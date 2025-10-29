Βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο (3-1)
Ο Έλληνας άσος άνοιξε τον δρόμο για την σημαντική νίκη της Κόμο επί της Βερόνα
Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη νίκη της Κόμο, η Γιουβέντους πήρε το «τρίποντο» πριν αναλάβει τα ηνία της ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, ενώ η Ρόμα εξακολουθεί ν’ αρνείται ν’ αφήσει την κορυφή, πριν το ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο».
Ο Έλληνας σέντερ φορ βρήκε δίχτυα στη νίκη της Κόμο με 3-1 επί της Βερόνα, με το συγκρότημα του Φάμπρεγας να ανεβαίνει στην 4η θέση, ένα βαθμό πάνω από τη «Γιούβε», που κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες (3-1 την Ουντινέζε) πριν πιάσει δουλειά ο Σπαλέτι.
Στο «Ολίμπικο» ο Ερμόσο και ο Ντόβμπικ έστειλαν τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A, όπου ισοβαθμεί με τη Νάπολι.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Serie A:
Λέτσε-Νάπολι 0-1
(69′ Ανγκισά)
Αταλάντα-Μίλαν 1-1
(35′ Λούκμαν – 4′ Ρίτσι)
Κόμο-Βερόνα 3-1
(9′ Δουβίκας, 62′ Πος, 90’+2 Βοϊβόντα – 25′ Σέρνταρ)
Γιουβέντους-Ουντινέζε 3-1
(5’πέν. Βλάχοβιτς, 67′ Γκάτι, 90’+6 πέν. Γιλντίζ – 45’+1 Ζανιόλο)
Ρόμα-Πάρμα 2-1
(63′ Ερμόσο, 81′ Ντόβμπικ – 86′ Σιρτσάτι)
Μπολόνια-Τορίνο 21:45
Τζένοα-Κρεμονέζε 21:45
Ίντερ-Φιορεντίνα 21:45
Κάλιαρι-Σασουόλο 30/10
Πίζα-Λάτσιο 30/10
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Νάπολι 21 -9αγ.
Ρόμα 21 -9αγ.
Μίλαν 18 -9αγ.
Κόμο 16 -9αγ.
Ίντερ 15
Γιουβέντους 15 -9αγ.
Μπολόνια 14
Αταλάντα 13 -9αγ.
Ουντινέζε 12 -9αγ.
Λάτσιο 11
Κρεμονέζε 11
Τορίνο 11
Σασουόλο 10
Κάλιαρι 9
Πάρμα 7 -9αγ.
Λέτσε 6 -9αγ.
Βερόνα 5 -9αγ.
Φιορεντίνα 4
Πίζα 4
Τζένοα 3
