Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
Viral 10 Μαρτίου 2026, 18:53

Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα

Tο looksmaxxing σημαίνει ότι θα κάνεις τα πάντα για να βελτιώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Το Πεντάγωνο τουιτάρει ότι ο στρατός των ΗΠΑ κάνει lethalmaxxing, τερματίζει τη φονική ισχύ του.

Ποιο ενδιαφέρον έχει άραγε για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα αφιέρωμα στην αμερικανόφερτη τάση του looksmaxxing τη στιγμή που ο κόσμος κυριολεκτικά καίγεται;

Kι όμως, για χιλιάδες νεαρά αγόρια, πιθανότατα και αρκετά κορίτσια, που παρακολουθούν λογαριασμούς στα social media αφιερωμένους στο looksmaxxing, δεν πρόκειται για αλαμπουρνέζικη διάλεκτο αλλά φαινόμενο της καθημερινότητάς τους.

To looksmaxxing αναφέρεται στο πώς θα βελτιώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση στον υπέρτατο βαθμό, ακόμα και με ανορθόδοξες μεθόδους. Ως όρος δεν είναι καινούργιος, αλλά έχει τις ρίζες του στα διαδικτυακά φόρουμ των incels – αγοριών και νεαρών αντρών που αυτοπροσδιορίζονται ως «ακούσια άγαμοι».

Η υποκουλτούρα των incels απέκτησε ορατότητα και στην κυρίαρχη κουλτούρα,  αρχικά μέσα από χαρακτήρες ταινιών και περσόνες των social media.  Ο Tζόκερ, όπως τον υποδύθηκε ο Χοακίν Φίνιξ στην ομώνυμη ταινία του 2019, θεωρήθηκε από πολλούς αλληγορία για τους incels. O  αμερικανοβρετανός επιχειρηματίας- influencer Άντριου Τέιτ,  θεωρείται πρότυπο για τους incels ως «περήφανος μισογύνης». Το γεγονός ότι αντιμετωπίζει διώξεις για βιασμό, σωματεμπορία και άλλα εγκλήματα σε τρεις χώρες, δείχνει να μην πτοεί ιδιαίτερα τους θαυμαστές του.

@kingclavicular♬ obsessed by 04h.44mm – 𝙧𝙮𝙭𝙣

Aπό τους incels στους looksmaxxers

Πέρυσι τέτοια εποχή όλοι συζητούσαν για τη βρετανική σειρά Adolescence, που έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ τηλεθέασης στο Νetflix και έκανε τον όρο «incels» γνωστό στο ευρύ κοινό.

Φέτος η συζήτηση για τους incels, την τοξική αρρενωπότητα και όλα τα συμπαρομαρτούντα, μετατοπίζεται στο «κίνημα» των looksmaxxers, προσελκύοντας το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Ο πιο διάσημος looksmaxxer παγκοσμίως είναι ο 20χρονος Αμερικανός Μπρένταν Ντέιβις, που στα social media εμφανίζεται ως Clavicular. Έχει σχεδόν 800.000 followers στo tik-tok και υποστηρίζει ότι κερδίζει περισσότερα από 110.000 δολάρια τον μήνα, από συνδρομητές στα ζωντανά βίντεο που ανεβάζει στην πλατφόρμα Kick.

Το 2026 μοιάζει να είναι  χρονιά του, αφού έγινε αφιέρωμα στους Νew York Times, τον Guardian και το ΒΒC  και περπάτησε στις πασαρέλες στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Το όνομά του παραπέμπει στην εντυπωσιακή σωματοδομή του, με το υπερβολικά διευρυμένο στέρνο και πλάτες (clavicle είναι η κλείδα).

Το looksmaxxing… σπάει κόκκαλα (μη ειρωνικά)

Ο Clavicular ξεκίνησε την διαδικτυακή του καριέρα όταν ήταν ακόμα ανήλικος, με συμβουλές και hacks για το πώς να βελτιώσεις τη φυσική σου εμφάνιση, τις οποίες εφάρμοζε στον εαυτό του. Δηλώνει δημόσια ότι ξεκίνησε να κάνει ενέσεις με αναβολικά στα 14 του χρόνια για να γίνει πιο μύώδης,  έκανε χρήση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης για να μείνει αδύνατος και ότι από τα πολλά στεροειδή έχει μείνει στείρος, αφού το σώμα του δεν παράγει φυσική τεστοστερόνη.

Επίσης δηλώνει ότι μικρότερος είχε σπάσει τα οστά το προσώπου του με σφυρί, για να τα κάνει πιο γωνιώδη – μια άκρως επικίνδυνη πρακτική που ονομάζεται «bonesmashing».

Έχει καθιερώσει ένα δικό του ιδιόμορφο λεξιλόγιο, με εκφράσεις όπως mοgging – που σημαίνει ότι στέκεσαι κορδωμένος δίπλα σε έναν άλλο άντρα, και τον κάνεις να νιώσει «μέτριος» σε σύγκριση με σένα. Οι γυναίκες αποκαλούνται «στόχοι» (targets) ή foids – από το female humanoid, θηλυκό ανθρωποειδές και οι άντρες moids (αρσενικό ανθρωποειδές). Ο στόχος του looksmaxxer είναι να κάνει «ascend», να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα ελκυστικότητας, σύμφωνα με συγκεκριμένα φυσιογνωμικά και σωματικά πρότυπα, που μοιάζουν να είναι βγαλμένα από τα ρατσιστικά τεφτέρια της ευγονικής.

Ακροδεξιές συγγένειες

Ο Clavicular υποστηρίζει ότι είναι απολίτικος, αλλά συγγενεύει ιδεολογικά με περσόνες της ριζοσπαστικής άκρας δεξιάς όπως ο Νικ Φουέντες.  Τον Ιανουάριο του 2026 κυκλοφόρησε βίντεο με τον Φουέντες, τον Clavicular, τους αδερφούς Τέιτ, και άλλους δεξιούς influencers, σε κλαμπ στο Μαιάμι, να τραγουδάνε τους στίχους από το «Heil Hitler», το αντισημιτικό τραγούδι του ράπερ Κάνιε Γουέστ. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε είπε ότι «το κάνανε για πλάκα».

Πεντάγωνο καλεί looksmaxxers

Η αργκό των Looksmaxxers έχει φτάσει στις αναρτήσεις του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου (πρώην υπ.Αμυνας), που διαφημίζει την ισχύ του αμερικανικού στρατού ως «lethalitymaxxing» – ότι έχουν βελτιώσει τις φονικές τεχνικές σε μάξιμουμ επίπεδο. Δεν είναι να απορεί κανείς που η κυβέρνηση Τραμπ αγκαλιάζει εκδοχές της incel κουλτούρας.

Κάπου ανάμεσα στoυς φακέλους του Επστάιν, τα πογκρόμ της ΙCE,  το λουτρό αίματος στη Μέση Ανατολή, τις απειλές σε όλον τον πλανήτη, η φιγούρα του Τραμπ με τα πορτοκαλί μαλλιά και το πορτοκαλί δέρμα και το λεξιλόγιο των 100 λέξεων, μοιάζει με γερασμένη και απωθητική καρικατούρα των κατά φαντασίαν looksmaxxers περασμένων εποχών.  Παλιά τους λέγαμε «φουσκωμένους διάνους», «κλαρινογαμπρούς» ή λεβεντομαλ@κες. Τώρα τους λένε looksmaxxers και το όνειρό τους είναι να γίνουν διάσημοι και να βγάλουν φράγκα στα social.

@looksmaxing_greece Ο Άδωνις έχει πάρει το μαύρο χάπι #looksmaxing #μαυροχαπι @adonis_georgiadis ♬ original sound – Looksmaxing GR

Yπάρχουν looksmaxxers στην Ελλάδα;

Στο ελληνικό tiktok υπάρχουν σελίδες όπως το looksmaxxing_greece, οι οποίες είναι κυρίως  χιουμοριστικές. Όμως στοιχεία της κουλτούρας του looksmaxxing υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το  ελληνικό διαδίκτυο, ειδικά στους λογαριασμούς που ασχολούνται με το fitness και την αυτοβελτίωση.

«Πολλά άτομα στην ηλικία μου ξέρουν για τους looksmaxxers ή κάνουν κόλπα looksmaxxing, αλλά δεν ξέρω κάποιον που να έιναι looksmaxxer, θα ήταν γελοίο να σε νοιάζει μόνο η εμφάνιση», μας λέει ο 20χρονος Βασίλης. Ο ίδιος εξηγεί ότι η κουλτούρα αυτή ξεκινάει από το black pill – επίσης έκφραση των incels.

Αν στην ταινία Matrix ο Νeo έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα στο κόκκινο και το μπλε χάπι, εκείνος που διαλέγει το μαύρο χάπι παίρνει απόφαση ότι το μόνο που μετράει στις σχέσεις του με το άλλο φύλο, είναι να τον θεωρούν εμφανισιακά ελκυστικό. Αν δεν διαθέτει τα κατάλληλα γονίδια, ό,τι και να κάνει είναι καταδικασμένος να μην αρέσει.

Πριν πάρεις το black pill και αφεθείς στην παραίτηση και τις αυτοκτονικές ή βίαιες σκέψεις, μπορείς να δοκιμάσεις να ανέλθεις σε ανώτερο στάδιο με τη «βελτιστοποίηση μέσω γυμναστικής» (gymmaxxing). «Οι looksmaxxers θέλουν να έχουν τέλεια ζυγωματικά, κάνουν συχνά πλαστικές επεμβάσεις, παίρνουν αναβολικά. Όμως πολλές συμβουλές που δίνουν είναι τέρμα σωστές», λέε ο Βασίλης,  και δεν ξέρουμε αν το εννοεί ή αν μας τρολάρει.

