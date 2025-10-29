Βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο (3-1)

Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο, η Γιουβέντους πήρε το «τρίποντο» πριν αναλάβει τα ηνία της ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ η Ρόμα εξακολουθεί ν’ αρνείται ν’ αφήσει την κορυφή, πριν το ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».

Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.

Στο «Ολίμπικο» ο Ερμόσο και ο Ντόβμπικ έστειλαν τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Serie A:

Λέτσε-Νάπολι 0-1

(69′ Ανγκισά)

Αταλάντα-Μίλαν 1-1

(35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)

Κόμο-Βερόνα 3-1

(9′ Δουβίκας, 62′ Πος, 90’+2 Βοϊβόντα – 25′ Σέρνταρ)

Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1

(5’πέν. Βλάχοβιτς, 67′ Γκάτι, 90’+6 πέν. Γιλντίζ – 45’+1 Ζανιόλο)

Ρόμα-Πάρμα 2-1

(63′ Ερμόσο, 81′ Ντόβμπικ – 86′ Σιρτσάτι)

Μπολόνια-Τορίνο 21:45

Τζένοα-Κρεμονέζε 21:45

Ίντερ-Φιορεντίνα 21:45

Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10

Πίζα-Λάτσιο 30/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Νάπολι 21 -9αγ.

Ρόμα 21 -9αγ.

Μίλαν 18 -9αγ.

Κόμο 16 -9αγ.

Ίντερ 15

Γιουβέντους 15 -9αγ.

Μπολόνια 14

Αταλάντα 13 -9αγ.

Ουντινέζε 12 -9αγ.

Λάτσιο 11

Κρεμονέζε 11

Τορίνο 11

Σασουόλο 10

Κάλιαρι 9

Πάρμα 7 -9αγ.

Λέτσε 6 -9αγ.

Βερόνα 5 -9αγ.

Φιορεντίνα 4

Πίζα 4

Τζένοα 3