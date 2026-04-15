Τουρκία: Στους 9 οι νεκροί από το μακελειό σε σχολείο – Συνελήφθη ο πατέρας του δράστη

Μια ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο στη νότια Τουρκία άφησε πίσω της εννέα νεκρούς και τουλάχιστον 20 τραυματίες, μεταξύ των οποίων έξι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών την Τετάρτη.

«Με λύπη ανακοινώνουμε εννέα θανάτους (…) και 13 τραυματίες. Έξι από αυτούς βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εντατική, εκ των οποίων τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Mustafa Çiftçi σε ανακοίνωσή του από την πόλη Kahramanmaraş.

Ένας μαθητής ηλικίας περίπου 13 ετών άνοιξε πυρ αδιακρίτως στο γυμνάσιο Ayşel Çalık στην περιοχή Onikişubat, μόλις μία ημέρα αφότου ένας άλλος ένοπλος τραυμάτισε 16 άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε σε διαφορετικό σχολείο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης του Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer, δήλωσε ότι ένας δάσκαλος και τρεις μαθητές σκοτώθηκαν σε αυτή την τελευταία επίθεση. Ο δράστης έχασε επίσης τη ζωή του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Ένας μαθητής ήρθε στο σχολείο με όπλα που πιστεύουμε ότι ανήκαν στον πατέρα του, μέσα στο σακίδιό του. Μπήκε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, προκαλώντας τραυματισμούς και θανάτους», δήλωσε ο Mükerrem Ünlüer στους δημοσιογράφους. Ανέφερε ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πως ο δράστης χρησιμοποίησε πέντε πυροβόλα όπλα και επτά γεμιστήρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μπαίνοντας σε τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας προτού εκτυλιχθεί το περιστατικό.

Ο δράστης, μαθητής της όγδοης τάξης, ήταν γιος ενός πρώην αστυνομικού, είπε ο Mükerrem Ünlüer, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος έφερε πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες. «Υποπτευόμαστε ότι μπορεί να πήρε τα όπλα του πατέρα του», δήλωσε ο κυβερνήτης. «Αυτοπυροβολήθηκε. Δεν είναι ακόμη σαφές αν επρόκειτο για αυτοκτονία ή αν συνέβη μέσα στο χάος», είπε.

Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα του μαθητή, Uğur Mersinli, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu (AA).

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το ιδιωτικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IHA έδειξαν ένα άτομο, με καλυμμένο το σώμα και το πρόσωπο, να απομακρύνεται με ασθενοφόρο, καθώς και δακρυσμένους γονείς που είχαν σπεύσει στο σχολείο. Ένα άλλο βίντεο, που τραβήχτηκε από κάτοικο διπλανού κτιρίου, δείχνει μαθητές να πηδούν από παράθυρο του πρώτου ορόφου του σχολείου για να γλιτώσουν από τα πυρά, ενώ δεκάδες άλλοι τρέπονται σε φυγή μέσω της αυλής.

Περίπου 15 πυροβολισμοί ακούγονται στο βίντεο διάρκειας ενάμιση λεπτού.