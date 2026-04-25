Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν ένας άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα προκάλεσε συναγερμό στις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ασθενής πέρασε την πύλη του νοσοκομείου και κατευθύνθηκε στην ψυχιατρική κλινική.
Στιγμές πανικού
Λίγο αργότερα επέστρεψε στον προαύλιο χώρο, όπου φέρεται να τράβηξε όπλο.
Άμεσα εκκενώθηκε η περιοχή και κλήθηκε η αστυνομία, ενώ ο άνδρας περιορίστηκε από την ασφάλεια του νοσοκομείου στον προαύλιο χώρο.
Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία λίγο αργότερα προχώρησε στη σύλληψή του.
Βίντεο ντοκουμέντο
Το MEGA και η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» παρουσίασε βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα να κρατά το όπλο στο χέρι το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα
