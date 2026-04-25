«Γνήσια κακός άνθρωπος, χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν» – Πώς ο Μάικλ Τζάκσον τελικά νίκησε
Ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland καταγγέλλει την προσπάθεια εξωραϊσμού του Μάικλ Τζάκσον με όχημα τη νέα του «αγιογραφία» Michael
«Ο Τζάκσον ήταν ένας γνήσια κακός άνθρωπος που κατέστρεψε ζωές παιδιών». Επτά χρόνια μετά το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Leaving Neverland, ο Νταν Ριντ απασφαλίζει για τη θριαμβευτική επιστροφή του Μάικλ Τζάκσον στην ποπ κουλτούρα.
Σε μια συνέντευξη-καταπέλτη στο The Hollywood Reporter o Ριντ επιτίθεται σε όλους όσο το Χόλιγουντ εξαργυρώνει το μύθο του Βασιλιά της Ποπ με μια νέα υπερπαραγωγή. Το οφείλει. Είναι ο ίδιος που έδωσε φωνή στα θύματα του Neverland.
Ο Νταν Ριντ, ένας δημιουργός που αφιέρωσε την καριέρα του στην καταγραφή τρομοκρατικών επιθέσεων και πολεμικών συγκρούσεων, βρέθηκε απροσδόκητα στο επίκεντρο μιας άλλης, εξίσου οδυνηρής μάχης: εκείνης για την αλήθεια πίσω από τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον Μάικλ Τζάκσον.
Αν και το ντοκιμαντέρ του έφερε στο φως το σκοτάδι πίσω από τη μάσκα, ο Ριντ παρακολουθεί με σκεπτικισμό τη βιομηχανία του θεάματος να επενδύει δισεκατομμύρια στη νέα βιογραφική ταινία Michael, την ώρα που το δικό του έργο έχει αποσυρθεί από τις μεγάλες πλατφόρμες μετά από νομικούς συμβιβασμούς με την πλευρά Τζάκσον.
«Ο κόσμος απλά δεν ενδιαφέρεται που ήταν παιδεραστής. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι απλά δεν νοιάζονται» λέει.
Η βιογραφική ταινία του Τζάκσον έχει διχάσει ακόμη και την οικογένεια του.
Αν και τα περισσότερα μέλη της δυναστείας Τζάκσον προωθούν, συμμετέχουν και εγκρίνουν την ταινία που δεν παίρνει καμία θέση για όλα όσα έχουν καταγγελθεί για τον Τζάκσον, η αδελφή του Τζάνετ Τζάκσον και η κόρη του Πάρις Τζάκσον έχουν κρατήσει αποστάσεις.
Με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζάκσον, η ταινία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς.
Ωστόσο, για τον Ριντ, η αποσιώπηση των σκοτεινών πτυχών της ζωής του καλλιτέχνη αποτελεί ανηθικότητα, κατάντια, ηθική κατάρρευση.
«Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του Τύπου κολακεύει τη μπράντα Τζάκσον», είπε. «Υπάρχουν τεράστια ποσά που πρόκειται να κερδηθούν από οποιαδήποτε συσχέτιση με το όνομά του».
«Αυτός ο άνθρωπος ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ήταν ένας γνήσια κακός άνθρωπος και πλήγωσε πολλά παιδιά. Μπορεί να ήταν σπουδαίος διασκεδαστής, αλλά αυτά τα δύο πράγματα δεν αναιρούν το ένα το άλλο» πρόσθεσε.
Ο Ριντ εξηγεί πως η λατρεία γύρω από τον Τζάκσον έχει λάβει διαστάσεις θρησκευτικού φανατισμού, όπου κάθε κριτική θεωρείται βλασφημία.
«Πιστεύουν ότι είναι Θεός, οπότε η βλασφημία δεν επιτρέπεται», σημειώνει, αναφερόμενος στις απειλές θανάτου που δέχτηκε ο ίδιος και όσοι τόλμησαν να μιλήσουν.
«Δεν προσπαθώ να σταματήσω κανέναν από το να ακούει τη μουσική του αλλά αν πρόκειται να την απολαύσεις, ας αναλογιστείς και το γεγονός ότι του άρεσε να κάνει σεξ με παιδιά και δες πώς αυτό επηρεάζει την απόλαυσή σου, με κάθε ειλικρίνεια» υπογράμμισε.
Η εξαφάνιση του Leaving Neverland από το HBO, αποτέλεσμα ενός «φιλικού συμβιβασμού» λόγω παλιών συμβολαίων, αποτελεί για τον Ριντ μια ακόμη απόδειξη της ισχύος που διαθέτει η περιουσία του Τζάκσον.
Παρά την επικοινωνιακή αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης παραμένει σταθερός στις θέσεις του, υποστηρίζοντας πως οι μαρτυρίες των Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ είναι ακλόνητες.
«Έμαθα ότι ο Μάικλ Τζάκσον κακοποιούσε μικρά αγόρια. Αυτό έμαθα», δηλώνει ξεκάθαρα ενώ πιστεύει πως ο θύτης «κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες των εγκλημάτων του επειδή είχε εξαιρετικά επιθετικούς δικηγόρους και τεράστια περιουσία και επιρροή».
Καθώς η βιομηχανία προετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο αποθέωσης, ο Ριντ παραμένει μια φωνή που αρνείται να ξεχάσει.
Δείτε ολόκληρο το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ του:
