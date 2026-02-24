Νάπολι κατά διαιτησίας: Αίτημα για VAR κατόπιν αιτήματος και θεσμικές εγγυήσεις

sports betsson
Η διοίκηση της Νάπολι ανεβάζει τους τόνους μετά την ήττα από την Αταλάντα και ζητά αλλαγές στο σύστημα ελέγχου φάσεων – Τι είναι το VAR a chiamata και πώς θα λειτουργεί

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η ήττα της Νάπολι στο Μπέργκαμο από την Αταλάντα δεν είχε μόνο βαθμολογικό κόστος, αλλά προκάλεσε και ισχυρούς τριγμούς σε θεσμικό επίπεδο. Στο στρατόπεδο της ιταλικής ομάδας εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για συγκεκριμένες διαιτητικές αποφάσεις που κρίθηκαν καθοριστικές, με τη διοίκηση να περνά στην αντεπίθεση και να ζητά ξεκάθαρες εγγυήσεις ενόψει της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της ομάδας, Αντόνιο Κόντε, επέλεξε να μην επικεντρωθεί δημόσια στη διαιτησία, αποφεύγοντας να δημιουργήσει κλίμα άλλοθι στα αποδυτήρια. Ωστόσο, σε διοικητικό επίπεδο η στάση ήταν διαφορετική. Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, μεταφέροντας την έντονη ενόχληση του συλλόγου για αυτό που χαρακτηρίζεται ως «επαναλαμβανόμενα λάθη» εις βάρος της ομάδας τις τελευταίες αγωνιστικές.

Η συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η μάχη για την έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Στη Νάπολη εκφράζεται ο φόβος ότι τυχόν λανθασμένες αποφάσεις μπορεί να επηρεάσουν καθοριστικά την τελική κατάταξη. Παράλληλα, νομικοί κύκλοι προσκείμενοι στο περιβάλλον της ομάδας φέρονται διατεθειμένοι να κινηθούν θεσμικά, με κατάθεση αναφοράς στις αρμόδιες αρχές.

Τι ζητά η Νάπολι – Η πρόταση για VAR κατόπιν αιτήματος

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης της Νάπολι αποτελεί η πρόταση για εισαγωγή του λεγόμενου «VAR a chiamata», δηλαδή του VAR κατόπιν αιτήματος των ομάδων. Το σύστημα αυτό έχει δοκιμαστεί πιλοτικά στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου μέσω του Football Video Support και προβλέπει συγκεκριμένο μηχανισμό ενεργοποίησης.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο:
Κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα δύο αιτημάτων ανά αγώνα για επανεξέταση φάσης.

Το αίτημα θα γίνεται άμεσα από τον αρχηγό ή τον πάγκο της ομάδας προς τον διαιτητή.

Ο διαιτητής θα εξετάζει τη φάση στο μόνιτορ (on-field review).
Αν η αρχική απόφαση αλλάξει, η ομάδα δεν θα «χάνει» το δικαίωμα της συγκεκριμένης κλήσης.

Η λογική πίσω από την πρόταση είναι ότι οι ίδιες οι ομάδες θα έχουν ενεργό ρόλο στην ενεργοποίηση της τεχνολογίας, περιορίζοντας – όπως υποστηρίζεται – το ενδεχόμενο να μην εξεταστούν κρίσιμες φάσεις.

VAR κατόπιν αιτήματος (VAR a chiamata):

Είναι το μοντέλο κατά το οποίο η πρωτοβουλία για επανεξέταση μιας φάσης ανήκει στην ομάδα και όχι αποκλειστικά στον διαιτητή ή στον VAR. Πρόκειται για σύστημα που προσομοιάζει σε αντίστοιχες πρακτικές άλλων αθλημάτων, όπως το τένις ή το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Οι αντιδράσεις και οι επιφυλάξεις

Η πρόταση της Νάπολι έχει προκαλέσει συζήτηση στους κόλπους της Ιταλικής Ομοσπονδίας. Υπάρχουν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα θα επιβραδύνει τον ρυθμό των αγώνων ή θα αυξήσει την πίεση προς τους διαιτητές. Επιπλέον, τίθεται ζήτημα ομοιόμορφης εφαρμογής σε όλα τα γήπεδα και διασφάλισης ίδιων τεχνολογικών προδιαγραφών.

Από την πλευρά της, η Νάπολι επιμένει ότι το αίτημα δεν στοχεύει σε αντιπαράθεση, αλλά σε θεσμική βελτίωση. Η διοίκηση διαμηνύει πως επιθυμεί διάλογο και σαφές πλαίσιο που θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Το αν η πρόταση θα προχωρήσει άμεσα ή θα εξεταστεί για εφαρμογή από την επόμενη αγωνιστική περίοδο παραμένει ανοιχτό. Το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση για τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαιτησία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με τη Νάπολι να πρωταγωνιστεί αυτή τη φορά όχι μόνο εντός, αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου.

