονομία 41 δισ. $ 22.03.26

Πτήσεις στο... άγνωστο - Ένας κλάδος σε τροχιά μετασχηματισμού

Η Μέση Ανατολή αποτελεί έναν από τους κεντρικούς «νευρώνες» του πλανήτη. Όταν ξεσπά ένας πόλεμος οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα σύνορα της περιοχής, αλλά προκαλεί «αρρυθμίες» σε βασικούς πυλώνες.

Σύνταξη
Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι
Κόσμος 22.03.26 Upd: 12:52

Επτά νεκροί στο Κατάρ μετά από συντριβή ελικοπτέρου – Ανάμεσά τους τρεις Τούρκοι

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, το υπουργείο ανέφερε ότι οι «επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» στα χωρικά ύδατα της χώρας εντόπισαν έξι από τα επτά άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ενώ λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι οι νεκροί είναι 7

Σύνταξη
Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Agro-in 22.03.26

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο

Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

Σύνταξη
Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη
Διεθνής Οικονομία 22.03.26

Απ΄την Ουκρανία στο Ιράν: Η Ευρώπη πηδάει από τη μία ενεργειακή κρίση στην άλλη

Τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρώπη βιώνει για άλλη μια φορά οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανασφάλεια

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s
Χρονοκάψουλα 22.03.26

Tι έκανες στην πετρελαϊκή κρίση μπαμπά; Τι μας διδάσκουν τα «δίδυμα» ενεργειακά σοκ των 70s

Η ενεργειακή κρίση που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, γεννά συγκρίσεις με τις «δίδυμες» πετρελαϊκές κρίσεις των '70s. Διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι τώρα μπορεί να είναι και χειρότερα.

Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο