Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η τελειότητα μπορεί να μας καταστρέψει την ευτυχία
Ένα βήμα πίσω 26 Αυγούστου 2025 | 07:30

Η τελειότητα μπορεί να μας καταστρέψει την ευτυχία

Πολλές φορές μπορούμε να χαθούμε ψάχνοντας την τελειότητα. Μήπως ήρθε η στιγμή να κάνουμε ένα βήμα πίσω;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Spotlight

Αναρωτιέστε πώς θα απελευθερωθείτε από την παγίδα που λέγεται τελειομανία;

Η ζωή μας συχνά γεμίζει με προσδοκίες, πιέσεις και στόχους. Από τη δουλειά και τις οικογενειακές υποχρεώσεις μέχρι την κοινωνική ζωή και τις προσωπικές φιλοδοξίες, μπορεί να αισθανθούμε συνεχώς την ανάγκη να τα κάνουμε όλα τέλεια.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της τελειομανίας, που επηρεάζει τις καθημερινές μας αποφάσεις, τη διάθεσή μας και την ψυχική μας υγεία.

Αν αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτό το μοτίβο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η τελειότητα δεν είναι το κλειδί για μια υγιή ζωή. Στην πραγματικότητα, η προσπάθεια να φτάσουμε σε ακατόρθωτους στόχους μπορεί να μας οδηγήσει σε άγχος, εξάντληση και συναισθηματική εξάντληση. Το μυστικό για την ευημερία βρίσκεται στο να αποδεχτούμε ότι η «αρκετά καλή» ζωή είναι τελικά η πιο υγιής και ικανοποιητική.

Η απελευθερωτική δύναμη του «αρκετά καλού» από τη τελειομανία σε 5 βήματα

  1. Αναγνωρίστε και αποδεχτείτε τις σκέψεις που σας εγκλωβίζουν

Η πρώτη κίνηση είναι να αναγνωρίσουμε τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις που μας οδηγούν στη τελειομανία. Αναρωτηθείτε: «Πιστεύω ότι χρειάζεται να είμαι τέλεια/ος για να είμαι αποδεκτή/ός ή να έχω αξία;» Οι περισσότερες φορές, αυτές οι σκέψεις δημιουργούν άγχος και απογοήτευση. Αντί να επικεντρώνεστε στη δυσκολία του στόχου, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στη διαδικασία και την πρόοδο που κάνετε.

  1. Απελευθερωθείτε από τον φόβο της αποτυχίας

Η τελειομανία συνήθως συνδέεται με έναν έντονο φόβο της αποτυχίας και της αρνητικής κριτικής από τους άλλους. Ωστόσο, η αποτυχία είναι μια φυσική και αναγκαία διαδικασία για την ανάπτυξη. Αντί να βλέπετε την αποτυχία ως καταστροφή, αντιμετωπίστε τη ως μια ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση. Ενθαρρύνετε τον εαυτό σας να κάνει λάθη, να μαθαίνει και να αναπτύσσεται.

  1. Ορίστε εεαλιστικούς στόχους και προσδοκίες

Πολλοί από εμάς θέτουμε υψηλούς στόχους για τον εαυτό μας, με την προσδοκία να τα καταφέρουμε όλα τέλεια. Όμως, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητές μας και να θέσουμε στόχους που είναι προσιτοί και ρεαλιστικοί. Θέστε επιτεύξιμους στόχους που προάγουν την πρόοδο χωρίς να προκαλούν υπερβολικό άγχος.

  1. Εστιάστε στην αυτοσυμπόνια και στην αποδοχή

Αντί να είστε αυστηροί με τον εαυτό σας όταν δεν καταφέρνετε να ανταποκριθείτε σε ακραίες προσδοκίες, δείξτε αυτοσυμπόνια. Αναγνωρίστε ότι είστε άνθρωποι και ότι όλοι μας έχουμε αδυναμίες και περιορισμούς. Αντιμετωπίστε τον εαυτό σας με καλοσύνη, αποδοχή και φροντίδα, όπως θα κάνατε με έναν φίλο που περνά δύσκολα.

  1. Αναπτύξτε υγιείς σχέσεις και ενισχύστε τη συναισθηματική στήριξη

Οι κοινωνικές σχέσεις είναι θεμελιώδεις για την ψυχική μας υγεία. Βρείτε ανθρώπους που σας κατανοούν και σας στηρίζουν, και αναπτύξτε μια κοινότητα που προάγει την αποδοχή και την ειλικρίνεια. Επικοινωνήστε ανοιχτά για τις ανησυχίες σας και μοιραστείτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.

Η επίδραση της τελειομανίας στην ψυχική υγεία

Η τελειομανία, όταν δεν αντιμετωπίζεται, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ψυχική μας υγεία. Η συνεχής πίεση να είμαστε τέλειοι μπορεί να προκαλέσει άγχος, κατάθλιψη, εξάντληση και κοινωνική απομόνωση. Ειδικότερα, η εμμονή με την τελειότητα χωρίς να αποδεχόμαστε τα ανθρώπινα όρια μας – μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο του απατεώνα, όπου αισθανόμαστε ότι δεν αξίζουμε την επιτυχία ή την αποδοχή.

Πώς να αλλάξετε mindset;

Δεν είναι όμως ποτέ αργά για να κάνετε αλλαγές, η αποδοχή των ατελειών μας και η αγάπη για τον εαυτό μας χωρίς όρους είναι το κλειδί για μια πιο ισχυρή και ισχυρή ζωή.

  • Καθιερώστε μικρές καθημερινές συνήθειες που βελτιώνουν τη φυσική και ψυχική σας υγεία, όπως η άσκηση, ο διαλογισμός, και η διατροφή.
  • Μάθετε να λέτε «όχι», καθώς η διαχείριση του χρόνου είναι κρίσιμη. Μάθετε να θέτετε υγιή όρια και να λέτε «όχι» σε υπερβολικές πιέσεις που μπορούν να σας οδηγήσουν σε εξάντληση.
  • Αναγνωρίστε τη αξία του «αρκετά καλού». Κατά την πορεία της ημέρας, αναγνωρίστε τις στιγμές που έχετε κάνει το καλύτερο δυνατό και χαρείτε το αποτέλεσμα, χωρίς να επικρίνετε τον εαυτό σας.

Η αποδοχή του «αρκετά καλού» είναι η αρχή για μια πιο ήρεμη, ευτυχισμένη και ισχυρή ζωή. Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι για να είμαστε χαρούμενοι. Αντίθετα, το να ζούμε μια ζωή με ρεαλιστικά πρότυπα, αποδεχόμενοι τις ατέλειες μας και δείχνοντας αυτοσυμπόνια, είναι το κλειδί για την ψυχική μας ευεξία.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Τράπεζες
Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

Τράπεζες: Ιδανικό το νέο βασικό σενάριο για τα ευρωπαϊκά επιτόκια

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση

Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25

Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News

Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»
Πολιτική αντιπαράθεση 26.08.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»

Λευτέρης Καρχιμάκης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης - Τι είπε η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)
Language 26.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)

Οι όροι που χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ελληνικού κόσμου προκειμένου να δηλωθεί ο τελών/η τελούσα σε κατάσταση δουλείας ήταν «δούλος/δούλη» και «οικέτης/οικέτις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων
Τέσσερις δεκαετίες μετά 26.08.25

Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη διάλυσή τους, οι Police καταλήγουν στα δικαστήρια, καθώς οι Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς μήνυσαν τον Sting για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Γάζα: Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και 5 ισραηλινές τράπεζες
«Παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 26.08.25

Το ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας αποσύρεται από την Caterpillar και ισραηλινές τράπεζες με αιχμές για τη Γάζα

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι προϊόντα της Caterpillar χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη γενικευμένων και συστηματικών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» στη Γάζα, αναφέρει το ταμείο

Σύνταξη
Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα – Επίθεση σε δημοκρατικούς κυβερνήτες
Παρεκβάσεις 26.08.25

«Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα»: Σάλος με τις δηλώσεις Τραμπ - Οι αναφορές στον... ασιατικό κυπρίνο

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για ποινή φυλάκισης σε όσους καίνε τη σημαία της χώρας - Χαρακτήρισε «βρωμιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι και επέκρινε όσους αντιδρούν στην ανάπτυξη εθνοφρουράς

Σύνταξη
Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ιστορικές προκλήσεις για Μάλτα και Σαν Μαρίνο

Αγωνία για τις ρεβάνς των play-offs σε Champions League, Europa League και Conference League αφού έχει ανοίξει ο δρόμος για πρωτοφανείς επιτυχίες συλλόγων από «μικρές» ποδοσφαιρικά χώρες.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο