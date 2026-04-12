magazin
Κυριακή 12 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive για τα πιο viral βίντεο των ημερών
Viral 12 Απριλίου 2026, 14:45

Έπσταϊν, Ιράν, Lego και Τραμπ: Ο Mr Explosive για τα πιο viral βίντεο των ημερών

Βίντεο με αισθητική Lego, πυραύλους και τον Ντόναλντ Τραμπ γίνονται viral, αποκαλύπτοντας μια νέα, ισχυρή μορφή προπαγάνδας μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Spotlight

Πύραυλοι εκτοξεύονται από το Ιράν μέσα σε έναν κόσμο φτιαγμένο σαν από Lego. Πάνω τους διακρίνεται καθαρά η επιγραφή «επιζώσες του Έπσταϊν», καθώς διασχίζουν τον ουρανό προς μακρινούς στόχους, σε ένα καταιγιστικό, σχεδόν υπερρεαλιστικό σκηνικό. Η εικόνα μοιάζει με animation παιδικής ταινίας — όμως το περιεχόμενο είναι βαθιά πολιτικό.

Αυτά τα viral βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, με την άμεσα αναγνωρίσιμη αισθητική Lego, περιλαμβάνουν σκηνές με νεκρά παιδιά, μαχητικά αεροσκάφη και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

YouTube thumbnail

Ποιος βρίσκεται πίσω από την παραγωγή

Στο πλαίσιο του νέου podcast του BBC, «Top Comment», εκπρόσωπος της Explosive Media, ενός από τους βασικούς λογαριασμούς που δημιουργούν αυτά τα βίντεο, τοποθετήθηκε σε σχέση με τα εν λόγω βίντεο. Ζήτησε να τον αποκαλούν «Mr Explosive».

Πρόκειται για έναν έμπειρο διαχειριστή social media, ο οποίος αρχικά αρνείται ότι εργάζεται για την ιρανική κυβέρνηση. Σε προηγούμενες συνεντεύξεις, η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι είναι «απολύτως ανεξάρτητη». Ωστόσο, όταν πιέστηκε περισσότερο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το καθεστώς αποτελεί «πελάτη» — κάτι που δεν είχε επιβεβαιώσει δημόσια μέχρι σήμερα, όπως μεταδίδει το BBC.

Το βασικό αφήγημα αυτών των βίντεο είναι ότι το Ιράν αντιστέκεται σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο: τις Ηνωμένες Πολιτείες.

YouTube thumbnail

Σκηνές έντονης προπαγάνδας

Τα βίντεο είναι εκκωφαντικά και χωρίς καμία διάθεση διακριτικότητας — κάτι που δεν φαίνεται να μειώνει τη διάδοσή τους.

Σε ένα από αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ πέφτει μέσα σε έναν στρόβιλο από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» ενώ ακούγεται ραπ στίχος: «τα μυστικά διαρρέουν, η πίεση αυξάνεται».

Σε άλλο βίντεο, εμφανίζεται ο Τζορτζ Φλόιντ κάτω από το γόνατο αστυνομικού, ενώ ακούγεται ότι το Ιράν «στέκεται στο πλευρό όλων όσων έχει αδικήσει το σύστημά σας».

YouTube thumbnail

«Slopaganda» και η ισχύς της τεχνητής νοημοσύνης

Ο όρος «slopaganda» — που εμφανίστηκε σε ακαδημαϊκή μελέτη πέρυσι — θεωρείται ανεπαρκής για να αποδώσει την ισχύ αυτού του «εξαιρετικά εξελιγμένου» περιεχομένου, σύμφωνα με την ειδικό στην προπαγάνδα Δρ. Έμμα Μπράιαντ.

Τα προπαγανδιστικά βίντεο που δημιουργούνται με AI εκτιμάται ότι έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, σύμφωνα με το BBC, ο Mr Explosive εμφανίζεται σε σκιά, πλαισιωμένος από κόκκινο και πράσινο φως — τα χρώματα της ιρανικής σημαίας. Στο γραφείο του υπάρχει ένα κράνος με πράσινα φτερά, που συνδέεται με τον Χουσεΐν ιμπν Αλί, μορφή που εμφανίζεται και σε αρκετά από τα βίντεο.

Όπως λέει, η ομάδα του αποτελείται από λιγότερα από δέκα άτομα και χρησιμοποιεί γραφικά τύπου Lego «επειδή είναι μια παγκόσμια γλώσσα». Λογαριασμοί ιρανικών και ρωσικών κρατικών μέσων στο X τα αναπαράγουν σε εκατομμύρια χρήστες.

YouTube thumbnail

Γιατί κυριαρχούν τα αρχεία Έπσταϊν

Όταν ρωτήθηκε γιατί τα αρχεία Έπσταϊν εμφανίζονται τόσο συχνά, απάντησε ότι στόχος είναι να αναδειχθεί «το είδος της σύγκρουσης που παρακολουθεί το κοινό» — ανάμεσα στο Ιράν, που «αναζητά την αλήθεια και την ελευθερία», και σε «εκείνους που συνδέονται με κανίβαλους».

Πρόκειται για αναφορά σε θεωρία που συνδέει τα αρχεία Έπσταϊν με τον Ντόναλντ Τραμπ και κανιβαλισμό — ισχυρισμός για τον οποίο δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη απόδειξη.

YouTube thumbnail

Ανακρίβειες και εναλλακτικές αφηγήσεις

Τα βίντεο είναι γεμάτα ανακρίβειες. Σε ένα από αυτά, παρουσιάζεται ο ιρανικός στρατός να συλλαμβάνει πιλότο αμερικανικού μαχητικού.

Στην πραγματικότητα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο πιλότος — που είχε εγκλωβιστεί σε ορεινή περιοχή του Ιράν μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους — διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις στις 4 Απριλίου και μεταφέρθηκε στο Κουβέιτ για περίθαλψη.

Ο Mr Explosive απορρίπτει αυτή την εκδοχή, λέγοντας: «Ίσως δεν υπήρξε καν χαμένος πιλότος, ούτε επιχείρηση διάσωσης. Ο βασικός τους στόχος ήταν να κλέψουν ουράνιο από το Ιράν».

Όταν του επισημαίνεται η επίσημη εκδοχή, απαντά: «Μόνο το 13% όσων λέει ο Τραμπ βασίζονται σε γεγονότα».

Τα βίντεο αυτά έχουν συμβάλει στη διάδοση τέτοιων αφηγήσεων σε αγγλόφωνο κοινό. Μάλιστα, influencer στο TikTok υποστήριξε ότι ήταν «σοκαριστικά ακριβή μέχρι στιγμής» και ότι αποκάλυψαν πως η αποστολή του πιλότου «δεν ήταν διάσωση αλλά ειδική επιχείρηση για ουράνιο».

YouTube thumbnail

Η AI ως εργαλείο επιρροής

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιτρέψει στο Ιράν και σε άλλες χώρες να απευθύνονται πιο αποτελεσματικά σε δυτικό κοινό, χρησιμοποιώντας εργαλεία που έχουν εκπαιδευτεί κυρίως με δυτικά δεδομένα.

Αυτό, σύμφωνα με ειδικούς, είναι κάτι που «έλειπε στο παρελθόν από αυταρχικά καθεστώτα που ήθελαν να στοχεύσουν τη Δύση».

Η Δρ. Τίνε Μουνκ περιγράφει αυτή τη στρατηγική ως «αμυντικό μιμητικό πόλεμο», που οι δημιουργοί θεωρούν αναγκαίο απέναντι στη ρητορική των ΗΠΑ.

YouTube thumbnail

Πόλεμος και εικόνες καταστροφής

Τα βίντεο της Explosive Media εμφανίστηκαν στις αρχές του 2025, αλλά η δημοτικότητά τους αυξήθηκε σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ιράν.

Τα clips γίνονται ολοένα και πιο λεπτομερή, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες τοποθεσίες στον Περσικό Κόλπο — όπως εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, αεροδρόμια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις — να καταστρέφονται ολοκληρωτικά από ιρανικούς πυραύλους.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες από αυτές έχουν υποστεί περιορισμένες ζημιές.

Τα βίντεο παράγονται συχνά σε «πραγματικό χρόνο» και δημοσιεύονται ακόμη και πριν από επίσημες ανακοινώσεις — όπως συνέβη με clip για συμφωνία κατάπαυσης πυρός.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν, στον Λίβανο και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η σύγκρουση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, μετά από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

YouTube thumbnail

Η παραδοχή για το καθεστώς

Μετά από διαδοχικές ερωτήσεις, ο Mr Explosive παραδέχεται ότι η ιρανική κυβέρνηση είναι «πελάτης» της εταιρείας του. Σε παλαιότερα μηνύματα στο Instagram είχε δηλώσει ότι η ομάδα του είχε αναλάβει έργα κατόπιν απευθείας ανάθεσης από Ιρανούς αξιωματούχους.

Παρά το γεγονός ότι πριν από τον πόλεμο είχαν σκοτωθεί χιλιάδες διαδηλωτές σε βίαιη καταστολή — με τουλάχιστον 7.000 νεκρούς σύμφωνα με τη Human Rights Activists News Agency (Hrana) — ο ίδιος υπερασπίζεται τη συνεργασία του, λέγοντας ότι ήταν «τιμητικό να δουλεύεις για την πατρίδα».

Απορρίπτει επίσης τις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «πραξικόπημα» που χρηματοδοτήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

YouTube thumbnail

Κατηγορίες για αντισημιτισμό και έλεγχος του διαδικτύου

Ο Mr Explosive απορρίπτει και τις κατηγορίες ότι τα βίντεο χρησιμοποιούν αντισημιτικά μοτίβα: «Τα βίντεό μας δεν είναι αντισημιτικά· είναι αντισιωνιστικά», υποστηρίζει.

Υπερασπίζεται μάλιστα και σκηνές όπως εκείνη όπου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται να πίνει αίμα, λέγοντας ότι τέτοιες εικόνες αναδεικνύουν τις «θηριωδίες που έχει διαπράξει».

Την ίδια ώρα, οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο λόγω γενικευμένου μπλακάουτ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι μπόρεσε να επικοινωνήσει με το BBC μέσω «δημοσιογραφικού ίντερνετ» που του παρείχε η κυβέρνηση.

Το Ιράν συγκαταλέγεται σταθερά στις πιο καταπιεστικές χώρες παγκοσμίως όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου.

Μια νέα μορφή «ψηφιακής διπλωματίας»

Παρότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατεβάζουν λογαριασμούς που δημοσιεύουν αυτά τα βίντεο, νέοι εμφανίζονται διαρκώς.

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για μια ευέλικτη και επιθετική μορφή «διαδικτυακής διπλωματίας» που φαίνεται πως ήρθε για να μείνει.

Όπως επισημαίνει η Μουνκ, «παρακάμπτει τους μεσάζοντες, παρακάμπτει τον Τύπο και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και δημιουργεί μια συνεχή ροή περιεχομένου».

Και καταλήγει: «Η παραδοσιακή διπλωματία δεν υπάρχει εδώ. Θολώνει την κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο παρερμηνειών και κλιμάκωσης».

«Βρισκόμαστε σε ένα είδος ενδιάμεσης κατάστασης».

Headlines:
Business
Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Ιράν: Δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν: Δεν θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας
Κόβουν την ανάσα 11.04.26

Γάλλος αθλητής του παρκούρ γίνεται viral με τρομακτικά άλματα σε ταράτσες της Αθήνας

Σύνταξη
«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις
InShorts 08.04.26

«Προσγειωσούλα αβαβά» – Ξαναχτύπησε ο Έλληνας πιλότος με τις viral εκφράσεις

Σύνταξη
Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αν θέλετε να δείτε τον viral Καθεδρικό Ναό της Κολωνίας, πληρώστε
Επί πληρωμή; 18.03.26

Πώς φτάσαμε στο να γίνει viral ο Καθεδρικός Ναός της Κολωνίας

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Πάρμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Πάρμα – Νάπολι

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Τραγωδία 12.04.26

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο - Κατέληξε ο 58χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα που μετέφερε

Σύνταξη
Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος
«Ηλεκτρονέφος» 12.04.26

Είναι τα αιολικά και ηλιακά πάρκα απειλή για τις μέλισσες; Τι λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ξηρασία, καταιγίδες, άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας – Οι προβλέψεις για «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι
Ανησυχία 12.04.26

Ξηρασία, καταιγίδες, άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας - Οι προβλέψεις για «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη
Χριστός Ανέστη! 12.04.26

Κυριακή του Πάσχα με σούβλες και μαζικό ψήσιμο του οβελία σε κάθε γειτονιά και πόλη

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις
Έγινε viral 12.04.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε «καλή Ανάσταση» στα ελληνικά και κέρδισε τις εντυπώσεις

Σύνταξη
Νίκησε την Ισπανία η Ελλάδα και περιμένει… (vids)
Άλλα Αθλήματα 12.04.26

Νίκησε την Ισπανία η Ελλάδα και περιμένει… (vids)

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4
Euroleague 12.04.26

Μπλόσομγκεϊμ: «Εξαιρετικός ο Μπαρτζώκας, MVP ο Βεζένκοφ» – Τι είπε για Αταμάν και Final 4

Σύνταξη
Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός
Κόσμος 12.04.26

Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για πολλές παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Απριλίου 2026
Cookies