Άρης: Με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ ο Ρίτσαρντ Σιάο
Στο Λος Άντζελες για το παιχνίδι των Μπακς ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, είχε την ευκαιρία να τα πει με Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, αλλά και τον θρύλο της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ
Η αγάπη του Ρίτσαρντ Σιάο για το μπάσκετ είναι γνωστή, όπως άλλωστε και η στενή σχέση που διατηρεί με την οικογένεια Αντετοτοκούνμπο. Έτσι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης Betsson βρέθηκε στο Λος Άντζελες όπου και παρακολούθησε το παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.
Έτσι είχε την ευκαιρία να τα πει με τους Θανάση και Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον δεύτερο να μην αγωνίζεται λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Για την ιστορία το Μιλγουόκι ηττήθηκε με το βαρύ 129-96, με τον Θανάση να αγωνίζεται 8 λεπτά στα οποία είχε μια άστοχη προσπάθεια, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος.
Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις που έκανε ο Ρίτσαρντ Σιάο οι τρεις τους τα είπαν σε πολύ κλίμα, ενώ να μην ξεχνάμε ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στον Άρη, ενώ στην αρχή της σεζόν την κιτρινόμαυρη φανέλα είχε φορέσει και ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο.
Άλλωστε πριν από λίγες εβδομάδες ο Γιάννης Αντετοτοκούνμπο σε συνέντευξη του δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο ενασχόλησής του με τον Άρη επιχειρηματικά.
Τέλος να αναφέρουμε ότι στη διάρκειά της παρουσίας του στο γήπεδο των Κλίπερς ο Σιάο είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ, ο οποίος μάλιστα απάντησε στην ανάρτησή του Αμερικανοασιάτη επιχειρηματία με τη φράση «χάρηκα που σε γνώρισα».
