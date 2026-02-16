Ναρκισσισμός: Έχουν οι άνδρες τελικά τα «πρωτεία»;

Ο ναρκισσισμός μελετήθηκε σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 50 χώρες δείχνει και προέκυψε ένα σταθερό μοτίβο παγκοσμίως. Τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Self and Identity, υποδεικνύουν ότι οι νεότεροι ενήλικες, οι άνδρες και τα άτομα που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως υψηλής κοινωνικής θέσης τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό τους υπόβαθρο.

Γιατί έγινε αυτή η έρευνα;

Ο στόχος των ερευνητών ήταν να εξετάσουν αν τα γνωστά μοτίβα, όπως ότι οι νέοι και οι άνδρες σκοράρουν υψηλότερα στον ναρκισσισμό, ισχύουν παγκοσμίως.

Πώς μετρήθηκε ο ναρκισσισμός;

Οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν τον ναρκισσισμό ως ένα ενιαίο χαρακτηριστικό, αλλά τον χώρισαν σε δύο είδη:

1. Ναρκισσιστικός θαυμασμός

Αυτοπροβολή

Αναζήτηση αναγνώρισης

Επιθυμία να ξεχωρίζει κανείς

Συνδέεται με αυτοπεποίθηση και αρχική δημοτικότητα

2. Ναρκισσιστική αντιπαλότητα

Ανταγωνιστικότητα

Υποτίμηση των άλλων

Επιδίωξη υπεροχής

Συνδέεται περισσότερο με συγκρούσεις

Συμμετείχαν 45.800 άτομα από 53 χώρες. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο ναρκισσισμού και τοποθέτησαν τον εαυτό τους σε μια «κοινωνική σκάλα», αναλόγως με το πώς αντιλαμβάνονταν την κοινωνική τους θέση.

Ναρκισσισμός και ηλικία

Με βάση τα ευρήματα, οι νεότεροι ενήλικες εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού από τους μεγαλύτερους. Αυτό φαίνεται να συνδέεται με αναπτυξιακές διαδικασίες. Οι νέοι προσπαθούν να αποκτήσουν αυτονομία και πόρους. Με την ηλικία, αυξάνονται οι κοινωνικοί στόχοι και η συναισθηματική σταθερότητα, με αποτέλεσμα μείωση του ναρκισσισμού. Το μοτίβο αυτό εμφανίστηκε σε όλες τις χώρες.

Φύλο

Οι άνδρες εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού από τις γυναίκες σχεδόν παντού. Μία πιθανή εξήγηση είναι πως οι άνδρες κοινωνικοποιούνται, ώστε να είναι πιο διεκδικητικοί και κυριαρχικοί, ενώ οι γυναίκες ενθαρρύνονται περισσότερο προς τη φροντίδα και τη συνεργασία.

Kοινωνική θέση

Άτομα που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους ως υψηλότερης κοινωνικής θέσης ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού. Η σχέση φαίνεται αμφίδρομη. Ο ναρκισσισμός οδηγεί σε αναζήτηση κύρους. Η υψηλή θέση ενισχύει το αίσθημα ανωτερότητας.

Ρόλος οικονομίας και πολιτισμού

Με βάση την έρευνα, οι χώρες με υψηλότερο ΑΕΠ εμφάνιζαν υψηλότερα μέσα επίπεδα ναρκισσισμού, ειδικά στη διάσταση του «θαυμασμού». Η οικονομική ευημερία ίσως ενθαρρύνει περισσότερο την αυτοπροβολή.

* Πηγή: Vita