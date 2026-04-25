Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας, Ναζίφ Γιλμάζ. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τον Απρίλιο που προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων.

Η απομάκρυνση του Νασίφ Γιλμάζ ανακοινώθηκε με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της τουρκικής κυβέρνησης.

Ένοπλες επιθέσεις

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα.

Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Κλειστά σχολεία – Νέα μέτρα ασφάλειας

Βάσει του προεδρικού διατάγματος, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη και ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

Μετά τις επιθέσεις, οι αρχές προχώρησαν σε άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των σχολείων, υπό τον συντονισμό των υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας.

Τα σχολεία στο Καχραμάνμαράς παρέμειναν κλειστά για δύο ημέρες, ενώ σε άλλες επαρχίες υπήρξαν διακοπές μαθημάτων λόγω κινητοποιήσεων εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελέγχων γύρω από σχολικές μονάδες, η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας και η ενίσχυση των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.