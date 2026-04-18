Σοκάρουν οι μαρτυρίες των μαθητών που κατάφεραν να βγουν ζωντανά από το μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία, όπου ένας 14χρονος άνοιξε πυρ αδιακρίτως σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους – οι οκτώ συμμαθητές του – και τραυματίζοντας τουλάχιστον είκοσι.

Η ζωή των μαθητών στην Τουρκία που βρέθηκαν ανάμεσα στα πυρά του δράστη έχει αλλάξει για πάντα

Ανατριχιαστικές είναι και οι λεπτομέρειες που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για το προφίλ του δράστη, ο οποίος φέρεται να είχε πρότυπο μακελάρη πανεπιστημιούπολης στις ΗΠΑ, ο οποίος είχε ανοίξει πυρ προ δεκαετίας σε πανεπιστημιούπολη στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους – τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες – προτού αυτοκτονήσει.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, ο οποίος διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της αστυνομίας στην Τουρκία.

Μακελειό στην Τουρκία: «Η σφαίρα χτύπησε εκείνη αντί για εμένα»

Η ζωή των παιδιών που βρέθηκαν ανάμεσα στα πυρά του δράστη έχει αλλάξει για πάντα. Η Φατμά Ικρά Τσαμ, μαθήτρια της 5ης τάξης, θυμάται τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο μακελάρης μπήκε στο σχολείο και άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας συμμαθητές της και μία καθηγήτρια.

Οι μνήμες είναι ακόμα νωπές. «Μπήκε στην τάξη μας και νομίζω είπε ‘δεν υπάρχει διαφυγή’. Δεν μιλούσε τουρκικά, μιλούσε αγγλικά», θυμάται η ίδια από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται.

Μην έχοντας καλά καλά συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, λέει ότι ζει επειδή ήταν μπροστά της μια φίλη της. «Θα με είχε χτυπήσει η σφαίρα, αλλά όταν μπήκαμε κάτω από τα θρανία, εκείνη ήταν μπροστά μου, οπότε η σφαίρα την χτύπησε αντί για εμένα».

«Από τον φόβο, δεν θέλω να πάω ούτε στο σπίτι μου ούτε στο σχολείο. Το σπίτι μου είναι κοντά στο σχολείο και φοβάμαι ότι μπορεί να επιστρέψει. Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου. Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», συνεχίζει η μικρή μαθήτρια που καλείται να διαχειριστεί το αδιανόητο.

«Έλεγε ‘θα επιτεθώ στο σχολείο’ και το παίρναμε για αστείο»

Kahramanmaraş’ta bir okulda 1’i öğretmen 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaraladıktan sonra yaşamına son veren İsa Aras Mersinli’nin (14) cenazesi, okuldan zırhlı polis aracıyla çıkarıldı. Bu sırada okul önünde bekleyen kalabalık aracı durdurmaya çalıştı. Polis aracı, kalabalığın… pic.twitter.com/8BjESQaonI — Emin Haber (@eminhaber34) April 15, 2026

Εν τω μεταξύ, νέα βίντεο δείχνουν τον Ισά Αράς Μερσινλί να φοράει φούστα και να ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου του, ενώ δύο μέρες πριν από το μακελειό φαίνεται να κάνει σκοποβολή μαζί με τον πατέρα του.

Ο 14χρονος μακελάρης αστειευόταν μέσω διαδικτύου στη σύντροφό του και έναν κοινό τους φίλο από την Αργεντινή ότι σκόπευε να αιματοκυλίσει στο σχολείο του. «Ήταν ένα αστείο. Δεν το πήραμε ποτέ στα σοβαρά. Πάντα έλεγε ‘θα επιτεθώ στο σχολείο’. Εμείς σκεφτόμασταν ότι σύντομα θα γίνουμε γνωστοί», λέει η φίλη του.

Μετά το μακελειό, οι τουρκικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 411 ανθρώπων επειδή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποκινούσαν σε βία και μίσος.

Η κατάθεση του πατέρα

Η κατάθεση του πατέρα του δράστη, που έχει συλληφθεί, ρίχνει φως στο προφίλ του ανήλικου και στη σχέση του με τα όπλα, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας.

«Ο γιος μου είχε τυπικά προβλήματα εφηβείας και εξετάσεων, καθώς και άγχος. Λόγω αυτής της κατάστασης, πήγα το γιο μου σε φίλους ψυχολόγους στο αστυνομικό τμήμα, αλλά οι ψυχολόγοι εκεί είπαν ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό και ότι ο γιος μου ήταν πολύ έξυπνος. Για περίπου 2 μήνες, πήγαινα τον Ισά Αράς σε έναν ιδιωτικό ψυχολόγο κοντά στο σπίτι μας. Αυτός ο ψυχολόγος είπε ότι ο γιος μου θα έχει προβλήματα προσαρμογής στην κοινωνία, ότι χρειάζεται παρακολούθηση για ένα διάστημα και ότι μπορεί να χρειαστεί ψυχιατρική θεραπεία στο μέλλον».

Ο ίδιος περιέγραψε και την αυξανόμενη εμμονή του παιδιού με τα όπλα, αλλά και τη δική του στάση:

«Πριν από περίπου ένα μήνα, ο γιος μου με ρώτησε πότε θα τον άφηνα να πυροβολήσει, αφού οι φίλοι του πυροβολούσαν. Είδα το γιο μου να προσπαθεί να πάρει το όπλο και θύμωσα μαζί του. Του είπα ότι ένα όπλο είναι θέμα τιμής και ότι θα του άφηνα ένα όταν θα συνταξιοδοτούμουν. Του έδωσα ελπίδα λέγοντας ότι αν είχε καθαρό μητρώο και πήγαινε σε ένα καλό σχολείο, θα μπορούσαμε να του πάρουμε ένα όπλο».

Αναφέρθηκε επίσης στην εκπαίδευση στο σκοπευτήριο:

«Τη Δευτέρα, πήγα στο σκοπευτήριο της αστυνομίας και πυροβόλησα με το δικό μου όπλο. ‘Αφησα επίσης τον γιο μου να πυροβολήσει μερικές φορές. Του έδειξα τον στόχο και του είπα ότι το όπλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία. Πρέπει να στοχεύει σε έναν συγκεκριμένο στόχο».

Για τη συμπεριφορά του παιδιού στο διαδίκτυο, σημείωσε:

«Ο γιος μου έπαιζε διαδικτυακά παιχνίδια, αλλά όταν έμπαινα στο δωμάτιό του, τα έκλεινε όλα και δεν ήθελε να μας δείξει τίποτα».

Τέλος, υποστήριξε ότι τα όπλα φυλάσσονταν με ασφάλεια:

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου».