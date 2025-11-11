Mία απίθανη ιστορία: Ο νέος σκάουτερ της Κόμο είναι 20 ετών και τον βρήκε από τα social media (pic, vid)

Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, με την είσοδο της τεχνολογίας στον «βασιλιά» των σπορ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ένταξης ακόμα και σε νέα παιδιά να κυνηγήσουν τα όνειρα τους. Μια τέτοια ιστορία προέκυψε από την Ιταλία και συγκεκριμένα στο Κόμο, όπου ένας 20χρονος φοιτητής ζει το όνειρό του.

Ο λόγος για τον Φέλιξ Τζόνστον, ο οποίος είχε τρέλα για την ανάλυση δεδομένων αλλά και για το ποδόσφαιρο. Έτσι, συνδύασε τις δύο του αγάπες και κατάφερε πλέον να βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο του Σεσκ Φάμπρεγκας και της τοπικής ομάδας. Πώς έφτασε όμως μέχρι εκεί και σε τόσο νεαρή ηλικία;

«Όλο αυτό ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας. Ένας φίλος μού είπε να μπω στο X γιατί εκεί μιλούν όλοι για ποδόσφαιρο. Το πήρα στα σοβαρά, άρχισα να χτίζω κοινό και όταν ανακάλυψα την ακαδημία της Τσέλσι, ερωτεύτηκα αυτό που έβλεπα. Έγινε το σήμα κατατεθέν μου», εξομολογήθηκε ο ίδιος μιλώντας στο BBC Radio 5 Live. Ο Τζόνστον έκανε αναλύσεις για την πρόοδο και τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού των νεαρών ποδοσφαιριστών των ακαδημιών της Τσέλσι, μέσω του X και προκάλεσε το ενδιαφέρον αρκετών ανθρώπων από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

H ανάρτηση για τον νέο σκάουτερ της Κόμο



Έτσι, τον περασμένο Απρίλιο προσελήφθη από τη δανέζικη Βέιλε ως σύμβουλος scouting, ωστόσο η φήμη του είχε αρχίσει να γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα. Οι άνθρωποι της Κόμο ξεχώρισαν το ταλέντου του 20χρονου, με τον ίδιο να λέει: «Ο διευθυντής προσλήψεων της Κόμο μού έστειλε μήνυμα στο X. Μου είπε ότι του άρεσε αυτό που έβλεπε και ότι ήθελε να φέρει νέους, σύγχρονους σκάουτερς στον σύλλογο. Έκανα την πρακτική μου και εννέα εβδομάδες μετά, πήρα τη δουλειά».

Hi guys. So, many of you have noticed my absence on here for the past month and well… I’m very proud to announce that I have officially joined Como as a 1st Team Scout. I’m so excited to be joining such a big club and helping it continue its incredible rise to the top. This is… pic.twitter.com/1j3XN7THCd — Felix (@FelixJohnston_) November 4, 2025

Όσον αφορά τη δουλειά του στην ιταλική ομάδα είπε: «Παρακολουθώ τα ματς, συντάσσω αναφορές και κάνω εισηγήσεις. Συνήθως χρειάζομαι πέντε πλήρη παιχνίδια για να ολοκληρώσω μια αξιολόγηση, αν και εξαρτάται από τη θέση του παίκτη και το στυλ της ομάδας. Κι είναι ευλογία που βρίσκομαι σ’ αυτόν τον σύλλογο γιατί η Κόμο είναι ένας πολύ προοδευτικός σύλλογος που επιδιώκει να εντοπίζει νέα ταλέντα πριν από τον ανταγωνισμό».