Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson 97-76: Νίκη με Μήτογλου και Ρογκαβόπουλο (vid)
ο Παναθηναϊκός έκανε μια καλή «προπόνηση» κόντρα Μύκονο Betsson (97-76), πριν τα ματς με τη Βαλένθια, στο φινάλε της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL. Κορυφαίοι Ρογκαβόπουλος και Μήτογλου.
Ο Παναθηναϊκός υπέταξε τη Μύκονο Betsson στο Telekom Center Athens με 97-76 στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Stoiximan Basket League. Οι Πράσινοι πλέον, στρέφουν το βλέμμα τους στην επικείμενη εκτός έδρας «μάχη» με τη Βαλένθια για τα playoffs της Euroleague (28/4, 21:45).
Για τους Πράσινους ξεχώρισε ο Ρογκαβόπουλος, που ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους (3/3 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ντίνου Μήτογλου, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Λεσόρ στο αρχικό σχήμα, ενώ η πεντάδα της Μυκόνου ήταν οι: Άπλμπι, Κάναντι, Σκουλίδας, Μουρ και Καββαδάς. Ο Γκριγκόνις άνοιξε το σκορ για τους Πράσινους (2-0), με τους νησιώτες να απαντούν με τρίποντο του Σκουλίδα (3-2). Ακολούθως, οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ (9-7, 11-10), μέχρι που το σύνολο του Αταμάν έχτισε προβάδισμα χάρη σε διαδοχικά τρίποντα του Ναν και του Γκριγκόνις (19-10). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με προβάδισμα 25-18 υπέρ του Παναθηναϊκού.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το Τριφύλλι προηγήθηκε με +10 από τρίποντο του Ρογκαβόπουλου και ακολούθησε μία άτυχη στιγμή για τον Άπμπι, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος με ενοχλήσεις στον αστράγαλο.
Η Μύκονος μείωσε προσωρινά με τρίποντο του Μάντζαρη (34-31), ωστόσο οι Πράσινοι δεν πτοήθηκαν και με τρίποντα των Μήτογλου και Τολιόπουλου (46-33), η διαφορά… ξέφυγε και πάλι, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια και τον Παναθηναϊκό να προηγείται (50-35).
Ανάλογη ήταν η εικόνα του αγώνα και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις με τρίποντο διαμόρφωσε το 53-35, με τον Μουρ να παλεύει στη συνέχεια να μειώσει για τη Μύκονο (55-41). Ο Μήτογλου ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο για το (58-41) και στη συνέχεια για τους νησιώτες προσπάθησε να κατεβάσει τη διαφορά ο Καββαδάς με διαδοχικούς πόντους (62-50). Το δεκάλεπτο τελείωσε με τους Πράσινους να έχουν τα ηνία (69-53).
Το ματς στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι Πράσινοι είχαν χτίσει «μαξιλαράκι ασφαλείας» στο προβάδισμα και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με το τελικό 97-76.
Τα δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76.
