Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.
Ο κόσμος του Ολυμπιακού έδωσε βροντερό «παρών» στο Παπαστράτειο για την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού, εκεί όπου οι Πειραιώτες… έπνιξαν τη Νόβι Μπέογκραντ (15-14) πραγματοποιώντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στη Μάλτα.
Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, αναφέρθηκε στη στήριξη των Ερυθρόλευκων φιλάθλων στην προσπάθεια της ομάδας πόλο, δημοσιεύοντας μία ανάρτηση η οποία τόνιζε ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού ακολουθεί την ομάδα παντού, σε όλα τα σπορ.
🇬🇷🤯 In Greece, they are not just football teams. They compete in several different sports like Basketball, Water Polo and Volleyball. It’s incredible. Olympiacos fans follow their team EVERYWHERE. 🔴⚪️👏 pic.twitter.com/cud61p23IH
— EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026
Η ανάρτηση πλαισιώθηκε με πλάνα από την εκρηκτική ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο, στο ματς όπου οι φίλαθλοι έδωσαν τον παλμό στις κερκίδες και ενίσχυσαν τους Ερυθρόλευκους απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις