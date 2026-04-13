Σημαντική είδηση:
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Όταν ο Tζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε στη Neverland του Μάικλ Τζάκσον
Fizz 13 Απριλίου 2026, 19:40

Όταν ο Tζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε στη Neverland του Μάικλ Τζάκσον

Ο Ντέιβιντ Βιλιάνο περιγράφει όσα έζησε στη Neverland του Μάικλ Τζάκσον, πριν αποκαλυφθούν οι σκοτεινές αλήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Σε μια εποχή που οι αποκαλύψεις γύρω από ισχυρές προσωπικότητες της παγκόσμιας σκηνής συνεχίζουν να προκαλούν σοκ, μια παλιά εμπειρία αποκτά σήμερα εντελώς διαφορετικό βάρος. Ο λογοτεχνικός πράκτορας Ντέιβιντ Βιλιάνο περιγράφει σε άρθρο του στο Free Press με λεπτομέρειες ένα ταξίδι του το 2002 στη Neverland, την ιδιωτική έπαυλη του Μάικλ Τζάκσον, σε μια περίοδο που τίποτα δεν είχε ακόμη αποσαφηνιστεί — αλλά, όπως λέει σήμερα, τα σημάδια υπήρχαν.

Το τηλεφώνημα που άνοιξε την πόρτα της Neverland

Το καλοκαίρι του 2002, ο Βιλιάνο δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από κορυφαίο PR που τον ρώτησε αν θα τον ενδιέφερε να αναλάβει την αυτοβιογραφία του Μάικλ Τζάκσον. Εκείνη τη στιγμή, με 16 χρόνια εμπειρίας και πελατολόγιο που εκτεινόταν από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ μέχρι την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η πρόταση έμοιαζε μοναδική.

Ο ίδιος περιγράφει τον Τζάκσον ως «έναν καλλιτέχνη πέρα από κάθε όριο», σημειώνοντας πως η συνεργασία μαζί του θα μπορούσε να αποτελέσει κορυφαία στιγμή της καριέρας του — αλλά και μια εξαιρετικά προσοδοφόρα συμφωνία.

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, η κατάσταση του Τζάκσον ήταν εύθραυστη. Είχε προηγηθεί η υπόθεση κακοποίησης του 13χρονου Τζόρνταν Τσάντλερ και ο εξωδικαστικός διακανονισμός, ενώ ο γάμος του με τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε ήδη λήξει. Ζούσε μια εξαιρετικά δαπανηρή και απομονωμένη ζωή, χωρίς πρόσφατες περιοδείες και με βασικά περιουσιακά στοιχεία υποθηκευμένα.

Παρά τις γνωστές κατηγορίες, το τοπίο παρέμενε θολό, με ισχυρή επικοινωνιακή διαχείριση που παρουσίαζε την υπόθεση ως απόπειρα εκβιασμού. Ο ίδιος ο Βιλιάνο παραδέχεται σήμερα ότι δεν στάθηκε τότε να εξετάσει σε βάθος την αξιοπιστία των καταγγελιών.

Το ταξίδι στη Neverland

Για να αποφασίσει, ζήτησε να συναντήσει από κοντά τον Τζάκσον. Έτσι βρέθηκε στη Neverland, έξω από τη Σάντα Μπάρμπαρα.

Η εικόνα που περιγράφει θυμίζει σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι: σιδηροδρομικός σταθμός με το όνομα «Neverland» σχηματισμένο από λουλούδια, παγώνια και φλαμίνγκο στους κήπους, ένα τεράστιο σπίτι τύπου Τυδώρ και ξενώνες γύρω από μια λίμνη.

Ο ίδιος κατέγραφε τα πάντα. Έμεινε στην Καμπίνα Νο 1 — έναν άνετο χώρο με μπάνιο και μικρή κουζίνα — ενώ του εξήγησαν ότι μπορούσε να ζητήσει φαγητό οποιαδήποτε στιγμή από την πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.

Περιπλανώμενος στον χώρο, είδε καρότσια γκολφ διαμορφωμένα σαν μικρές Rolls-Royce, κινηματογράφο 50 θέσεων και αίθουσα παιχνιδιών γεμάτη μηχανήματα, γλυκά και γρανίτες. Παρά τη χλιδή, θυμάται μια «παράξενη ανησυχία» που τον έκανε να παίζει μανιωδώς βιντεοπαιχνίδια.

Η απουσία του Τζάκσον και η απρόσμενη συνάντηση

Την επόμενη μέρα, ενημερώθηκε ότι ο Τζάκσον είχε φύγει εσπευσμένα για το Λος Άντζελες. Αν και απογοητευμένος, έμεινε στο κτήμα.

Σε ένα μεγάλο γεύμα στη βεράντα, γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από οκτώ ή εννέα νεαρές γυναίκες.

Ο Βιλιάνο σημειώνει ότι, αν και είχε γνωρίσει πολλούς πλούσιους άνδρες με πολύ νεότερες συντρόφους, κανείς δεν είχε εμφανιστεί με τόσες πολλές μαζί.

Η πρώτη τους επαφή ήταν αμήχανη: ο Έπσταϊν κράτησε το χέρι του για ώρα, τον κοίταξε επίμονα και τον ρώτησε τι έκανε εκεί, δηλώνοντας ότι περίμενε να είναι μόνος με τα κορίτσια και τον Τζάκσον.

«Χαίρω πολύ», είπε ο Βιλιάνο.

«Τι κάνεις εδώ;» ρώτησε ο Έπσταϊν. «Νόμιζα ότι θα ήμασταν μόνο εγώ, τα κορίτσια και ο Μάικλ».

«Ήρθα για να συναντήσω τον Μάικλ για ένα βιβλίο».

Όταν έμαθε τον λόγο της επίσκεψης, απάντησε γελώντας πως «ο Μάικλ δεν θα γράψει ποτέ βιβλίο».

Ο Βιλιάνο, όπως περιγράφει, κάθισε απέναντί του. Δίπλα του μια κοπέλα. «Είμαι ο Ντέιβιντ, χάρηκα», της είπε.

«Σάρα».

«Τι σπουδάζεις;»

«Ανθρώπινη ανάπτυξη στο UCLA».

«Πώς γνωρίζεις τον Τζέφρι;»

«Μέσω φίλων».

Ο Έπσταϊν καθοδηγούσε όλη τη συζήτηση. Όταν όμως έμαθε ότι ο Μάικλ δεν θα ερχόταν, η διάθεσή του άλλαξε απότομα.

«Δεν έρχεται», είπε. «Είχε έκτακτη ανάγκη στο Λος Άντζελες».

Αργότερα έμαθα ότι ο Μάικλ τον απέφευγε επίτηδες.

Στον ζωολογικό κήπο, ο Έπσταϊν άρχισε να χτυπά τα κάγκελα μπροστά από τις τίγρεις.

«Αυτά είναι πολύ συνηθισμένα ζώα», είπε. «Αν είχα τίγρη, θα είχα τίγρη της Νότιας Κίνας».

Παρά τις παρατηρήσεις του φύλακα, συνέχισε να τις προκαλεί μέχρι που μία βρυχήθηκε δυνατά.

Ένα ανησυχητικό περιστατικό στον ζωολογικό κήπο

Ακολούθησε επίσκεψη στο μικρό λούνα παρκ και στον ζωολογικό κήπο της Neverland. Εκεί, μπροστά σε δύο τίγρεις, ο Έπσταϊν άρχισε να χτυπά τα κάγκελα για να τις προκαλέσει.

Παρά τις συστάσεις του φύλακα, συνέχισε μέχρι που ένα από τα ζώα βρυχήθηκε δυνατά.

Ο Βιλιάνο περιγράφει ότι αποχώρησε «αηδιασμένος» από τη συμπεριφορά του.

Η τελικά σύντομη συνάντηση με τον Τζάκσον

Μετά από μια εβδομάδα αναμονής, συνάντησε τελικά τον Τζάκσον. Όπως αναφέρει, ήταν ευγενικός και ήρεμος, αλλά φαινόταν αποστασιοποιημένος.

«Δεν θέλω να γράψω βιβλίο. Θέλω να κάνω ένα βιβλίο με φωτογραφίες», του είπε — και λίγο μετά σηκώθηκε και έφυγε, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη συζήτηση.

Το σχέδιο δεν προχώρησε ποτέ, ενώ λίγο αργότερα οι δύο μάνατζέρ του συνελήφθησαν για απόπειρα μεγάλης απάτης και δωροδοκίας, παραδεχόμενοι την ενοχή τους.

Οι επόμενες συναντήσεις με τον Έπσταϊν

Ο Βιλιάνο συνάντησε ξανά τον Έπσταϊν το 2009 στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση της Πέγκι Σίγκαλ στο Four Seasons. Παρά τα νομικά του προβλήματα στη Φλόριντα, εξακολουθούσε να κινείται σε ισχυρούς κοινωνικούς κύκλους.

Ο Έπσταϊν τον πλησίασε, θυμήθηκε τη συνάντησή τους και ρώτησε τι απέγινε το βιβλίο. Αργότερα τον κάλεσε και σε ιδιωτική συνάντηση, όπου μίλησε εκτενώς για επιστημονικά προγράμματα που χρηματοδοτούσε.

Ο Βιλιάνο αποχώρησε με την αίσθηση ότι ο Έπσταϊν απλώς αξιολογούσε αν του ήταν χρήσιμος.

Η αναδρομή και η συνειδητοποίηση

Χρόνια αργότερα, διαβάζοντας το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ και βλέποντας το Leaving Neverland, ο Βιλιάνο αναθεώρησε πλήρως όσα είχε ζήσει.

Όπως παραδέχεται, παρασύρθηκε από τη λάμψη της Neverland και τη γοητεία της εγγύτητας σε έναν «μουσικό θρύλο», αγνοώντας ενδείξεις που σήμερα φαίνονται ξεκάθαρες.

Το ίδιο ισχύει και για τον Έπσταϊν: «Τα σημάδια υπήρχαν», σημειώνει. «Αλλά, όπως τόσοι άλλοι, δεν ήθελα να τα δω».

Σήμερα, καταλήγει, «δεν μπορώ πια να κοιτάξω αλλού».

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

«Δεν μπορώ να το καταλάβω»: Ο Λούκα Γκουαντανίνο στο πλευρό του Τιμοτέ Σαλαμέ στα σχόλιά του για το μπαλέτο και την όπερα

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ μιλάει για το τι σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος του 60 Minutes

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus
Ρητορική μίσους 13.04.26

Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus

Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις
Πολλαπλά μέτωπα 13.04.26

Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού – Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω
ΕΛΣΤΑΤ 13.04.26

Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού - Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας και η ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Πόλεμος στο Ιράν 13.04.26

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Ουγγαρία 13.04.26

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Σύνταξη
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες
Ελλάδα 13.04.26

Πάνω από 18.000 αλκοτέστ στις γιορτές του Πάσχα – Μόλις 100 οι παραβάτες

Οι έλεγχοι των αστυνομικών ή καλύτερα ο φόβος για έλεγχο από αστυνομικούς φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα στους οδηγούς, καθώς ήταν ελάχιστοι όσοι αποφάσισαν να πιουν και στη συνέχεια να πιάσουν τιμόνι. 

Σύνταξη
Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;
Τα ερωτήματα 13.04.26

Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Κυβερνήσεις και θεσμοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ανάπαυλα για να αποτρέψουν νέο κύμα ανατιμήσεων και ταυτόχρονα επεξεργάζονται σενάρια για την περίπτωση που η ανάπτυξη δεν ανακάμψει

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο
Πολιτική Γραμματεία 13.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη – Προσελήφθη ειδικός σύμβουλος σε υπουργείο χωρίς πτυχίο

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού «θα ήταν αυτονόητη πράξη από το πρώτο λεπτό σε οποιαδήποτε χώρα σέβεται την αξιοκρατία και την αλήθεια»

Σύνταξη
Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια
ΜΜΕ 13.04.26

Όχι άλλο πόλεμο! Όταν η πολεμική ειδησεογραφία μάς κάνει τα νεύρα κουρέλια

Ο βομβαρδισμός με πολεμική ειδησεογραφία, προκαλεί άγχος, φόβο ακόμα και εξοικείωση με τη φρίκη. Η λύση δεν είναι ο στρουθοκαμηλισμός, αλλά η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, υποστηρίζουν ειδικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

