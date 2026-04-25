25.04.2026 | 18:43
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια
The Good Life 25 Απριλίου 2026, 18:35

«Γνήσια κακός άνθρωπος, χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν» – Πώς ο Μάικλ Τζάκσον τελικά νίκησε 

Ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland καταγγέλλει την προσπάθεια εξωραϊσμού του Μάικλ Τζάκσον με όχημα τη νέα του «αγιογραφία» Michael

Λουκάς Καρνής
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

«Ο Τζάκσον ήταν ένας γνήσια κακός άνθρωπος που κατέστρεψε ζωές παιδιών». Επτά χρόνια μετά το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ Leaving Neverland, ο Νταν Ριντ απασφαλίζει για τη θριαμβευτική επιστροφή του Μάικλ Τζάκσον στην ποπ κουλτούρα.

Σε μια συνέντευξη-καταπέλτη στο The Hollywood Reporter o Ριντ επιτίθεται σε όλους όσο το Χόλιγουντ εξαργυρώνει το μύθο του Βασιλιά της Ποπ με μια νέα υπερπαραγωγή. Το οφείλει. Είναι ο ίδιος που έδωσε φωνή στα θύματα του Neverland.

Ο Νταν Ριντ, ένας δημιουργός που αφιέρωσε την καριέρα του στην καταγραφή τρομοκρατικών επιθέσεων και πολεμικών συγκρούσεων, βρέθηκε απροσδόκητα στο επίκεντρο μιας άλλης, εξίσου οδυνηρής μάχης: εκείνης για την αλήθεια πίσω από τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον Μάικλ Τζάκσον.

Αν και το ντοκιμαντέρ του έφερε στο φως το σκοτάδι πίσω από τη μάσκα, ο Ριντ παρακολουθεί με σκεπτικισμό τη βιομηχανία του θεάματος να επενδύει δισεκατομμύρια στη νέα βιογραφική ταινία Michael, την ώρα που το δικό του έργο έχει αποσυρθεί από τις μεγάλες πλατφόρμες μετά από νομικούς συμβιβασμούς με την πλευρά Τζάκσον.

«Ο κόσμος απλά δεν ενδιαφέρεται που ήταν παιδεραστής. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι απλά δεν νοιάζονται» λέει.

Η βιογραφική ταινία του Τζάκσον έχει διχάσει ακόμη και την οικογένεια του.

Αν και τα περισσότερα μέλη της δυναστείας Τζάκσον προωθούν, συμμετέχουν και εγκρίνουν την ταινία που δεν παίρνει καμία θέση για όλα όσα έχουν καταγγελθεί για τον Τζάκσον, η αδελφή του Τζάνετ Τζάκσον και η κόρη του Πάρις Τζάκσον έχουν κρατήσει αποστάσεις.

Με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Τζάκσον, η ταινία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες της χρονιάς.

Ωστόσο, για τον Ριντ, η αποσιώπηση των σκοτεινών πτυχών της ζωής του καλλιτέχνη αποτελεί ανηθικότητα, κατάντια, ηθική κατάρρευση.

«Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του Τύπου κολακεύει τη μπράντα Τζάκσον», είπε. «Υπάρχουν τεράστια ποσά που πρόκειται να κερδηθούν από οποιαδήποτε συσχέτιση με το όνομά του».

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ήταν ένας γνήσια κακός άνθρωπος και πλήγωσε πολλά παιδιά. Μπορεί να ήταν σπουδαίος διασκεδαστής, αλλά αυτά τα δύο πράγματα δεν αναιρούν το ένα το άλλο» πρόσθεσε.

Ο Ριντ εξηγεί πως η λατρεία γύρω από τον Τζάκσον έχει λάβει διαστάσεις θρησκευτικού φανατισμού, όπου κάθε κριτική θεωρείται βλασφημία.

«Πιστεύουν ότι είναι Θεός, οπότε η βλασφημία δεν επιτρέπεται», σημειώνει, αναφερόμενος στις απειλές θανάτου που δέχτηκε ο ίδιος και όσοι τόλμησαν να μιλήσουν.

«Δεν προσπαθώ να σταματήσω κανέναν από το να ακούει τη μουσική του αλλά αν πρόκειται να την απολαύσεις, ας αναλογιστείς και το γεγονός ότι του άρεσε να κάνει σεξ με παιδιά και δες πώς αυτό επηρεάζει την απόλαυσή σου, με κάθε ειλικρίνεια» υπογράμμισε.

Τζέφρι Έπσταιν και Μάικλ Τζάκσον σε φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν ποζάρει με τον Μάικλ Τζάκσον. Το κοινό πορτρέτο τους έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, D.C., ΗΠΑ, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, ως μέρος μιας νέας συλλογής εγγράφων από τις έρευνές του για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν/REUTERS

Η εξαφάνιση του Leaving Neverland από το HBO, αποτέλεσμα ενός «φιλικού συμβιβασμού» λόγω παλιών συμβολαίων, αποτελεί για τον Ριντ μια ακόμη απόδειξη της ισχύος που διαθέτει η περιουσία του Τζάκσον.

Παρά την επικοινωνιακή αντεπίθεση, ο σκηνοθέτης παραμένει σταθερός στις θέσεις του, υποστηρίζοντας πως οι μαρτυρίες των Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σέιφτσακ είναι ακλόνητες.

«Έμαθα ότι ο Μάικλ Τζάκσον κακοποιούσε μικρά αγόρια. Αυτό έμαθα», δηλώνει ξεκάθαρα ενώ πιστεύει πως ο θύτης «κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες των εγκλημάτων του επειδή είχε εξαιρετικά επιθετικούς δικηγόρους και τεράστια περιουσία και επιρροή».

Καθώς η βιομηχανία προετοιμάζεται για τον επόμενο γύρο αποθέωσης, ο Ριντ παραμένει μια φωνή που αρνείται να ξεχάσει.

Δείτε ολόκληρο το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ του:

Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν αιτήματα για τις διαπραγματεύσεις – Πιθανή συνάντηση Νετανιάχου-Αούν στις 11 Μαΐου

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέα Έρευνα 25.04.26

Ανασκαφή στη Γουατεμάλα φέρνει στο φως χώρο όπου οι Μάγια φαίνεται να έπαιρναν συλλογικές αποφάσεις, σηματοδοτώντας στροφή από τη θεϊκή βασιλεία σε πιο συμμετοχική διακυβέρνηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
750 χρόνια γνώσης 25.04.26

Από ένα σεντούκι του 13ου αιώνα μέχρι μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία βιβλιοθήκες της Ευρώπης, μια βιβλιοθήκη στην Οξφόρδη διανύει 750 χρόνια αδιάλειπτης ιστορίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
World Press Photo 2024 25.04.26

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Burning Ambition 24.04.26

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ Burning Ambition και τις μεγάλες συναυλίες που ετοιμάζουν οι Iron Maiden σχολιάζουν τις καλές και τις κακές στιγμές της θρυλικής μπάντας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατεστραμμένες ζωές 24.04.26

Το Ίδρυμα World Press Photo απένειμε το κορυφαίο βραβείο του στη φωτογραφία «Separated by ICE», μια λήψη που απεικονίζει δύο μικρά παιδιά να προσπαθήσουν να κρατήσουν τον πατέρα τους κοντά τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντίο! 24.04.26

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και πέντε φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Ντιν Ταβουλάρης, συνεργάστηκε με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα σε 13 ταινίες μεγάλου μήκους, αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως σκηνογράφος στην ταινία «Μπόνι και Κλάιντ».

Έφη Αλεβίζου
Made in Greece 24.04.26

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Μουσική ιστορία 24.04.26

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη
Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Β' ομίλου και συνολικά την πέμπτη. Η τελική κατάταξη.

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

