science
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 06:14

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Μπορεί ένας άνδρας να νιώθει τόσο απομονωμένος, ώστε η μοναξιά και η απόρριψη να τον οδηγήσουν σε μισογυνισμό και επιθετικότητα;

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Aggression and Violent Behavior, εξετάζει τους incels, μια διαδικτυακή κοινότητα ανδρών που βιώνουν την «ακούσια αγαμία», και ρίχνει φως στους λόγους που κάποιοι άνδρες παγιδεύονται σε αυτή τη σκοτεινή υποκουλτούρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ψυχολόγος Reyes Rodríguez από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα στην Ισπανία εξηγεί ότι οι incels έχουν μια «ηθική και συναισθηματική αποσύνδεση», η οποία συχνά δικαιολογεί τη ρητορική μίσους που αναπτύσσεται στις διαδικτυακές κοινότητές τους.

Η μελέτη αυτή, βασίζεται σε εκτενή ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων και παρέχει σημαντικά στοιχεία για την ψυχολογία και την ιδεολογία των incels.

Ποιοι είναι οι incels;

Ο όρος incel προέρχεται από το «involuntary celibacy», δηλαδή «ακούσια αγαμία». Αφορά κυρίως νεαρούς ετεροφυλόφιλους άνδρες, συνήθως ηλικίας 18-30 ετών, που όπως ισχυρίζονται, αδυνατούν να δημιουργήσουν ρομαντικές ή σεξουαλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ορισμένοι incels υποστηρίζουν ότι η άρνηση των γυναικών στο σεξ αποτελεί «αδικία» και ότι ο φεμινισμός ευθύνεται για την κοινωνική τους απομόνωση.

Η μελέτη των ψυχολόγων από την Ισπανία βασίστηκε σε 82 άρθρα, γραμμένα στα αγγλικά και στα ισπανικά, δημοσιευμένα μεταξύ 2017 και 2023, και εντόπισε έξι βασικά χαρακτηριστικά των incels:

  1. Μοναξιά
  2. Απόρριψη
  3. Χαμηλή αυτοεκτίμηση
  4. Περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη
  5. Άγχος
  6. Κατάθλιψη

Τέτοια συναισθήματα μπορούν να προκαλέσουν θυμό, επιθετικότητα και βία, ενώ οδηγούν τους άνδρες σε κοινότητες με παρόμοια νοοτροπία στο διαδίκτυο, σε πλατφόρμες όπως το Reddit, το X, το YouTube και το TikTok.

Η γλώσσα και η ιδεολογία των incels

Οι incels χρησιμοποιούν έναν ιδιότυπο κώδικα γλώσσας, ώστε οι απόψεις τους να γίνονται κατανοητές μόνο εντός της κοινότητας.

Οι γυναίκες αποανθρωποποιούνται με όρους όπως «femoids», «Stacys» (ελκυστικές γυναίκες) και «Beckys» (μέσης ελκυστικότητας), ενώ οι άνδρες κατηγοριοποιούνται σε «Chads» (εξαιρετικά ελκυστικοί), «betas» (μέσης εμφάνισης) και οι ίδιοι οι incels, που θεωρούνται ανεπιτυχείς στις σχέσεις.

Η ιδεολογία περιλαμβάνει την αρχή 80/20, δηλαδή ότι το 80% των γυναικών έλκονται από το 20% των ανδρών. Επιπλέον, πολλοί incels βλέπουν το σεξ ως δικαίωμα που τους αρνείται η κοινωνία, συνδέοντας την απόρριψη με τη φεμινιστική ενδυνάμωση των γυναικών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η διαδικτυακή ρητορική μπορεί να οδηγήσει σε ριζοσπαστικοποίηση, γνωστή ως «μαύρο χάπι», όπου η βία και οι επιθετικές φαντασιώσεις θεωρούνται αποδεκτές.

YouTube thumbnail

Από τον αρχικό ορισμό στη βία

Ο όρος «incel» δεν ήταν πάντα αρνητικός.

Δημιουργήθηκε το 1997 από μια φοιτήτρια στο Τορόντο, με σκοπό να προσφέρει υποστήριξη σε άτομα που βιώνουν ρομαντικό ή σεξουαλικό αποκλεισμό, χωρίς στιγματισμό. Το αρχικό έργο προωθούσε την κοινότητα και την ενσυναίσθηση, αποφεύγοντας βίαιες αφηγήσεις.

Ωστόσο, όταν η δημιουργός αποχώρησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το φόρουμ παρέκκλινε σε έναν χώρο που κυριαρχείται από μισογυνιστική ιδεολογία.

Σήμερα, ορισμένες κοινότητες incel εξυμνούν άτομα που έχουν διαπράξει βίαιες επιθέσεις, όπως ο Elliot Rodger και ο Alex Minassian, γεγονός που δείχνει τον κίνδυνο της ομαλοποίησης της βίας στο διαδίκτυο.

Το 2014, ο 22χρονος Rodger σκότωσε έξι άτομα και τραυμάτισε 14 στην Καλιφόρνια, χρησιμοποιώντας πυροβόλα και μαχαίρια, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχε γράψει ένα μανιφέστο 137 σελίδων εκφράζοντας την οργή του για την απόρριψη από τις γυναίκες και την απομόνωσή του.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, ο 25χρονος Minassian από το Τορόντο πραγματοποίησε μια επίθεση με όχημα που άφησε 10 νεκρούς και 16 τραυματίες, δημοσιεύοντας λίγη ώρα πριν ένα μήνυμα στο Facebook όπου δήλωνε ότι «η εξέγερση των incels έχει ξεκινήσει».

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιθέσεις αντικατοπτρίζουν πώς η μισογυνιστική ιδεολογία και η διαδικτυακή ρητορική της υποκουλτούρας μπορούν να οδηγήσουν σε ακραία βία.

Η μελέτη αναφέρει ότι οι περισσότεροι incels δεν εμπλέκονται σε φυσική βία, αλλά η διαδικτυακή ρητορική δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι βίαιες φαντασιώσεις επικυρώνονται και ενισχύονται.

Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι ψυχικές διαταραχές και οι κοινωνικές δυσκολίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην inceldom. Άτομα με άγχος, κατάθλιψη ή νευροδιαφορετικότητα μπορεί να δυσκολεύονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, ενώ η απομόνωση και η χαμηλή αυτοεκτίμηση ενισχύουν τα συναισθήματα απόρριψης.

Η ταυτότητα των incels συνδέεται συχνά με την κοινωνική αίσθηση αδικίας, η οποία κατευθύνεται προς τις γυναίκες και προκαλεί δυσαρέσκεια. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η κατανόηση των μηχανισμών ριζοσπαστικοποίησης είναι κρίσιμη για την πρόληψη της βίας και της μισογυνικής συμπεριφοράς.

YouTube thumbnail

Προτεραιότητες για μελλοντική έρευνα

Η μελέτη προτείνει να εξεταστούν:

  • Οι οδοί και οι μηχανισμοί της ριζοσπαστικοποίησης
  • Οι προστατευτικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς
  • Ο ρόλος των ψυχικών διαταραχών και της νευροδιαφορετικότητας
  • Η επίδραση της διαδικτυακής ρητορικής στην κανονικοποίηση του μισογυνισμού
  • Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι μαζικές επιθέσεις εξυμνούνται στις κοινότητες incel είναι κλειδί για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και την αντιμετώπιση της επικίνδυνης ιδεολογίας.

Μία επικίνδυνη ιδεολογία

Οι incels αποτελούν μια πολύπλοκη υποκουλτούρα όπου η μοναξιά, η απόρριψη και οι ψυχολογικές δυσκολίες συνδέονται με μισογυνισμό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με ακραίες πράξεις βίας.

Η επιστημονική ανασκόπηση της Rodríguez και των συνεργατών της δείχνει ότι η κατανόηση των ψυχολογικών, κοινωνικών και διαδικτυακών παραγόντων είναι κρίσιμη για την πρόληψη αρνητικών συνεπειών.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της ψυχικής υποστήριξης και της ενσυναίσθησης αντί για τον στιγματισμό.

Τέλος, έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι το inceldom δεν περιορίζεται μόνο στη σεξουαλική απομόνωση, αλλά έχει συχνές διασταυρώσεις με ακραίες ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ακροδεξιών κινημάτων, όπου η μισογυνιστική και ρατσιστική ρητορική ενισχύεται μέσα από διαδικτυακές κοινότητες και προσφέρει έδαφος για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση.

Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης βίας και για τη δημιουργία ασφαλέστερων κοινωνικών περιβαλλόντων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ για ένα πιο «έξυπνο» και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,87 δισ. ευρώ για ένα πιο «έξυπνο» και ασφαλές ηλεκτρικό δίκτυο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
Διέκοψε την έρευνα 23.11.25

H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Σύνταξη
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30
Περιβάλλον 22.11.25 Upd: 19:10

Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30

Συμβιβαστική λύση της τελευταίας στιγμής στην COP30 μετά την επιμονή των αραβικών χωρών να απαλειφθούν αναφορές που θα απειλούσαν την κερδοφορία τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Κρήτη 26.11.25

Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
Συναγερμός 26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο