Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μπορεί ένας άνδρας να νιώθει τόσο απομονωμένος, ώστε η μοναξιά και η απόρριψη να τον οδηγήσουν σε μισογυνισμό και επιθετικότητα;

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Aggression and Violent Behavior, εξετάζει τους incels, μια διαδικτυακή κοινότητα ανδρών που βιώνουν την «ακούσια αγαμία», και ρίχνει φως στους λόγους που κάποιοι άνδρες παγιδεύονται σε αυτή τη σκοτεινή υποκουλτούρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ψυχολόγος Reyes Rodríguez από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα στην Ισπανία εξηγεί ότι οι incels έχουν μια «ηθική και συναισθηματική αποσύνδεση», η οποία συχνά δικαιολογεί τη ρητορική μίσους που αναπτύσσεται στις διαδικτυακές κοινότητές τους.

Η μελέτη αυτή, βασίζεται σε εκτενή ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων και παρέχει σημαντικά στοιχεία για την ψυχολογία και την ιδεολογία των incels.

Ποιοι είναι οι incels;

Ο όρος incel προέρχεται από το «involuntary celibacy», δηλαδή «ακούσια αγαμία». Αφορά κυρίως νεαρούς ετεροφυλόφιλους άνδρες, συνήθως ηλικίας 18-30 ετών, που όπως ισχυρίζονται, αδυνατούν να δημιουργήσουν ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ορισμένοι incels υποστηρίζουν ότι η άρνηση των γυναικών στο σεξ αποτελεί «αδικία» και ότι ο φεμινισμός ευθύνεται για την κοινωνική τους απομόνωση.

Η μελέτη των ψυχολόγων από την Ισπανία βασίστηκε σε 82 άρθρα, γραμμένα στα αγγλικά και στα ισπανικά, δημοσιευμένα μεταξύ 2017 και 2023, και εντόπισε έξι βασικά χαρακτηριστικά των incels:

Μοναξιά Απόρριψη Χαμηλή αυτοεκτίμηση Περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη Άγχος Κατάθλιψη

Τέτοια συναισθήματα μπορούν να προκαλέσουν θυμό, επιθετικότητα και βία, ενώ οδηγούν τους άνδρες σε κοινότητες με παρόμοια νοοτροπία στο διαδίκτυο, σε πλατφόρμες όπως το Reddit, το X, το YouTube και το TikTok.

Η γλώσσα και η ιδεολογία των incels

Οι incels χρησιμοποιούν έναν ιδιότυπο κώδικα γλώσσας, ώστε οι απόψεις τους να γίνονται κατανοητές μόνο εντός της κοινότητας.

Οι γυναίκες αποανθρωποποιούνται με όρους όπως «femoids», «Stacys» (ελκυστικές γυναίκες) και «Beckys» (μέσης ελκυστικότητας), ενώ οι άνδρες κατηγοριοποιούνται σε «Chads» (εξαιρετικά ελκυστικοί), «betas» (μέσης εμφάνισης) και οι ίδιοι οι incels, που θεωρούνται ανεπιτυχείς στις σχέσεις.

Η ιδεολογία περιλαμβάνει την αρχή 80/20, δηλαδή ότι το 80% των γυναικών έλκονται από το 20% των ανδρών. Επιπλέον, πολλοί incels βλέπουν το σεξ ως δικαίωμα που τους αρνείται η κοινωνία, συνδέοντας την απόρριψη με τη φεμινιστική ενδυνάμωση των γυναικών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η διαδικτυακή ρητορική μπορεί να οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση, γνωστή ως «μαύρο χάπι», όπου η βία και οι επιθετικές φαντασιώσεις θεωρούνται αποδεκτές.

Από τον αρχικό ορισμό στη βία

Ο όρος «incel» δεν ήταν πάντα αρνητικός.

Δημιουργήθηκε το 1997 από μια φοιτήτρια στο Τορόντο, με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν ρομαντικό ή σεξουαλικό αποκλεισμό, χωρίς στιγματισμό. Το αρχικό έργο προωθούσε την κοινότητα και την ενσυναίσθηση, αποφεύγοντας βίαιες αφηγήσεις.

Ωστόσο, όταν η δημιουργός αποχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το φόρουμ παρέκκλινε σε έναν χώρο που κυριαρχείται από μισογυνιστική ιδεολογία.

Σήμερα, ορισμένες κοινότητες incel εξυμνούν άτομα που έχουν διαπράξει βίαιες επιθέσεις, όπως ο Elliot Rodger και ο Alex Minassian, γεγονός που δείχνει τον κίνδυνο της ομαλοποίησης της βίας στο διαδίκτυο.

“The Incel Rebellion has already begun! We will overthrow all Chads and Stacys! All hail Supreme Gentleman Elliot Rodger!” Alex Minassian, #massmurderer, drove a van in Toronto killing ten and injuring 14. pic.twitter.com/WmAAZIvACx — KillersSayWhat (@ShitKillersSay) May 2, 2018

Το 2014, ο 22χρονος Rodger σκότωσε έξι άτομα και τραυμάτισε 14 στην Καλιφόρνια, χρησιμοποιώντας πυροβόλα και μαχαίρια, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχε γράψει ένα μανιφέστο 137 σελίδων εκφράζοντας την οργή του για την απόρριψη από τις γυναίκες και την απομόνωσή του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο 25χρονος Minassian από το Τορόντο πραγματοποίησε μια επίθεση με όχημα που άφησε 10 νεκρούς και 16 τραυματίες, δημοσιεύοντας λίγη ώρα πριν ένα μήνυμα στο Facebook όπου δήλωνε ότι «η εξέγερση των incels έχει ξεκινήσει».

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιθέσεις αντικατοπτρίζουν πώς η μισογυνιστική ιδεολογία και η διαδικτυακή ρητορική της υποκουλτούρας μπορούν να οδηγήσουν σε ακραία βία.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι περισσότεροι incels δεν εμπλέκονται σε φυσική βία, αλλά η διαδικτυακή ρητορική δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι βίαιες φαντασιώσεις επικυρώνονται και ενισχύονται.

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι ψυχικές διαταραχές και οι κοινωνικές δυσκολίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην inceldom. Άτομα με άγχος, κατάθλιψη ή νευροδιαφορετικότητα μπορεί να δυσκολεύονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, ενώ η απομόνωση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση ενισχύουν τα συναισθήματα απόρριψης.

Η ταυτότητα των incels συνδέεται συχνά με την κοινωνική αίσθηση αδικίας, η οποία κατευθύνεται προς τις γυναίκες και προκαλεί δυσαρέσκεια. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η κατανόηση των μηχανισμών ριζοσπαστικοποίησης είναι κρίσιμη για την πρόληψη της βίας και της μισογυνικής συμπεριφοράς.

Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα

Η μελέτη προτείνει να εξεταστούν:

Οι οδοί και οι μηχανισμοί της ριζοσπαστικοποίησης

Οι προστατευτικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς

Ο ρόλος των ψυχικών διαταραχών και της νευροδιαφορετικότητας

Η επίδραση της διαδικτυακής ρητορικής στην κανονικοποίηση του μισογυνισμού

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μαζικές επιθέσεις εξυμνούνται στις κοινότητες incel είναι κλειδί για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και την αντιμετώπιση της επικίνδυνης ιδεολογίας.

Μία επικίνδυνη ιδεολογία

Οι incels αποτελούν μια πολύπλοκη υποκουλτούρα όπου η μοναξιά, η απόρριψη και οι ψυχολογικές δυσκολίες συνδέονται με μισογυνισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με ακραίες πράξεις βίας.

Η επιστημονική ανασκόπηση της Rodríguez και των συνεργατών της δείχνει ότι η κατανόηση των ψυχολογικών, κοινωνικών και διαδικτυακών παραγόντων είναι κρίσιμη για την πρόληψη αρνητικών συνεπειών.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της ψυχικής υποστήριξης και της ενσυναίσθησης αντί για τον στιγματισμό.

Τέλος, έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι το inceldom δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική απομόνωση, αλλά έχει συχνές διασταυρώσεις με ακραίες ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών κινημάτων, όπου η μισογυνιστική και ρατσιστική ρητορική ενισχύεται μέσα από διαδικτυακές κοινότητες και προσφέρει έδαφος για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση.

Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης βίας και για τη δημιουργία ασφαλέστερων κοινωνικών περιβαλλόντων.