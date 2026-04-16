Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ

Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες και όπως έγινε γνωστό, ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα θέματα της ομάδας.

Η συνάντηση του Σιάο με τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα, με τον Ζήση να ενημερώνει τον νεαρό επιχειρηματία για όλες τις εξελίξεις και τις ανάγκες που υπάρχουν στους κιτρινόμαυρους. Τα θέματα που απασχολούν είναι πολλά καθώς ο Άρης περιμένει να πάρει την χρήση του Αλεξανδρείου, να προχωρήσει σε βελτιωτικά έργα, ενώ ακόμη υπάρχει η αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας, το έμψυχο δυναμικό, αλλά και η νέα σεζόν και οι στόχοι που θα τεθούν. Φυσικά υπάρχουν και τα χορηγικά θέματα στα οποία η ΚΑΕ έχει κάνει καλή δουλειά, μιας και το τελευταίο διάστημα έχουν προτεθεί «ηχηρά» ονόματα της αγοράς.

Η παρουσία του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Άρης στην χώρα μας θα είναι σύντομη καθώς η στάση του στην Αθήνα αποτελεί ενδιάμεση στάση μεταξύ ταξιδιών που έχει προγραμματίσει να κάνει ο Ρίτσαρντ Σιάο. Έτσι αυτή τη φορά δεν θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και δεν θα παραστεί σε κάποιο παιχνίδι του «Αυτοκράτορα» όπως συνέβη τις προηγούμενες φορές κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Νωρίτερα ο Σιάο, με ανάρτηση του στα social media και γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε μεγάλο ξενοδοχείο της πρωτεύουσας.

Μάλιστα σε βίντεο που ανέβασε και αφού δείχνει κάποια πλάνα από το δωμάτιο που διαμένει, αλλά και την θέα που έχει από το μπαλκόνι του έγραψε τη συγκεκριμένη λεζάντα: «Πίσω στον Παράδεισο».

Αυτή η επίσκεψη του Ρίτσαρντ Σιάο στην Ελλάδα δεν ήταν προγραμματισμένη, καθώς δεν είχε γίνει επίσημα γνωστά από την ΚΑΕ ότι ο Κανοδοασιάτης επιχειρηματίας αναμενόταν στην χώρα μας.

Δείτε την παρακάτω