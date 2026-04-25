Clavicular: Οριστικός αποκλεισμός από το YouTube – Looksmaxxing, σφυριά στο πρόσωπο, στεροειδή, συλλήψεις

Η ψηφιακή αυτοκρατορία του influencer και streamer Clavicular καταρρέει υπό το βάρος νομικών σκανδάλων και ηθικών παραβιάσεων. Η απόφαση της πλατφόρμας του YouTube να τερματίσει οριστικά κάθε δίαυλο επικοινωνίας με τον Μπράντεν Πίτερς, ευρύτερα γνωστό ως Clavicular, σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στην αντιμετώπιση της τοξικότητας στον ψηφιακό χώρο.

Ο 20χρονος από το Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια ακολούθους, έγινε πρόσωπο, κίνημα, τάση.

Ως εκφραστής μιας ακραίας εκδοχής του looksmaxxing, μιας υποκουλτούρας που ωθεί τους άνδρες στην εμμονική αναζήτηση της φυσικής τελειότητας, ο Clavicular μισεί τους «άσχημους άνδρες».

Ο ίδιος ήταν μόλις 14 ετών όταν άρχισε να κάνει ενέσεις τεστοστερόνης -μια κίνηση που υποστηρίζει με θέρμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Clavicular έχει πάρει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη για να είναι αδύνατος, σε συνδυασμό με το υπό εργαστηριακή δοκιμή φάρμακο retatruide, μαζί με στεροειδή. Επίσης, αποφασισμένος να έχει ιδανικά ζυγωματικά, έδωσε σφυριές στο πρόσωπο του για να κατακτήσει την εικόνα που θέλει.

Ο Clavicular δεν θέλει απλώς να είναι όμορφος· θέλει οι άλλοι να νιώθουν άσχημοι δίπλα του

Very sad news this morning. My YouTube channels @ LiveWithClav & @ ClavLooksmax were terminated this morning with no warning or explanation. The channels consisted of livestream VODs and free courses created by me to help empower young men to be the best versions of themselves.… — Clavicular (@Clavicular0) April 23, 2026

Πέρα από το σφυρί, ο Clavicular έκανε επέμβαση στο σαγόνι για να δείχνει συμμετρικό. Έχει ύψος 1,80 μέτρα, ζυγίζει 74 κιλά και η μέση του είναι 97 εκατοστά. Σύμφωνα με τον ίδιο οι αναλογίες του τον κάνουν όμορφο. Απλώς όχι τόσο όμορφο όσο ο ηθοποιός Mατ Μπόμερ είπε στους NYT.

Ο influencer streamer Clavicular είναι Looksmaxxer, το πρώτο αστέρι από μια διαδικτυακή κοινότητα που θεωρεί την ανδρική ελκυστικότητα ως το κλειδί για την κοσμική επιτυχία.

Θεωρεί ότι ο Μπόμερ διαθέτει το πιο αρμονικό ανδρικό πρόσωπο που υπάρχει, πέρα ​​από το δικό του. Αλλά όλα διορθώνονταςι. Θα κάνει χειρουργική επέμβαση διπλής γνάθου.

Επειδή, όπως όλοι οι Looksmaxxers, πιστεύει ότι κάθε βήμα για να γίνεις πιο όμορφος είναι ενάρετο, ο Clavicular ξέρει τι θέλει από τον ίδιο, και από την κοινότητα των ανδρών που ορκίζονται στο πρότυπο του.

What do you think I meant when i said "DanceMaxing" — Clavicular (@Clavicular0) April 24, 2026

Ως άλλο τοτέμ της κοινότητας (αυστηρά για λευκούς, ένας μαύρος άνδρας που προσπάθησε να δημιουργήσει περιεχόμενο looksmaxxing παρενοχλήθηκε φυλετικά, ανέφερε το Wired πέρυσι) ο Clavicular απορρίπτει τις ανησυχίες ότι η υποκουλτούρα είναι ρατσιστική.

«Ανοησίες» είπε ο ίδιος. Ο Πίτερς, έχει κάνει ενέσεις και έχει καταναλώσει δεκάδες ελεγχόμενες ουσίες για να «ανέβει», να κάνει upgrade στην εμφάνιση του.

Στοχοπροσηλωμένος ο Πίτερς θα κάνει τα πάντα για να είναι η «καλύτερη εκδοχή του εαυτού του» -και το ίδιο απαιτεί από όλους,

Αν οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν την αυτοβελτίωση ως μια ευχάριστη πεζοπορία σε έναν πιο ελκυστικό προορισμό, η εκδοχή του Clavicular μοιάζει με μια ζοφερή δοκιμασία ταχύτητας σε μια αλυκή.

Το looksmaxxing στα χέρια του Clavicular μετατράπηκε σε ένα όπλο ψυχολογικής επιβολής και κοινωνικού διχασμού

Οι ακραίες μέθοδοι του Clavicular, η παράξενη αργκό και η μηδενιστική κοσμοθεωρία του, στην οποία το σύμπαν είναι ένα δαρβινικό νυχτερινό κέντρο γεμάτο επιθετικούς άνδρες που αγωνίζονται για την κοινωνική θέση, τον έχουν κάνει φαινόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ασυνήθιστα βίντεο που τον δείχνουν να «μασάει» άλλους άντρες — δηλαδή να στέκεται δίπλα τους και να τους κάνει να φαίνονται κοινοί σε σύγκριση — και να αξιολογεί ανελέητα την εμφάνιση των γυναικών έχουν γίνει viral στο TikTok και το Instagram.

Βίντεο του Clavicular έχουν γίνει τόσο viral στο X που ο επικεφαλής προϊόντος του απείλησε πρόσφατα, αστειευόμενος, ότι θα έκλεινε την ιστοσελίδα αν έβλεπε έναν ακόμα.

Ιδιαίτερα δημοφιλής streamer, o Clavicular βγαίνει στον διαδικτυακό αέρα τις περισσότερες μέρες για πάνω από οκτώ ώρες και είναι ιδιαίτερα γνωστός για το IRL streaming -δηλαδή την επιλογή του να ανοίγει την κάμερα και να αλληλεπιδρά με αγνώστους σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει viral στιγμές που μπορούν να αποσπαστούν και να διανεμηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κερδίζει περισσότερα από 100.000 δολάρια το μήνα από το Kick, την αγαπημένη του υπηρεσία streaming.

Έχει σωματοφύλακα, εικονολήπτη, ολόκληρο entourage, και πετάει με ιδιωτικό τζετ για να κάνει περιοδεία σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ διακηρύσσοντας το ευαγγέλιο του όπου οι άσχημοι είναι καταραμένοι, θλιβεροί. Σίγουρα κατώωτεροι του.

«Οι άνθρωποι με παρακολουθούν επειδή δεν μπορούν να βρουν γκόμενες», είπε ο ίδιος.

Ο Clavicular ξέρει τι υπερασπίζεται αλλά δεν τον ενδιαφέρουν οι κατακτήσεις. Το κίνημα αφορά «άθλιους άνδρες που ήλπιζαν να αλλάξουν τη ζωή τους — όχι για γυναίκες».

Οι νεαροί άνδρες της alt-right ισχυρίζονται πως ο Clavicular είναι MAGA -και έχουν τους λόγους του.

Ο Clavicular πρόσφατα διασκέδασε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μαϊάμι με τον Nικ Φουέντες, τον λευκό εθνικιστή σχολιαστή, και τον Άντριου Τέιτ – ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – σε μια υπερπαραγωγή μανόσφαιρας. (Αυτό παρά το γεγονός ότι ο Clavicular, μήνες νωρίτερα, επέκρινε την εμφάνιση του Τέιτ λέγοντας: «Δεν είναι καθόλου όμορφος».

Σε βίντεο που εξαπλώθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο, οι τρεις άνδρες εθεάθησαν να φωνάζουν μαζί με το τραγούδι των Ye, Heil Hitler.

Ο ίδιος έχει κατηγορηθεί για σειρά ρατσιστικών προσβολών στα streams του -κάτι που δεν έχει εμποδίσει τον λογαριασμού του Υφυπουργού Πολέμου για την Έρευνα και τη Μηχανική να αναρτήσει μια φωτογραφία ενός χαμογελαστού στρατιώτη με τη λεζάντα «Χαμηλή κορτιζόλη. Αφοσιωμένος. Lethalitymaxxing».

Ο ίδιος ο Clavicular φαίνεται όσο τίποτα άλλο ένα υπολογιστικό προϊόν μιας υπερδραστήριας ψηφιακής κουλτούρας που ανταμείβει την παραβίαση των ταμπού. Και είναι ανένδοτος ότι η μόνη αιτία για την οποία πραγματικά νοιάζεται είναι η δική του.

Ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει την πίστη του στο MAGA κίνημα. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τους πιθανούς υποψηφίους για την προεδρία του 2028 σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του συντηρητικού podcast The Michael Knowles Show, ο Clavicular είπε ότι θα ψήφιζε τον Κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ της Καλιφόρνια, έναν Δημοκρατικό, αντί του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς. O λόγος; Ο Νιούσομ είναι πιο όμορφος από τον Βανς.

Η υπερβολική δόση σε ζωντανή μετάδοση ήταν η τραγική κορύφωση μιας πορείας χτισμένης πάνω σε ψέματα και ουσίες

«Δεν ήταν, δηλαδή, κάποια πολιτική δήλωση», είπε αργότερα ο Clavicular για την κριτική του προς τον Βανς. «Απλώς είπα ότι είναι χοντρός».

Για τον ίδιο όπως και για κάθε ορκισμένο looksmaxxer «η πολιτική είναι ανόητη σπατάλη χρόνου» -αν και αναγνωρίζει πως η επιδραστικότητα του ως ηγέτης του κινήματος είναι τεράστια. «Στο τέλος της ημέρας, μπορώ να τους κάνω ό,τι θέλω, να το στρίψω όπου θέλω» είπε.

Ο Clavicular Πιστεύει είναι στείρος λόγω της θεραπείας υποκατάστασης τεστοστερόνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα. Αλλά ο ίδιος δεν ενθουσιάζεται με το σεξ. «Το να γνωρίζω ότι μπορώ να κάνω σεξ με μια γυναίκα είναι κατά κάποιο τρόπο καλύτερο από την ίδια την πράξη, η οποία δεν θα μου ωφελήσει τίποτα. Μου εξοικονομεί πολύ χρόνο», είπε.

Clavicular reveals to the NYT the list of drugs he’s currently taking and explains his reliance on stimulants. • Testosterone (TRT) — 220 mg : base hormone dose

• Accutane — 25 mg : skin/acne

• Retatrutide — 12 mg

• Nebivolol — 10 mg : heart/blood pressure

— FearBuck (@FearedBuck) February 7, 2026

Μεγαλωμένος στο Χόμποκεν του Νιου Τζέρσεϊ, γιος ενός επιχειρηματία και μιας μητέρας που μένει στο σπίτι ο Clavicular δεν αγαπούσε το λύκειο, όπου «δυσκολευόταν με τα κοινωνικά ερεθίσματα και τις ψιλοκουβέντες».

Και βέβαια δεν του άρεσε η εμφάνισή του, την οποία θέλησε να αλλάξει κρυφά από τους γονείς του αγοράζοντας τεστοστερόνη από το διαδίκτυο. «Είναι σαν κωδικός εξαπάτησης», θυμόταν να σκέφτεται. «Γιατί να μην το κάνω αυτό;»

Όταν οι γονείς του βρήκαν την κρυψώνα του, την πέταξαν, προκαλώντας ορμονική κρίση στον Clavicular. Άρχισε να παραγγέλνει τις προμήθειές του σε ένα ταχυδρομείο – στεροειδή, λιποδιαλυτές, βιοδιασπώμενα ράμματα. Τελικά, είπε, οι γονείς του τα παράτησαν. «Συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν για να σταματήσουν την άνοδό μου», είπε.

Τακτικός θαμώνας και χρήστης του φόρουμ Looksmax.org, όπου κατέκτησε τη δόξα ποστάροντας συχνά ο Clavicular και οι άλλοι αντάλλασαν παράπονα για τα «άδικα βιολογικά πλεονεκτήματα που έχουν οι ψηλοί και μυώδεις άνδρες» όταν δεν ζητούσαν από άλλα μέλη να αξιολογήσουν την ελκυστικότητά τους όσο το δυνατόν πιο αυστηρά.

Ο Μπράντεν Πίτερς δεν έκρυψε ποτέ τη θρησκεία του. Στον δικό του κόσμο, η ομορφιά είναι δύναμη και η ασχήμια είναι αμαρτία

Σε μακροσκελείς αναρτήσεις γεμάτες επιστημονική ορολογία, ο Clavicular συζητούσε το ταξίδι του. Πέρασε ώρες προσαρμόζοντας την εικόνα του στο Photoshop για να δει πώς θα μπορούσε να μοιάζει μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην άνω γνάθο του, ή στα πόδια του.

Το φθινόπωρο του 2024, ο Clavicular ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Sacred Heart, ένα μικρό καθολικό σχολείο στο Κονέκτικατ. Σύμφωνα με τον Clavicular, αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη του πρώτου έτους του, γύρισε σπίτι από το μάθημα για να ανακαλύψει αστυνομικούς της πανεπιστημιούπολης να αναποδογυρίζουν το δωμάτιό του.

Όπως το λέει, τα τρολ στο φόρουμ Looksmaxxing είχαν τηλεφωνήσει στο σχολείο για να πουν στους αξιωματούχους ότι ο Clavicular είχε στεροειδή στον κοιτώνα του και αποβλήθηκε.

Αφού τελείωσε το σχολείο, βρήκε δουλειά σε εστιατόριο, υποβιβάζοντάς τον στο επίπεδο αυτού που ο ίδιος αποκαλούσε «μισθωτό»: κάποιον που εργάζεται για να ζήσει. Στον ελεύθερο χρόνο του, δημοσίευε βίντεο στο TikTok και ξεκίνησε το δικό του stream, αξιολογώντας την εμφάνιση άλλων ανθρώπων.

«Ποτέ δεν περίμενα ότι κάτι από αυτά θα γινόταν viral ή ότι εγώ θα γινόμουν δημόσιο πρόσωπο», είπε.

Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, ο Clavicular εμφανίστηκε στο stream του Cheesur, μιας δημοφιλούς περσόνας στο Kick, για να τον συμβουλεύσει για την φαλάκρα.

Ο οριστικός αποκλεισμός του από το YouTube σηματοδοτεί το τέλος της ασυλίας για όσους εμπορεύονται το μίσος και τη σωματική δυσμορφία

Έτσι ξεκίνησε μια γρήγορη κατάκτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισης στο streaming με τον Φουέντες κατά την οποία οι δύο συζήτησαν «τον νεαρό άνδρα που έχει χάσει τα πολιτικά του δικαιώματα». Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τις πολιτικές απόψεις του κ. Φουέντες, ο Clavicular είπε ότι δεν έχει άποψη.

Μέχρι σήμερα, πριν το απαγορευτικό του YouTube στο κανάλι του, ο Clavicular απολάμβανε την αποθέωση από χιλιάδες. 10.000 άνθρωποι παρακολουθούν τακτικά το stream του Clavicular ταυτόχρονα γράφουν οι ΝΥΤ.

Αλλά η επιρροή του μπορεί επίσης να μετρηθεί από το βαθμό στον οποίο η περίτεχνη ορολογία του έχει γίνει meme πολύ έξω από το ίδιο το stream.

Όπλα, ναρκωτικά, μισογυνισμός, σωματική δυσμορφία: Το μίασμα του μηδενισμού που στροβιλίζεται γύρω από τον Clavicular τον έχει κάνει ένα ακαταμάχητο σύμβολο κοινωνικής παρακμής — ένα αλλόκοτο άβαταρ για την απελπιστικά πεσμένη, μπερδεμένη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάσταση του νεαρού Αμερικανού άνδρα.

«Από τη μία πλευρά, είναι αστείος», είπε ο Ρότζερ Γκάρντνερ, ένας 21χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. «Αλλά σε ένα βαθύτερο επίπεδο, είναι ένα είδος δαίμονα» πρόσθεσε. Ο Γκάρντνερ ακολουθεί τον Clavicular στις περιπέτειες του.

Ο streamer έχει συλληφθεί από τις αρχές. Μια φορά επειδή, αν και ανήλικος, σύχναζε σε μπαρ με πλαστή ταυτότητα. Όταν η αστυνομία τον έψαξε, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο χάπια: ένα χάπι Adderall και ένα στεροειδές. Την επόμενη μέρα, το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Maricopa αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη με βάση αυτό που χαρακτήρισε «μη εύλογη πιθανότητα καταδίκης». Ο Clavicular ήταν ελεύθερος.

«Απλώς πρέπει να είσαι σέξι», δημοσίευσε στο X, πάνω από ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός τίτλου είδησης. «Τα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ενός άνδρα μπορεί να επηρεάσει την ποινική καταδίκη», έγραψε.

Ως άλλος Ντόριαν Γκρέι αλγοριθμικών καιρών, υπερασπιστής του δόγματος που θέλει την εξωτερική εμφάνιση σκοπό ζωής, ο Clavicular, στο δίλημμα αν «θα προτιμούσε να χάσει τα μαλλιά του ή το πέος του;» που του έθεσε o κωμικός και YouTuber Άνταμ Φρίλαντ απάντησε (μετά από πολύ σκέψη):

«Νομίζω τα μαλλιά μου, γιατί μαλλιά ίσον ζωή».

Με περισσότερους από μισό εκατομμύριο followers στο Instagram, ο Clavicular δεν έχει ατζέντα, λέει τον Βανς «χοντρό, υπάνθρωπο ον», ορκίζεται στη θρησκεία των αισθητικών επεμβάσεων, είναι αφοσιωμένος στη Νέα Τάξη Υπεραρρενωπών Ανδρών (mogging το λένε) και κουβαλάει με ένα κλινικό, αποστειρωμένο βλέμμα μια βαθιά ριζοσπαστικοποιημένη ρητορική.

Μια άλλη ευγονική.

Ο Clavicular κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους με βάση τα γενετικά τους χαρακτηριστικά, προάγοντας την περιφρόνηση για όσους θεωρούσε «γενετικά ατυχείς».

Το ψευδώνυμο Clavicular δεν ήταν τυχαίο. Παρέπεμπε στην εμμονή του με τη δομή του σκελετού και ειδικότερα με το μήκος της κλείδας, το οποίο θεωρούσε καθοριστικό παράγοντα για την ανδρική ελκυστικότητα.

Σε δηλώσεις του που προκάλεσαν σάλο, είχε αναφέρει πως στόχος του ήταν να κάνει τους άλλους άνδρες να νιώθουν κατώτεροι μπροστά του. Η φιλοσοφία του ήταν απλή και ωμή: η ομορφιά είναι δύναμη και η ασχήμια είναι αμαρτία.

Μέσω της «Ακαδημίας» του, της Clavicular’s Clan, πουλούσε προγράμματα που υπόσχονταν ριζικές αλλαγές, συχνά ενθαρρύνοντας πρακτικές που άγγιζαν τα όρια του παραλόγου, όπως η χρήση σκληρών ουσιών για τη μείωση του λίπους ή η υποβολή σε επικίνδυνες αισθητικές επεμβάσεις.

Η ρητορική του συχνά θύμιζε σκοτεινές εποχές της ιστορίας, καθώς μιλούσε για «ανώτερη γενετική» και «φυσική επιλογή» στον ψηφιακό κόσμο.

Αναλυτές και κοινωνιολόγοι που μελέτησαν το φαινόμενο Clavicular επισημαίνουν πως ο influencer κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια βαθιά κρίση αυτοπεποίθησης που μαστίζει τους νέους άνδρες στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο Clavicular δεν προσέφερε λύσεις, αλλά καλλιεργούσε το πρόβλημα. Δημιουργούσε νέες ανασφάλειες εκεί που δεν υπήρχαν, πείθοντας τους ακολούθους του πως αν δεν έχουν το «ιδανικό» σχήμα ματιών ή την «τέλεια» αναλογία ώμων, είναι καταδικασμένοι στην κοινωνική απομόνωση.

Αυτή η στρατηγική του επέτρεπε να πουλάει ελπίδα σε ανθρώπους που ο ίδιος είχε προηγουμένως οδηγήσει στην απόγνωση. Η επιτυχία του ήταν χτισμένη πάνω στη σωματική δυσμορφοφοβία, μια κατάσταση όπου το άτομο εμμονικά εστιάζει σε φανταστικά ή ελάχιστα ελαττώματα της εμφάνισής του.

Bέβαια η εικόνα του άτρωτου και άσπιλου, τέλειου ειδώλου άρχισε να ραγίζει όταν η πραγματικότητα εισέβαλε βίαια στις ζωντανές μεταδόσεις του.

Τον Απρίλιο του 2026, κατά τη διάρκεια ενός livestream από εστιατόριο στο Μαϊάμι, ο Πίτερς κατέρρευσε μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών. Οι εικόνες του λιπόθυμου influencer να απομακρύνεται από διασώστες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, αποκαλύπτοντας το βαρύ τίμημα της εμμονής του.

Το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο, με το πρόσωπό του ακόμα σημαδεμένο από τις μάσκες οξυγόνου, απέδειξε το μέγεθος του εθισμού του στην προβολή και τις ουσίες.

Λέει τον Τζέι Ντι Βανς «χοντρό υπάνθρωπο», κάνει παρέα με τον Νικ Φουέντες και πιστεύει πως το σεξ είναι χάσιμο χρόνου, όπως και η πολιτική

Οι περιπέτειες του Μπράντεν Πίτερς με τον νόμο πρόσθεσαν μια ακόμη σκοτεινή πτυχή στο προφίλ του. Από τη σύλληψή του στη Φλόριντα για επίθεση και συνωμοσία, μέχρι την έρευνα για τον πυροβολισμό αλιγάτορα στο Έβεργκλεϊντς, ο Πίτερς φαινόταν να πιστεύει πως οι νόμοι δεν ισχύουν για εκείνον.

Η υπόθεση της επίθεσης σε κατάλυμα, όπου φέρεται να υποκίνησε βίαιη συμπλοκή για να εξασφαλίσει περιεχόμενο για τα κανάλια του, αποκάλυψε μια κυνική εργαλειοποίηση της βίας.

Ο Clavicular δεν ενδιαφερόταν πλέον μόνο για την ομορφιά, αλλά για το σοκ και την πρόκληση, προσπαθώντας να διατηρήσει το ενδιαφέρον του κοινού του με κάθε κόστος.

Η συμπεριφορά του αυτή οδήγησε το YouTube στην απόφαση να λάβει δραστικά μέτρα, θεωρώντας τον κίνδυνο για την κοινότητα μη διαχειρίσιμο.

Ο οριστικός αποκλεισμός του Πίτερς από το YouTube φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ευθύνη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Για πολύ καιρό, ο Clavicular δρούσε ανενόχλητος, κερδίζοντας χρήματα από μια πλατφόρμα που του παρείχε το βήμα να διασπείρει μίσος και επικίνδυνες συμβουλές υγείας.

Η καθυστερημένη αντίδραση της Google επικρίθηκε από πολλούς, καθώς το φαινόμενο είχε ήδη λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η περίπτωση του Μπράντεν Πίτερς αποτελεί ένα μάθημα για το πώς η ψηφιακή επιρροή μπορεί να μετατραπεί σε όπλο στα χέρια ανθρώπων με βαθιές ψυχοπαθολογικές τάσεις.