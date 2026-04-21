Άρης Betsson: Με Σιάο, Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο απέναντι στον Πανιώνιο!

«Παρέλαση» αστέρων στο προσεχές ματς του Άρη Betsson κόντρα στον Πανιώνιο (25/4) στο «Nick Galis Hall», για την 26η και τελευταία αγωνιστική της regular season στη Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων το ερχόμενο Σάββατο στο «Αλεξάνδρειο», το παρών θα δώσει τόσο ο Ρίτσαρντ Σιάο, όσο και οι Θανάσης και Γιάννης Αντετοκούνμπο. Με τους δύο τελευταίους, να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και τις προσπάθειες του αδερφού τους, Κώστα.

Η φιλική «σύνδεση» του Σιάο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένεια του

Υπενθυμίζεται ότι τον ιδιοκτήτη του Αυτοκράτορα, Ρίτσαρντ Σιάο συνδέει μία στενή φιλία, με τον σούπερ σταρ των Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά ματς του Άρη στο «Νick Gallis Hall» και θα έχει την ευκαιρία να δει τον αδερφό του, Κώστα να αγωνίζεται με τη φανέλα του Αυτοκράτορα.

Φυσικά υπάρχει και η έντονη φημολογία ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμπλέκεται διοικητικά με την ΚΑΕ Άρης ή πρόκειται να το κάνει στο προσεχές μέλλον. Άλλωστε αυτό άφησε να εννοηθεί με τις πρόσφατες δηλώσεις του στην Cosmote tv όταν ρωτήθηκε σχετικά, έστω κι αν δεν απάντησε ξεκάθαρα, αλλά… εμμέσως πλην σαφώς!

Επίσης η πληροφορία ότι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα αγωνίζεται του χρόνου στον Άρη, εφόσον ο Γιάννης αφήσει το Μιλγουόκι για άλλη ομάδα, εξακολουθεί να υφίσταται.

Φυσικά στο άκουσμα οτι ο Σιάο και τα αδέλφια Αντετοκούνμπο θα δώσουν το «παρών» από κοινού στο ματς με τον Πανιώνιο έχει «πυροδοτήσει» ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών του Άρη που ετοιμάζονται να δημιουργήσουν «εκρηκτική» ατμόσφαιρα ώστε να υποδεχθούν τους τρεις άνδρες. Ηδη τα εισιτήρια είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν, με τη ζήτησή τους να ανεβαίνει κατακόρυφα μετά την είδηση