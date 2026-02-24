Serie A: Έβγαλαν στη σέντρα διαιτητές για λάθος κατά της Νάπολι

Και με τη… σφραγίδα της Επιτροπής Διαιτησίας της Ιταλίας η Νάπολι έχει δικαιολογημένα παράπονα από την διαιτησία του εκτός έδρας αγώνα της με την Αταλάντα, από την οποία γνώρισε την ήττα με 2-1. «Λάθος η ακύρωση του γκολ, σωστά δεν δόθηκε το πέναλτι», τόνισε, χαρακτηριστικά, το μέλος της Επιτροπής Ντίνο Τομάσι που εποπτεύει τη Serie A και τη Serie B. Οι δηλώσεις του αποτελούν επίσημη απάντηση στα παράπονα της Νάπολι η οποία διαμαρτυρήθηκε στα ΜΜΕ μέσω του διευθυντή της Τζιοβάνι Μάνα.

Η Νάπολι φώναξε επειδή ανακλήθηκε πέναλτι υπέρ της στο πρώτο ημίχρονο έπειτα από παρέμβαση του VAR, ενώ ο διαιτητής Ντανιέλε Τσίφι (σ.σ. στη φωτογραφία) ακύρωσε επίσης γκολ του Μιγκέλ Γκουτιέρες στο δεύτερο μέρος.

Για το πέναλτι ο Τομάζι σχολίασε: «Είναι σωστή απόφαση και έπρεπε να ανακληθεί μέσω του VAR, καθώς δεν υπάρχει παράβαση. Ο Ράσμους Χόιλουντ ψάχνει την επαφή, ενώ ο Ίσακ Χιέν μένει σταθερός», δήλωσε ο Τομάζι στο DAZN μέσω του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Κατά την άποψη του Τομάζι οι διαιτητές Τζιανλούκα Αουρελιάνο και Αλεσάντρο Ντι Πάολο πήραν σωστή απόφαση». Επίσης, το μέλος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ιταλίας επεσήμανε ότι ο Τσίφι ήταν σε πολύ καλή θέση, αλλά είχε λανθασμένη αντίληψη της φάσης».

Αντίθετα, ο Τομάζι δικαίωσε τα παράπονα της Νάπολι σχετικά με την απόφαση να ακυρωθεί το δεύτερο γκολ της Νάπολι σε βάρος της Αταλάντα για υποτιθέμενο φάουλ του Χόιλουντ στον Χιέν, την οποία έκρινε ότι ήταν λάθος.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Χόιλουντ προηγείται του Χιέν, κακώς θεωρήθηκε ότι έκανε φάουλ. Είναι λάθος στο γήπεδο, αλλά ο κεντρικός ρόλος του διαιτητή είναι σημαντικός. Με μια σωστή απόφαση στο γήπεδο, όλα θα ήταν διαφορετικά. Σε αυτό το ματς, ο Τσίφι διατήρησε πολύ υψηλό τεχνικό όριο, σφυρίζοντας ελάχιστα, ακόμη και σε δυνατά μαρκαρίσματα. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί, όμως στην περίπτωση του πέναλτι και σε αυτή τη φάση, κατέβασε αισθητά το όριο. Αδίκησε τον εαυτό του σε αυτές τις δυο φάσεις».

Παρόλα αυτά ο διαιτητής Τσίφι και οι Αουρελιάνο και Ντι Μάρκο που ήταν στο VAR δεν πρόκειται να τιμωρηθούν. Το πολύ πολύ να οριστούν σε ένα ματς της Serie B.