Looksmaxxing: Πως επηρεάζει τους άνδρες το νέο trend στα social media;

Το looksmaxxing είναι μία τάση στα social media, που βασίζεται στην πίεση της εποχής για τελειότητα. Αυτή η πίεση δεν αφορά πλέον μόνο τις γυναίκες, αλλά όλο και περισσότερο και τους άνδρες. Κάθε χρόνο εντείνεται, με τα ιδανικά στα οποία καλούνται να ανταποκριθούν οι νεαροί άνδρες να γίνονται όλο και πιο απαιτητικά και συχνά μη ρεαλιστικά.

Σε πρόσφατη μελέτη σχεδόν ένας στους πέντε άνδρες (18%) δήλωσε ότι νιώθει πίεση να δείχνει ωραίος, ενώ ένας στους οκτώ (12%) ανέφερε ότι έχει ξοδέψει χρήματα για κάποια αισθητική επέμβαση την τελευταία δεκαετία. Επιπλέον, το 18% είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν πλέον περισσότερο τις αγορές προϊόντων ομορφιάς.

Τι είναι το looksmaxxing;

Ο όρος looksmaxxing έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μεταξύ αγοριών και νεαρών ανδρών. Είναι μια διαδικτυακή τάση που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της σωματικής και κυρίως της προσωπικής ελκυστικότητας. Περιλαμβάνει τακτικές όπως βελτίωση περιποίησης, γυμναστική, αλλά και ακραίες πρακτικές.

Περιλαμβάνει τα:

Softmaxxing: βασική περιποίηση, grooming κ.α.

Hardmaxxing: ακραίες μεθόδους, όπως αισθητικές επεμβάσεις ή ακόμη και επικίνδυνα challenges.

Οι νέοι άνδρες νιώθουν ότι πρέπει να είναι μυώδεις, ψηλοί, με έντονα χαρακτηριστικά. Η «επιτυχία» τους μετριέται μέσα από κλίμακες ελκυστικότητας, γωνίες γνάθου και αναλογίες προσώπου.

Η έννοια του lookism στον σύγχρονο κόσμο

Σε ορισμένες διαδικτυακές κοινότητες χρησιμοποιείται ο όρος lookism για να περιγράψει την ιδέα ότι η εμφάνιση επηρεάζει καθοριστικά τις ευκαιρίες στη ζωή, από την εργασία μέχρι τις σχέσεις. Ενώ επιφανειακά αυτό αναγνωρίζει ότι η εμφάνιση πράγματι παίζει ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία, παράλληλα ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

To looksmaxxing ως χώρος συζήτησης για τους άντρες;

Ορισμένοι λένε πως η δημοτικότητα του looksmaxxing φαίνεται να αγγίζει μια ανεκπλήρωτη ανάγκη των αγοριών. Οι άνδρες και τα αγόρια υποστηρίζουν ότι έχουν λιγότερους κοινωνικούς χώρους για να μιλήσουν για ζητήματα εικόνας σώματος και τις πιέσεις που βιώνουν.

Πολλοί σημειώνουν ότι σε αντίθεση με τις γυναίκες -που μέσα από κινήματα όπως το body positivity ή το self-care έχουν βρει χώρους συζήτησης, οι άνδρες παραδοσιακά δεν μοιράζονταν εύκολα ανασφάλειες για την εμφάνισή τους. Το looksmaxxing, λοιπόν, λειτουργεί και ως φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών και -επιφανειακά τουλάχιστον- ως μορφή υποστήριξης.

Η αυξανόμενη πίεση για τελειότητα

Η άνοδος του looksmaxxing είναι ανησυχητική, όχι μόνο λόγω της σύνδεσής του με τη μισογυνιστική κουλτούρα της «manosphere», αλλά και επειδή αναδεικνύει τη γενικευμένη πίεση για τελειότητα που βιώνουν οι άνδρες. Ιστορικά, υπήρχαν ιδανικά ομορφιάς, αλλά:

Ήταν τοπικά και όχι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεν αφορούσαν όλους.

Δεν θεωρούνταν υποχρεωτικά.

Σπάνια αποτελούσαν βασικό μέτρο αξίας για άνδρες και αγόρια.

Σήμερα, αυτό αλλάζει. Πολλοί νέοι άνδρες:

Επιδιώκουν μη ρεαλιστικά πρότυπα.

Εμπλέκονται σε επικίνδυνες πρακτικές.

Τοποθετούν την εμφάνιση πάνω από άλλες αξίες, όπως η υγεία ή η νοημοσύνη.

Ιδιαίτερα οι εκδοχές του looksmaxxing που εστιάζουν σε αναλογίες και συμμετρία κάνουν την ελκυστικότητα να μοιάζει με κάτι απόλυτα μετρήσιμο. Η άνοδος του looksmaxxing αποκαλύπτει μια σκληρή πραγματικότητα. Ότι η πίεση για τελειότητα επηρεάζει πλέον βαθιά, όλους μας, όχι μόνο τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες. Όλο και περισσότερο, δείχνουν και εκείνοι πρόθυμοι να κάνουν σχεδόν τα πάντα για μία πιο «σωστή», πιο αποδεκτή, πιο τέλεια εμφάνιση.

* Πηγή: Vita