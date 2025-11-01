Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Φανταστείτε μια ομάδα που… επιλέγει να βάλει τον αντίπαλο μέσα στην περιοχή της. Μια ομάδα που ταυτόχρονα στέλνει τους στόπερ της να επιτεθούν στις πτέρυγες. Φανταστείτε μια ομάδα που ενώ το 99% των προπονητών θα έδιναν το… δεξί τους χέρι για να έχουν σε κάθε ματς περισσότερους παίκτες από τον αντίπαλο στον χώρο γύρω από τη σέντρα, ο δικός της θέλει να υπάρχει εκεί ένα τεράστιο κενό.

Φανταστείτε μια ομάδα που δεν δίνει δεκάρα για την ομοιογένεια του συνόλου και όλα τα κλισέ που την ακολουθούν: «θέλουν χρόνο για να δέσουν», «χρειάζεται καιρός για να βρεθούν μεταξύ τους», «ψάχνουν τα πατήματά τους», «δεν έχουν αφομοιώσει το σύστημα του προπονητή». Φανταστείτε την ίδια ομάδα να κάνει 45 μεταγραφές, ενώ ταυτόχρονα φεύγουν άλλοι 67 παίκτες, μέσα σε δύο σεζόν.

Σκεφτείτε πως σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, υπάρχει μια ομάδα που έχει ανέβει κατηγορία πριν δύο χρόνια και στις δύο σεζόν που ακολουθούν παίρνει ένα τεράστιο οικονομικό ρίσκο. Που ξοδεύει συνολικά 207,15 εκατ. ευρώ και παίρνει πίσω μόλις 17,55 εκατομμύρια, αφού σε αντίθεση με το τι θα έκαναν οι 999 στις 1000 ομάδες, δεν στοχεύει σε μια τυπική παραμονή στην κατηγορία, αλλά κόντρα στην… κοινή ποδοσφαιρική λογική, αυτή πάει να κάνει πρωταθλητισμό. Μια ομάδα που είχε να παίξει στην πρώτη κατηγορία 21 ολόκληρα χρόνια και τώρα «καθαρίζει» παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου της χώρας.

Μετά φανταστείτε ότι αυτή η ομάδα… όντως υπάρχει και πρωταγωνιστεί σε πρωτάθλημα του ευρωπαϊκού Big-5! Είναι η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας και είναι το ποδοσφαιρικό παραμύθι των ημερών, στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Γίνονται όμως θαύματα; Όχι. Αντιθέτως, όλα εξηγούνται σε απόλυτο βαθμό από το ίδιο το σπορ…

Ένα ποδοσφαιρικό «τέρας» στη ζωγραφιά της φύσης

Το Κόμο είναι ένας από τους πιο ξακουστούς προορισμούς διακοπών στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως εποχής. Ένας τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, με την περίφημη ομώνυμη λίμνη, να δεσπόζει ανάμεσα στους πρόποδες των γύρω βουνών, στους πρόποδες των Άλπεων. Σε αυτή λοιπόν τη «ζωγραφιά» της φύσης, ζει το ποδοσφαιρικό «τέρας» που έχει δημιουργήσει ο Σεσκ Φάμπρεγας.

Η ομάδα που έφτασε στο χείλος της καταστροφής, τη χρεοκοπία και τη διάλυση, τελικά ορθοπόδησε και τώρα πια διαπρέπει. Με την οικονομική υποστήριξη του Ινδονησιακού κολοσσού της PT Djarum, μιας καπνοβιομηχανίας που δραστηριοποιείται και σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας και αρκετούς άλλους μικρομετόχους -με τον προπονητή Φάμπρεγας να είναι ένας εξ αυτών- η Κόμο αποτελεί πλέον μια ομάδα που τρελαίνει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Και σε αυτό το ποδοσφαιρικό επίπεδο, η Κόμο δεν έχει… σχέση με τη φυσική ομορφιά της πατρίδας της. Γιατί απλούστατα ο Σεσκ έχει στήσει εκεί μια δική του εκδοχή του «Φρανκενστάιν» της Μαίρη Σέλεϊ. Ένα κανονικό ποδοσφαιρικό τέρας που τρομοκρατεί ακόμη και τους μεγάλους του «κάλτσιο».

Προφήτης Σεσκ

Την Άνοιξη του ’23 η ομάδα του Φάμπρεγας έρχεται ισόπαλη 1-1 με την Κοζέντσα στην 38η και τελευταία αγωνιστική της Serie B, τερματίζει τρεις βαθμούς πάνω από τη Βενέτσια που την ίδια ώρα έχανε από τη Σπέτσια και καταλαμβάνει τη 2η θέση, ακολουθώντας την Πάρμα στη Serie A.

Λίγα λεπτά αφότου η ομάδα του έχει μόλις προβιβαστεί, ο Σεσκ μιλάει στους παίκτες του και… προβλέπει το μέλλον: «Ένα πράγμα θέλω να πω πριν βγούμε έξω με τους οπαδούς μας: Σας ευχαριστώ, αλλά να είστε δυνατοί, γιατί η φετινή χρονιά δεν είναι τίποτα. Είναι μονάχα η προθέρμανση. Επόμενη χρονιά: Περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη δουλειά».

Cesc Fabregas had a message for Como players after their Serie A promotion was confirmed 🏆@Como_1907pic.twitter.com/VC3mAd8cGN — Get Italian Football News (@_GIFN) May 11, 2024

Εκείνη η χρονιά, σε σχέση με όσα κάνει τώρα η Κόμο, όντως δεν ήταν τίποτα!

Fast forward στον περασμένο πια Αύγουστο, η Ίντερ «γλυκοκοιτάζει» την περίπτωση του Σεσκ Φάμπρεγας για τον πάγκο της. Ο Ισπανός όμως, έχει ακόμη δουλειά να τελειώσει στην Κόμο. Δεν έχει «μάτια» για άλλη ομάδα και μένει για να ολοκληρώσει το έργο που ξεκίνησε πρακτικά από το απόλυτο μηδέν. «Πιστεύω πραγματικά στο μακροπρόθεσμο σχέδιο της Κόμο, ήρθα εδώ ως παίκτης και είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος γιατί μπορώ να δουλέψω όπως θέλω», δηλώνει και κάπως έτσι ξεκινά πια η σεζόν 2025-26.

Κάνει πρωταθλητισμό

Πέρσι, τη σεζόν που ανέβηκε στην μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια, η Κόμο τερμάτισε 10η με 49 βαθμούς, μένοντας άνετα στη Serie A με 13 νίκες, 10 ισοπαλίες και 15 ήττες συνεχίζοντας την τακτική του… λίγα μπρος και λίγα πίσω. Είχε 49 γκολ ενεργητικό και 52 παθητικό. Σε 11 ματς φέτος σε Serie A και Coppa Italia έχει 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα, με γκολ 18-7. Η «μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα» που είχε προαναγγείλει με ακρίβεια ο Σεσκ, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή.

Η Κόμο είναι πια 5η στη Serie A με 16 βαθμούς στις 9 πρώτες αγωνιστικές, βρισκόμενη στο -5 από την πρωτοπόρο Νάπολι και το -2 από την 4η Μίλαν. Το απόγευμα του Σαββάτου (31/10 – 19:00), θα έχει την ευκαιρία να μετρήσει για τα καλά τις δυνάμεις της αφού φιλοξενείται από τη Νάπολι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα».

Como defeat Juventus for the first time in Serie A since 1952. Big 2-0 win for Cesc Fàbregas’ side 👊 pic.twitter.com/HEknrBmUpg — B/R Football (@brfootball) October 19, 2025

Ήδη άλλωστε έχει βγάλει ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, έχοντας αντιμετωπίσει παραδοσιακές δυνάμεις του «κάλτσιο», Λάτσιο, Φιορεντίνα, Αταλάντα, Γιουβέντους και Πάρμα κατά σειρά. Νίκησε Λάτσιο, Φιορεντίνα και Γιουβέντους και έφερε ισοπαλίες στις έδρες των Αταλάντα και Πάρμα. Η δε νίκη επί της «Γιούβε» στις 19/10 ήταν αυτή που έσπασε το φετινό αήττητο της «Μεγάλης Κυρίας», αλλά και η πρώτη της επί του σπουδαίου αντιπάλου στην μεγάλη κατηγορία μετά το 1952!

Σεσκ Φάμπρεγας: Όχι πια κλισέ, μόνο… μπάλα

Ο 38χρονος πια Σεσκ Φάμπρεγας, ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες της χρυσής φουρνιάς του ισπανικού ποδοσφαίρου που σάρωσε τα πάντα σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, με μια τεράστια καριέρα σε Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι και Εθνική Ισπανίας. Παρακολουθώντας την εξέλιξή του, όλα δείχνουν πως θα αφήσει εποχή και στους πάγκους, ως συνεχιστής της σπουδαίας ισπανικής σχολής ποδοσφαίρου. Άλλωστε ήταν ένας από τους πιο τακτικά καταρτισμένους παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου και αυτό ακριβώς το στυλ του «συνεχίζεται» και στην προπονητική του καριέρα.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στην Κόμο όπου και έκλεισε την λαμπερή καριέρα του εντός των τεσσάρων γραμμών. Τώρα, από την άκρη του πάγκου, επιχειρεί να αλλάξει το πώς ο πολύς κόσμος αντιλαμβάνεται τις τακτικές και τα σχήματα. Η προσέγγισή του είναι απλή: τίποτα δεν είναι δεδομένο και όλα είναι σχετικά. Και οι -τακτικοί- κανόνες δεν είναι «ευαγγέλιο» που το ακολουθείς τυφλά.

Η πολυπλοκότητα της απλότητας

Μιλώντας για τακτική, το σύστημα της Κόμο θυμίζει ένα παραδοσιακό 4-2-3-1, όμως στην πράξη, πάνω στο χορτάρι, τίποτα το παραδοσιακό δεν έχει το σύστημα του Σεσκ. Υπάρχει φυσικά ο απλός κανόνας του τρομερού ομαδικού και οργανωμένου πρέσινγκ, αφού το ισπανικό dna του Σεσκ δεν γίνεται να αλλάξει. Επιθετικά, όλα δείχνουν επίσης απλά, με τον Νίκο Παζ -το δεκάρι της ομάδας- να κάνει -φαινομενικά- ότι θέλει, όπως το θέλει, όποτε το θέλει. Όμως, είπαμε, τίποτα δεν είναι απλό με την τακτική φιλοσοφία του Σεσκ…

Όταν η Κόμο έχει τη μπάλα, το κλασικό 4-2-3-1 που χρησιμοποιεί ο Ισπανός, μπορεί να αλλάζει ακόμη και ανά επίθεση! Τη μία φορά γίνεται 4-3-3, με τον Παζ να «πέφτει» ανάμεσα στα κεντρικά χαφ. Την άλλη, γίνεται 4-2-2-2, με τον Παζ να «ανεβαίνει» ως δεύτερος επιθετικός και τους δύο «πλάγιους» να οπισθοχωρούν και ταυτόχρονα να μετατοπίζονται πιο κεντρικά. Μπορεί ακόμη να μετατρέπεται και σε ένα φουλ επιθετικό 3-2-5.

Το μεγάλο όπλο του Σεσκ είναι το… τυρί!

Σε όλα τα παραπάνω σχήματα, ωστόσο, υπάρχει μια κοινή αρχή. Μια «παγίδα» που στήνει ο Σεσκ στους αντιπάλους του και για την οποία, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της Κόμο, ακόμη δεν υπάρχει απάντηση! Στο 4-2-3-1 του Σεσκ, λοιπόν, οι δύο εκάστοτε κεντρικοί χαφ, οπισθοχωρούν τόσο πολύ όταν ξεκινούν οι επιθέσεις της Κόμο, που πρακτικά παίρνουν τη θέση των δύο κεντρικών αμυντικών. Αυτοί με τη σειρά τους μετατοπίζονται στο πλάι -σαν μπακ- και οι ίδιοι οι μπακ ανεβαίνουν πολλά μέτρα μπροστά στο γήπεδο, σαν πλάγιοι χαφ.

Το αποτέλεσμα είναι ένα… παράξενο, «κυκλικό» 4-5-1, με ένα τεράστιο κενό στο κέντρο του γηπέδου. Ο Σεσκ, πρακτικά καταρρίπτει με αυτό τον τρόπο έναν πρώτο μύθο, σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι 999 στους 1000 προπονητές θα συμφωνήσουν ότι η λειτουργία της μεσαίας γραμμής είναι το Α και το Ω σε μια ομάδα και ότι ο χώρος του γηπέδου γύρω από τη σέντρα, αυτός στον οποίο δίνεται η πιο σημαντική τακτική μάχη. Η Κόμο του Σεσκ, πάλι, αφήνει εκεί μια… μαύρη τρύπα, παίζοντας το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Στήνει τη «φάκα» του και προσκαλεί τους αντιπάλους της με αυτό το… τυράκι.

Ο Ισπανός τεχνικός, με αυτό το τρικ, προσκαλεί -και προκαλεί- κάθε αντίπαλο να ανεβάσει πολλούς παίκτες για να πιέσουν τη μπάλα που γυροφέρνει προκλητικά την περιοχή της Κόμο. Ωστόσο, το ρίσκο αυτό, είναι ελεγχόμενο για τον Σεσκ. Αυτοί που υποδέχονται την πίεση αυτή είναι παίκτες που μπορούν να τη διαχειριστούν σωστά, κεντρικοί χαφ με έφεση στην πάσα και καλή τεχνική κατάρτιση, όχι κεντρικοί αμυντικοί που έχουν σαν πρώτο ένστικτο να στείλουν τη μπάλα στα… μνήματα.

Στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνεται ξεκάθαρα το πόσο πίσω οπισθοχωρούν οι δύο βασικοί κεντρικοί χαφ της Κόμο, ο Πορτογάλος, Λούκας Ντα Κούνια και ο Αργεντίνος, Μάξιμο Περόνε. Αυτές είναι οι όλες οι επαφές τους με τη μπάλα, μέχρι στιγμής στη σεζόν και οι περισσότερες είναι πίσω από τη σέντρα!

Γύρω γύρω… όλοι και στη μέση ο Παζ

Αντίστοιχα, αυτό το κενό στη μεσαία γραμμή, δημιουργείται σκοπίμως. Εκεί, «κατεβαίνει», ο εξαιρετικά ταλαντούχος, Νίκο Παζ, ο παίκτης που έχει τα «κλειδιά» της ομάδας του Σεσκ και στον οποίο ο Ισπανός δίνει αφειδώς τη μπάλα για να κάνει τα… δικά του. Και το κενό αυτό στο γήπεδο, εξασφαλίζει στον Παζ ότι τα… δικά του, θα γίνονται με πολύ μικρότερη πίεση από τους αντίπαλους χαφ, οι οποίοι θα βρίσκονται πολύ πιο κάτω στον αγωνιστικό χώρο, όταν η μπάλα θα μεταβιβάζεται πια σε αυτόν. Όπως αποδεικνύεται τόσο από τη συνολική πορεία της Κόμο, όσο και από τις ατομικές επιδόσεις του 21χρονου Αργεντίνου, το τρικ του Σεσκ πιάνει και οι αντίπαλοι δεν μπορούν να πουν «όχι» στο… τυρί που τους προσφέρει.

Ο σέντερ φορ στο «κόλπο»: Ανάπτυξη ορθολογικά… ανορθόδοξη

Όλη αυτή η τακτική διαδικασία δεν έχει οφέλη μονάχα για τον επιτελικό χαφ της ομάδας. Αντίστοιχα, τους καρπούς του τρικ αυτού, απολαμβάνει και ο σέντερ φορ, θέση στην οποία πρωταγωνιστεί ο δικός μας, Τάσος Δουβίκας.

Και εδώ, το θέμα είναι… χωροταξικό. Με το κενό που δημιουργείται στη μεσαία γραμμή, ο εκάστοτε επιθετικός μπορεί να υποδέχεται πολύ πιο εύκολα την πρώτη μπάλα, αφού ο Σεσκ δεν έχει «κολλήματα» που οφείλονται στην… καταγωγή του. Παρότι οι Ισπανοί είναι γνωστοί για το «τίκι-τάκα», τις πολλές κοντινές πάσες, ο Φάμπρεγας συχνά επιλέγει να τροφοδοτεί τους σέντερ φορ του με γεμίσματα από τον χώρο της άμυνας. Και εδώ, τα αποτελέσματα και τα νούμερα, τον δικαιώνουν: Μόλις μία ήττα σε 11 ματς η Κόμο, 5 γκολ και 1 ασίστ ο Δουβίκας.

Αντίστοιχα φυσικά, ο εκάστοτε σέντερ φορ έχει περισσότερο χώρο και χρόνο διαθέσιμο για να «σπάσει» τη μπάλα στο σωστό σημείο μετά την πρώτη επαφή του. Σαν αποτέλεσμα, η Κόμο συνολικά επιτίθεται πιο ορθολογικά, αν και με ανορθόδοξη ανάπτυξη!

Εκτός θέσης και οι «πλάγιοι»

Ούτε εκεί όμως σταματά η… παράξενη ανάπτυξη της Κόμο. Είτε ο σέντερ φορ είναι ο Μοράτα, είτε ο Δουβίκας, ο Σεσκ του δίνει πάντα την οδηγία να πλησιάζει όσο περισσότερο μπορεί τον Παζ. Οι συνεργασίες των δύο ζευγαριών που δημιουργούνται (Παζ-Μοράτα και Παζ-Δουβίκας) αποδίδουν τα μέγιστα μέχρι στιγμής. Τόσο ο σέντερ φορ όσο και το «δεκάρι», λειτουργούν πρακτικά σαν κεντρικοί χαφ, αφού όπως ισχύει γενικά για την Κόμο, γυρνούν αρκετά μέτρα πιο πίσω.

Με αυτό τον τρόπο, το ντόμινο των… τακτικών εξελίξεων, σε αυτή την περίπτωση, ωφελεί και τους εξτρέμ της Κόμο. Αυτοί πλέον είναι που «μπαίνουν» πιο μέσα στο γήπεδο και αναλαμβάνουν χρέη κλασικών επιθετικών. Ήδη, ο αριστερός εξτρέμ, Χεσούς Ροντρίγκεθ είναι μέσα στους πιο παραγωγικούς παίκτες της Κόμο, με 2 γκολ και 3 ασίστ σε 6 αγώνες.

Οι έξτρα επιλογές και ο «τρίτος άνθρωπος»

Φυσικά, περιττό είναι να αναφερθεί πως σε αυτό τον χορό των εναλλαγών θέσεων στον αγωνιστικό χώρο, συμμετέχουν και όλες οι άλλες θέσεις. Οι πλάγιοι μπακ που έχουν ανέβει σε θέσεις πλάγιων χαφ, συχνά πυκνά κάνουν διαγώνιες κινήσεις προς την αντίθετη πτέρυγα, ενώ οι στόπερ που έχουν ξαφνικά βρεθεί σε θέσεις πλάγιων μπακ, ανεβαίνουν για να συνεργαστούν μαζί τους. Την ίδια ώρα, ο Φάμπρεγας εξασφαλίζει ότι οι πολλοί παίκτες που φαινομενικά συσσωρεύονται στις πτέρυγες, δίνουν στους δύο χαφ περισσότερες επιλογές πάσας για να σπάσει η πίεση που η ίδια η τακτική του προκαλεί.

Ξανά όμως, η τακτική θεωρία του Σεσκ έχει ακόμη μεγαλύτερο «βάθος». Γιατί όλα τα παραπάνω προσφέρουν και κάτι ακόμη σημαντικότερο -για τον ίδιο- στην ομάδα του. Μια τακτική επιλογή με την οποία ο Ισπανός έχει… ψύχωση. Αυτή του «τρίτου ανθρώπου».

Οι δυάδες των πακτών σε ευθεία που σχηματίζονται στον αγωνιστικό χώρο για την Κόμο, είτε στις πτέρυγες (σ.σ. Α. μπακ και στόπερ που έχουν ανέβει, Β. εξτρέμ και μπακ στη φυσική τους θέση), είτε μπροστά στις δύο περιοχές (σ.σ. Α. οι δύο κεντρικοί χαφ που έχουν οπισθοχωρήσει, Β. οι στόπερ που βρίσκονται στη φυσική τους θέση, Γ. σέντερ φορ και δεκάρι, Δ. οι δύο εξτρέμ που έχουν μπει πιο «μέσα» σαν κλασικοί επιθετικοί) δημιουργούν το εξής φαινόμενο: κάθε συμπαίκτης που τους πλησιάζει, έχει το ρόλο του «τρίτου ανθρώπου» και σχηματίζει ένα «τρίγωνο» που έχει σκοπό να σπάει εύκολα την αντίπαλη πίεση και να προσφέρει περισσότερες επιλογές ανάπτυξης.

Αυτά τα τρίγωνα με τη χρήση του «τρίτου ανθρώπου», η λογική της «παγίδας» και το πώς η ομάδα του σπάει το πρέσινγκ του αντιπάλου αλλά και η ανορθόδοξη ανάπτυξη της Κόμο, είναι όσα ο ίδιος ο Φάμπρεγας ανάλυσε σε βίντεο, στο Coaches Voice.

Οι επί χόρτου πρωταγωνιστές: Σαρώνουν Παζ και Δουβίκας

Το περασμένο καλοκαίρι, η Κόμο βγάζει από τα ταμεία της 14 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει τον δικό μας Τάσο Δουβίκα από τη Θέλτα. Οι εμφανίσεις του 26χρονου πρώην φορ των Αστέρα Τρίπολης και Βόλου, δικαιώνουν απόλυτα την απόφαση αυτή. Φέτος, έχει παίξει και στα 11 παιχνίδια της ομάδας του και παρότι δεν ήταν σε όλα βασικός, έχει ήδη απολογισμό 5 γκολ και 1 ασίστ. Το σημαντικότερο, είναι ο παίκτης που ταιριάζει απόλυτα σε όλα αυτά που σχεδιάζει ο Σεσκ Φάμπρεγας.

Μαζί του στη γραμμή κρούσης βρίσκεται φυσικά και ο 33χρονος αισίως, Άλβαρο Μοράτα, ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο 19χρονος Ισπανός εξτρέμ, Χεσούς Ροντρίγκεθ, που «συστήθηκε» στο ποδοσφαιρικό κοινό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη Μπέτις, επίσης διαπρέπει υπό τις οδηγίες του Σεσκ.

Ο επόμενος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης

Ωστόσο, η διαφορά στη φετινή Κόμο γίνεται από τον Νίκο Παζ. Ο 21χρονος Αργεντίνος επιτελικός χαφ, ένα ποδοσφαιρικό «προϊόν» των ακαδημιών της Ρεάλ Μαδρίτης, μετρά φέτος 9 συμμετοχές, 4 γκολ και 4 ασίστ.

Nico Paz in Serie A this season: Seven games

Four goals

Four assists

Four MOTM Magic from the 21 year old ⚡ pic.twitter.com/4p5CRzUSUI — B/R Football (@brfootball) October 19, 2025

Αφότου ο Παζ είχε μόλις διαλύσει τη Γιουβέντους για την 7η αγωνιστική, ο Φάμπρεγας είχε δηλώσει τα εξής: «Ο Νίκο είναι πρωταθλητής. Είμαι σίγουρος για τον ίδιο και το μέλλον του. Μπορεί να πάει σε όποια ομάδα θέλει αν συνεχίσει να έχει την ίδια… πείνα και φιλοδοξία για το παιχνίδι. Υπάρχει ταλέντο αλλά και σωματική δύναμη».

🚨🇦🇷 Real Madrid had big role in stopping Nico Páz proposal worth €70m from Tottenham. Real are happy with Páz staying at Como this season but his move to Madrid in summer 2026 is increasingly likely. He’s expected to join Real next season. 🎥 https://t.co/5EKMaQJsOn pic.twitter.com/TKdRGTpPhU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Με αυτή τη σιγουριά του Σεσκ για τον μέλλον του παίκτη του, συμφωνεί σύσσωμος και ο ισπανικός Τύπος, ο οποίος το προσεχές καλοκαίρι βλέπει στο πρόσωπό του τον επόμενο σούπερσταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε, στο συμβόλαιό του Παζ που μετακινήθηκε από τη «Βασίλισσα» στην Κόμο, υπάρχει μια φτηνή -για τη Ρεάλ- ρήτρα αγοράς μονάχα για την ίδια (σ.σ. το buyback clause) ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Οι «μαχητές» του Σεσκ

Πίσω από τις τρομερές τακτικές θεωρίες του Σεσκ, υπάρχει ωστόσο και μια συνολικά πολύ σκληρή ομάδα. Μια ομάδα που δεν διστάζει να «τσαλακωθεί», να… κλωτσήσει, να τσακωθεί και να δείξει με όποιον τρόπο μπορεί στον αντίπαλο, ότι αυτή θα είναι το αφεντικό στον αγωνιστικό χώρο, θυμίζοντας λίγο από Ατλέτικο του Σιμεόνε.

Το εντυπωσιακό στατιστικό που επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές είναι ότι βρίσκεται στην… τελευταία θέση μιας ιδιαίτερης κατηγορίας, αυτής του fair play. Της κατηγορίας που καταγράφει δηλαδή τις συνολικές κάρτες μιας ομάδας βάσει ενός συστήματος πόντων. Σύμφωνα με αυτό, η Κόμο έχει τους μακράν περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα της κατηγορίας έως τώρα στη σεζόν, με 32, 7 περισσότερους από την 19η και 22 από την 1η. Αυτοί προκύπτουν από τις 22 κίτρινες κάρτες (2,44 ανά αγώνα – μόνο η Τζένοα με 25 έχει περισσότερες), τις δύο απευθείας κόκκινες και τις δύο ακόμη αποβολές με δεύτερη κίτρινη.

Ο μύθος της ομοιογένειας και το τεράστιο οικονομικό ρίσκο

Το τελευταίο -προς ώρας- κλισέ που καταρρίπτει η Κόμο του Φάμπρεγας είναι αυτό της ομοιογένειας.

Το φετινό καλοκαίρι, έφυγαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 30 ποδοσφαιριστές, με ακριβότερη πώληση αυτή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στον Ολυμπιακό έναντι 8 εκατ. ευρώ, την ώρα που ξόδεψε 107,45 εκατ. ευρώ για να φέρει 16 παίκτες. Τη δε περσινή σεζόν, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο: είχαν προστεθεί στο ρόστερ 29 παίκτες (99,7 εκατ. ευρώ έξοδα) και είχαν φύγει άλλοι 37 (3,9 εκατ. ευρώ). Το σύνολο είναι εντυπωσιακό: 45 νέοι παίκτες σε δύο σεζόν και 67 αποχωρήσεις! Βεβαίως, ποιος να πει… τι στον Σεσκ για ομοιογένεια και «δεσίματα», την ώρα που η ομάδα του λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένο ρολόι;

Τέλος, μιας και γίνεται η αναφορά στις μεταγραφές, αξίζει να τονιστεί και το τεράστιο οικονομικό ρίσκο που αποφάσισε να πάρει η Κόμο, ώστε να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία, κάτι που προς ώρας τουλάχιστον της «βγαίνει» μεγαλοπρεπώς. Στα δύο αυτά χρόνια, δηλαδή την περσινή σεζόν που τερμάτισε 10η και τη φετινή που φιγουράρει τώρα στην 5η θέση, ξόδεψε συνολικά 207,15 εκατ. ευρώ και πήρε πίσω μόλις 17,55 εκατομμύρια!