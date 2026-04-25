Τρομερές στιγμές εκτυλίχθηκαν πέριξ και εντός του Αλεξανδρείου το απόγευμα του Σαββάτου κατά την άφιξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του αδελφού του Θανάση, της μητέρας τους Βερόνικα και του στενού τους φίλου και μεγαλομετόχου της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο.

Το γήπεδο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από νωρίς καθώς είχε ανακοινωθεί sold out από τους κιτρινόμαυρους, με την ατμόσφαιρα να είναι εκρηκτική. Με το που η οικογένεια Αντετοκούνμπο έφτασε στο «Nick Galis Hall» επικράτησε πανικός! Εκατοντάδες οπαδοί του Άρη που ήταν συγκεντρωμένοι απ έξω -καθώς ήταν αδύνατο να μπουν όλοι στο κλειστό- άρχισαν να τους αποθεώνουν με συνθήματα και χειροκροτήματα, ενώ οι φωτογραφίες από τα κινητά δεν σταματούσαν.

Εν συνεχεία ο Γιάννης και οι οικογένειά του ξεναγήθηκε στο μουσείο του Άρη, με την μητέρα του να βγάζει βίντεο και να τα ανεβάζει στα προφίλ της στα social media, συγκεντρώνοντας πολλά αποθεωτικά σχόλια.

Η αποθέωση όμως είχε και συνέχεια, μέσα στο γήπεδο φυσικά. Η είσοδος των Αντετοκούνμπο προκάλεσε «φρενίτιδα» στους οπαδούς του Άρη οι οποίοι είχαν ετοιμάσει κι ένα εξαιρετικά ευρηματικό σύνθημα για τον Γιάννη: «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη!».

Ο Γιάννης, ο Θανάσης, η μητέρα τους και ο Σιάο έδειχναν να μην πιστεύουν αυτό που συνέβαινε και είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του ηγέτη των Μπακς στην ΕΡΤ οτι «Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Είναι απίστευτο! Είναι το πρώτο παιχνίδι που ήρθα στον Άρη». Το Αλεξάνδρειο σηκώθηκε στο πόδι για να τους χειροκροτήσει ενώ όσοι μπορούσαν πλησίαζαν τον Γιάννη για ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία.

Αποθέωση όμως γνώρισε και ο Νίκος Γκάλης, ο θρύλος του Άρη κι επίσημος προσκεκλημένος της ΚΑΕ. Άλλωστε ο «Γκάνγκστερ» έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεπώς ήταν μια καλή ευκαιρία οι δυο κορυφαίοι Έλληνες μπασκετμπολίστες να βρεθούν μαζί σε μια τέτοια περίσταση.

Μάλιστα ο Γκάλης και ο Φάνης Χριστοδούλου που ήταν στο γήπεδο ως Γενικός Αρχηγός των φιλοξενούμενων έκαναν από κοινού δηλώσεις:

«Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από έμας νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά», είπε ο Νίκος Γκάλης.

«Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του», συμπλήρωσε ο Φάνης Χριστοδούλου.

Βεβαίως ήταν σίγουρο ότι οι οπαδοί του Άρη κατά το τζάμπολ θα πετάξουν τα χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια όπως το συνηθίζουν. Ο «ουρανός» του Παλέ «κρύφτηκε» για λίγο, με τους Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Ρίτσαρντ Σιάο να μένουν αποσβολωμένοι στο θέαμα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σήκωσαν τα κινητά τους κι έβγαζαν φωτογραφίες ή βίντεο ώστε να απαθανατίσουν αυτό που έβλεπαν και ζούσαν, ενώ στη συνέχεια πανηγύριζαν κάθε καλάθι του Άρη, αλλά και κάθε καλή ενέργεια του Κώστα Αντετοκούνμπο.