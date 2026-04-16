Μακελάρη πανεπιστημιούπολης στις ΗΠΑ φαίνεται να είχε πρότυπο ο έφηβος που άνοιξε χθες, Τετάρτη, πυρ σε σχολείο στη νότια Τουρκία, σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους – οι οκτώ συμμαθητές του – και τραυματίζοντας τουλάχιστον είκοσι.

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, ο οποίος διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της τουρκικής αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρότζερ είχε ανοίξει πυρ σε πανεπιστημιούπολη στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους – τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες -, προτού αυτοκτονήσει. Σε βίντεο που τράβηξε πριν από το μακελειό δήλωνε ότι θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler okul camlarından atlayarak hayatta kalmaya çalıştılar.#kahramanmaraş pic.twitter.com/5SLTcwKQig — Sol Yumruk (@Sol_Yumrukk) April 15, 2026

Ο πατέρας του νεαρού, που είναι πρώην αστυνομικός επιθεωρητής, συνελήφθη και κρατείται.

Τουρκία: Νεκρός ο δράστης

Ο 14χρονος δράστης του μακελειού είναι νεκρός, ανέφερε χθες ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλιέρ, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν «επρόκειτο για αυτοκτονία» ή αν ο θάνατός του οφειλόταν «στο χάος» που επικράτησε.

«Ψηφιακό υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του (…) αναλύεται αυτή τη στιγμή» και «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν διαπιστώνεται καμιά σχέση με τρομοκρατία, πρόκειται κατά τα φαινόμενα για μεμονωμένο περιστατικό», αναφέρει η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ο μαθητής έφτασε στο σχολείο με όπλα – κατά τα φαινόμενα, του πατέρα του – στο σακίδιό του» και κατόπιν «μπήκε σε δύο αίθουσες και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως», δήλωσε ο Ουνλιέρ. Την προηγούμενη ημέρα, παρόμοια επίθεση είχε λάβει χώρα σε λύκειο 200 χιλιόμετρα ανατολικά, με δεκαέξι τραυματίες, χωρίς ευτυχώς νεκρούς.

Αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια είναι γενικά σπάνια στην Τουρκία, παρότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι αδήλωτα και παράνομα.