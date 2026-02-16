Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
Ναρκισσισμός: Έχουν οι άνδρες τελικά τα «πρωτεία»;
Έρευνα 16 Φεβρουαρίου 2026, 06:01

Ναρκισσισμός: Έχουν οι άνδρες τελικά τα «πρωτεία»;

Ο ναρκισσισμός μελετήθηκε σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 50 χώρες δείχνει και προέκυψε ένα σταθερό μοτίβο παγκοσμίως.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Το μυαλό σας λύνει προβλήματα στον ύπνο — κυριολεκτικά

Spotlight

Ο ναρκισσισμός μελετήθηκε σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 50 χώρες δείχνει και προέκυψε ένα σταθερό μοτίβο παγκοσμίως. Τα ευρήματα της εν λόγω μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Self and Identity, υποδεικνύουν ότι οι νεότεροι ενήλικες, οι άνδρες και τα άτομα που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως υψηλής κοινωνικής θέσης τείνουν να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό τους υπόβαθρο.

Γιατί έγινε αυτή η έρευνα;

Ο στόχος των ερευνητών ήταν να εξετάσουν αν τα γνωστά μοτίβα, όπως ότι οι νέοι και οι άνδρες σκοράρουν υψηλότερα στον ναρκισσισμό, ισχύουν παγκοσμίως.

Πώς μετρήθηκε ο ναρκισσισμός;

Οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν τον ναρκισσισμό ως ένα ενιαίο χαρακτηριστικό, αλλά τον χώρισαν σε δύο είδη:

1. Ναρκισσιστικός θαυμασμός

  • Αυτοπροβολή
  • Αναζήτηση αναγνώρισης
  • Επιθυμία να ξεχωρίζει κανείς
  • Συνδέεται με αυτοπεποίθηση και αρχική δημοτικότητα

2. Ναρκισσιστική αντιπαλότητα

  • Ανταγωνιστικότητα
  • Υποτίμηση των άλλων
  • Επιδίωξη υπεροχής
  • Συνδέεται περισσότερο με συγκρούσεις

Συμμετείχαν 45.800 άτομα από 53 χώρες. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ειδικό ερωτηματολόγιο ναρκισσισμού και τοποθέτησαν τον εαυτό τους σε μια «κοινωνική σκάλα», αναλόγως με το πώς αντιλαμβάνονταν την κοινωνική τους θέση.

Ναρκισσισμός και ηλικία

Με βάση τα ευρήματα, οι νεότεροι ενήλικες εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού από τους μεγαλύτερους. Αυτό φαίνεται να συνδέεται με αναπτυξιακές διαδικασίες. Οι νέοι προσπαθούν να αποκτήσουν αυτονομία και πόρους. Με την ηλικία, αυξάνονται οι κοινωνικοί στόχοι και η συναισθηματική σταθερότητα, με αποτέλεσμα μείωση του ναρκισσισμού. Το μοτίβο αυτό εμφανίστηκε σε όλες τις χώρες.

Φύλο

Οι άνδρες εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού από τις γυναίκες σχεδόν παντού. Μία πιθανή εξήγηση είναι πως οι άνδρες κοινωνικοποιούνται, ώστε να είναι πιο διεκδικητικοί και κυριαρχικοί, ενώ οι γυναίκες ενθαρρύνονται περισσότερο προς τη φροντίδα και τη συνεργασία.

Kοινωνική θέση

Άτομα που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους ως υψηλότερης κοινωνικής θέσης ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού. Η σχέση φαίνεται αμφίδρομη. Ο ναρκισσισμός οδηγεί σε αναζήτηση κύρους. Η υψηλή θέση ενισχύει το αίσθημα ανωτερότητας.

Ρόλος οικονομίας και πολιτισμού

Με βάση την έρευνα, οι χώρες με υψηλότερο ΑΕΠ εμφάνιζαν υψηλότερα μέσα επίπεδα ναρκισσισμού, ειδικά στη διάσταση του «θαυμασμού». Η οικονομική ευημερία ίσως ενθαρρύνει περισσότερο την αυτοπροβολή.

* Πηγή: Vita

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Πολιτική θύελλα 16.02.26

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Μαγεία 16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Πίνακας τιμών 16.02.26

Το «χρυσό» τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%, τιμές που προκαλούν ίλιγγο και οι μυστικές περιοχές που προσφέρουν διαμονή σε λογικές τιμές τις Απόκριες - Πόσο κοστίζει μια απόδραση σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Εύη Σιμοπούλου
Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται
Νέα εποχή 16.02.26

Μερτς και Μακρόν συζητούν για την ευρωπαϊκή πυρηνική αποτροπή – Περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες το σκέφτονται

Η συζήτηση για την πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη έχει ανοίξει για τα καλά. Γαλλία και Γερμανία συνομιλούν ήδη, ανοιχτές στον πυρηνικό διάλογο εμφανίζονται χώρες της Βαλτικής. Το αγκάθι είναι το ΝΑΤΟ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: 8 νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων
Κίνα 16.02.26

8 νεκροί από έκρηξη πυροτεχνημάτων

«Κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Διαδήλωση συγγενών φυλακισμένων εναντίον των ομαδικών δικών
Συγγενείς φυλακισμένων 16.02.26

Διαδηλώνουν ενάντια στις ομαδικές δίκες στο Ελ Σαλβαδόρ

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο Σαν Σαλβαδόρ συγγενείς φυλακισμένων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις μαζικές, ομαδικές δίκες, που θα οδηγήσουν στην καταδίκη αθώων, όπως καταγγέλλουν.

Σύνταξη
Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
Τουρκική προεδρία 16.02.26

Περίεργη διαγραφή μηνύματος για την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ

Μήνυμα της τουρκικής προεδρίας που αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ εξαιτίας «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν διεγράφη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι
Περιμένουν επιβεβαίωση 16.02.26

ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι

Η σημαντική εξέλιξη έρχεται καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου συγκεντρώνουν περισσότερα πιθανά στοιχεία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναζητείται για τρίτη εβδομάδα.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
Στην ΚΟΕΣ 16.02.26

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει «όχι σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ» - Ο πολιτικός λόγος του κόμματος πρέπει να έχει σαφείς αιχμές, υπογραμμίζει

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
