Κάλιαρι – Κόμο 1-2: Τρίποντο τετράδας και… Champions League για την ομάδα του Δουβίκα

Δύσκολη νίκη με 2-1 πανηγύρισε η Κόμο στην έδρα της Κάλιαρι και παρέμεινε σε τροχιά Champions League, καθώς έπιασε την Ρόμα, που βρίσκεται στη 4η θέση κι έχει όμως και ματς λιγότερο, στους 51 βαθμούς.

Πέμπτο ματς που μένουν μακριά από τα τρίποντα οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρίσκονται στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη, αλλά κινδυνεύουν. Την ίδια ώρα η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας συνεχίζει να «τρελαίνει» κόσμο στην Ιταλία με την ξέφρενη πορεία της.

Ιδανικό ξεκίνημα από την Κόμο

Η Κόμο μπήκε δυνατά και μόλις στο 14′ άνοιξε το σκορ, όταν ο Μπατούρινα εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έγραψε το 0-1. Στο 51′ οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το δεύτερο γκολ, όμως ο Ροντρίγκεθ σούταρε άουτ από πλεονεκτική θέση μετά από λάθος του Αντοπό. Η Κάλιαρι απάντησε στο 56′, όταν από σέντρα του Παλέστρα ο Ροντρίγκες έκανε άτσαλο σουτ, αλλά ο Εσπόζιτο πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Το ματς κρίθηκε στο 76′, με τον Ντα Κούνια να εξαπολύει ένα τρομερό σουτ από τα 25 μέτρα και να νικά τον Καπρίλε για το 1-2. Οι γηπεδούχοι είχαν τεράστια ευκαιρία στο 86′ με τον Αντοπό, όμως ο Μπουτέ κράτησε το προβάδισμα της Κόμο μέχρι το τέλος.

Κάλιαρι: Καπρίλε, Ροντρίγκες (79′ Ιντρίσι, 88′ Παβολέτι), Ντοσένα, Πέδρο (73′ Τζάπα), Ομπέρτ, Σουλεμάνα, Αντοπό, Λιτέτα (79′ Κιλικσόι), Παλέστρα, Φολορούνσο, Εσπόζιτο (79′ Τρεπί)

Κόμο: Μπουτέ, Φαν ντε Μπρεμτ, Μορένο (81′ Ρομπέρτο), Κεμπφ, Ραμόν, Περόνε (36′ Βόιβοντα), Ντα Κούνια, Παζ (81′ Ντιέγκο Κάρλος), Μπατούρινα (81′ Βαγιέ), Ροντρίγκεθ, Δουβίκας (62′ Μοράτα)

Τα αποτελέσματα στην 28η αγωνιστική της Serie A:

Παρασκευή 06/03

Νάπολι-Τορίνο 2-1

Σάββατο 07/03

Κάλιαρι-Κόμο 1-2

Αταλάντα-Ουντινέζε (19:00)

Γιουβέντους-Πίζα (21:45)

Κυριακή 08/03

Λέτσε-Κρεμονέζε (13:30)

Μπολόνια-Βερόνα (16:00)

Φιορεντίνα-Πάρμα (16:00)

Τζένοα-Ρόμα (19:00)

Μίλαν-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα 09/03

Λάτσιο-Σασουόλο (21:45)

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (29η) αγωνιστική:

Παρασκευή 13/03

Τορίνο-Πάρμα (21:45)

Σάββατο 14/03

Ίντερ-Αταλάντα (16:00)

Νάπολι-Λέτσε (19:00)

Ουντινέζε-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή 15/03

Βερόνα-Τζένοα (13:30)

Πίζα-Κάλιαρι (16:00)

Σασουόλο-Μπολόνια (16:00)

Κόμο-Ρόμα (19:00)

Λάτσιο-Μίλαν (21:45)

Δευτερα 16/03

Κρεμονέζε-Φιορεντίνα (21:45)