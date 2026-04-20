Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Τον Δεκέμβριο του 1993, τα γεννητικά όργανα του Μάικλ Τζάκσον φωτογραφήθηκαν από το τμήμα του σερίφη της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα και το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAPD). Ο γίγαντας της ποπ μουσικής είχε κατηγορηθεί για τη σεξουαλική κακοποίηση του Τζόρνταν Τσάντλερ, ενός 13χρονου αγοριού που είχε συνοδεύσει τον Τζάκσον στην παγκόσμια περιοδεία του Dangerous και μοιραζόταν τακτικά το κρεβάτι με τον τραγουδιστή.

Ο Τσάντλερ είχε κάνει ένα σχέδιο με διακριτικά σημάδια και κηλίδες στο καβάλο του Τζάκσον που ταίριαζαν με τις φωτογραφίες, ανέφεραν οι αρχές επιβολής του νόμου. «Όχι μόνο τα γεννητικά όργανα», δήλωσε η αναπληρώτρια εισαγγελέας, Λόρεν Γουάις, σε σχόλια που επανέλαβαν και οι συνάδελφοί του στο LAPD. «Αλλά ένα συγκεκριμένο σημάδι στην κάτω πλευρά του πέους του, το οποίο περιέγραψε το θύμα».

Το περιστατικό είναι ένα γνωστό κομμάτι της ιστορίας του Τζάκσον. Σε μια ζωντανή δορυφορική μετάδοση λίγο αργότερα, ο τραγουδιστής χαρακτήρισε τον σωματικό έλεγχο ως «την πιο ταπεινωτική δοκιμασία της ζωής μου». Τον επόμενο μήνα, ο Τζάκσον πλήρωσε 25 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την υπόθεση εξωδικαστικά.

Ο Τζάκσον και οι διαχειριστές της περιουσίας του πάντα υποστήριζαν την αθωότητά του στις αξιώσεις του Τσάντλερ και σε σχεδόν δώδεκα άλλες κατηγορίες για παιδική κακοποίηση. «Όλα αυτά τα ψέματα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται για να πληρωθούν…», είπε στην Νταϊάν Σόγιερ σε μια συνέντευξη του 1995. «Απλώς ψέματα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα».

Η νέα κινηματογραφική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον δεν θα ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση. Ούτε με τα ευρήματα της αστυνομίας του Λος Άντζελες από την έρευνα γυμνού σώματος του τραγουδιστή, ούτε με καμία από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που αντιμετώπισε ο Τζάκσον. Αντίθετα, η ταινία της Lionsgate, με την υποστήριξη των κληρονόμων του Τζάκσον, που κόστισε 155 εκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζεται ως φόρος τιμής στη «μουσική, την κληρονομιά, τη ζωή» του τιτάνα της ποπ, η οποία εντοπίζει την ιστορία του από ταπεινά ξεκινήματα στο Γκάρι της Ιντιάνα, μέχρι την πρώιμη φήμη του με τους Jackson 5, πριν γίνει ένας σούπερ σταρ γενιάς με το Thriller του 1982, το οποίο παραμένει το άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Οι κριτικοί λένε ότι η ταινία είναι επίσης ένα θεατρικό έργο για την αποκατάσταση της εικόνας του

Ο Τζάκσον αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών το 2005, μετά από μια ποινική δίκη 14 εβδομάδων, αλλά από τον θάνατό του το 2009 έχουν προκύψει πολλαπλές κατηγορίες.

Το ντοκιμαντέρ του 2019, Leaving Neverland, επικεντρώθηκε σε δύο άνδρες που ισχυρίστηκαν ότι ο Τζάκσον τους κακοποίησε ως παιδιά, και τον Φεβρουάριο, τέσσερα αδέλφια από την οικογένεια Κάσιο κατέθεσαν αγωγή ισχυριζόμενα ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση και trafficking από τον Τζάκσον σε διάστημα άνω των μιας δεκαετίας κακοποίησης.

Οι δικηγόροι και η διαδοχή του Τζάκσον αρνούνται κατηγορηματικά τους νέους ισχυρισμούς.

«Αυτή η αγωγή είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια αρπαγής χρημάτων», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Μάρτιν Σίνγκερ, δικηγόρος των διαχειριστών του Τζάκσον. «Αυτή η νέα δικαστική κατάθεση είναι μια τακτικήστο σχέδιό τους να αποκομίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τους διαχειριστές του Μάικλ».

Ενώ τα streams και η ραδιοφωνική μετάδοση του Τζάκσον μειώθηκαν για λίγο μετά την κυκλοφορία του Leaving Neverland, η κληρονομιά του δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη, με πολλά μιούζικαλ να γιορτάζουν τον τραγουδιστή στο Μπρόντγουεϊ και στο Γουέστ Εντ, καθώς και μια παράσταση Cirque Du Soleil με επίκεντρο τη μουσική του.

Όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την ταινία Michael τον Νοέμβριο, συγκέντρωσε 116,2 εκατομμύρια προβολές στις πρώτες 24 ώρες του, καθιστώντας το το πιο δημοφιλές τρέιλερ μουσικής βιογραφικής ταινίας όλων των εποχών, και ορισμένοι προγνωστικοί αναλυτές δήλωσαν ότι θα μπορούσε να είναι η πρώτη ταινία του είδους που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως.

Αν τα καταφέρει θα είναι μια συγκλονιστική ανατροπή για μια παραγωγή που συχνά φαινόταν σχεδόν καταραμένη.

Αυτόν τον μήνα, το Variety και οι New York Times ανέφεραν ότι η ταινία αρχικά υποτίθεται ότι θα κάλυπτε τους ισχυρισμούς του Τσάντλερ για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του Τζάκσον, με το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης πράξης της να είναι αφιερωμένο στους ισχυρισμούς και τον αντίκτυπό τους στον τραγουδιστή.

Αυτές οι αναφορές είναι αληθινές, δήλωσε στον Guardian ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland, Νταν Ριντ που διάβασε ένα σενάριο που διέρρευσε στα τέλη του 2023. «Έμεινα έκπληκτος που η εταιρεία είχε την αυτοπεποίθηση να προσπαθήσει άμεσα να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών», είπε.

Ο Ριντ ισχυρίζεται ότι υπήρχαν «ορισμένες κατάφωρες διαστρεβλώσεις» στο σενάριο όσον αφορά την αφήγηση της ιστορίας του Τζόρνταν.

Πίστευε ότι η παραγωγή προσπαθούσε να δείξει μια πιο συμπαθητική πλευρά προς τον Τζάκσον, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φήμη του. (Η υπόθεση του Τσάντλερ δεν πήγε σε δίκη). Ο Ριντ είπε ότι ήταν ιδιαίτερα σοκαρισμένος από το πώς η ταινία αντιμετώπισε τα ευρήματα του διαβόητου σωματικού ελέγχου του Τζάκσον. «Δηλώθηκε ότι η φωτογραφία και το σχέδιο δεν ταίριαζαν», είπε ο Ριντ. «Αυτό δεν ισχύει. Η ιστορία ξαναγράφονταν».

Η ολοκληρωμένη ταινία για τη ζωή του Μάικλ τελειώνει το 1984, χρόνια πριν ο τραγουδιστής συναντήσει τον Τσάντλερ, ανέφερε η κληρονόμος του Τζάκσον. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων το 2024, ένας δικηγόρος των κληρονόμων του Τζάκσον συνειδητοποίησε ότι υπήρχε μια ρήτρα στον συμβιβασμό του Τζάκσον με τον Τσάντλερ του 1994 που απαγόρευε την αναφορά του σε οποιαδήποτε ταινία.

Ακυρώθηκε πολύ υλικό, δήλωσε εκπρόσωπος της Lionsgate στους New York Times, και η κληρονομία διέθεσε τα 10-15 εκατομμύρια δολάρια που χρειάζονταν για να ξαναγυριστεί το τέλος της ταινίας.

Η ταινία Michael, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2025, αναβλήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και στη συνέχεια αναβλήθηκε ξανά για νέα ημερομηνία κυκλοφορίας στις 24 Απριλίου. Η ταινία καλείται να απαντήσει σε ένα μνημειώδες στοίχημα: να απαντήσει στους επικριτές του Τζάκσον, αποδίδοντας παράλληλα ειλικρινή δικαιοσύνη στον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

Σε ένα email, ο Σίνγκερ, δικηγόρος που ειδικεύεται στην περιουσία του Τζάκσον, έγραψε: «Οι ψευδείς ή παραπλανητικοί ισχυρισμοί σχετικά με το πώς ένα πρώιμο σενάριο φέρεται να απεικόνιζε τους αμφισβητούμενους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν εναντίον του Μάικλ σχεδόν μια δεκαετία αργότερα είναι τόσο ανακριβείς όσο και άσχετοι με την ταινία, καθώς η ταινία τελειώνει σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία δεν είχαν καν γίνει τέτοιοι ισχυρισμοί. Το συμπέρασμα είναι ότι η συζήτηση για προηγούμενες εκδοχές του σεναρίου της βιογραφικής ταινίας είναι εντελώς άσχετη με τον Μάικλ – την ταινία που στην πραγματικότητα παράχθηκε και θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως την επόμενη εβδομάδα».

Οι ταινίες της Lionsgate δεν απάντησαν σε πολλαπλά αιτήματα για σχολιασμό.

Αν η ιστορία ζωής κάποιου αξίζει μια ειλικρινή βιογραφική ταινία, αυτή είναι του Τζάκσον. Ξεκίνησε από μια κακοποιητική παιδική ηλικία για να αλλάξει το πρόσωπο της μουσικής με άλμπουμ που καθόρισαν την εποχή και υπεράνθρωπες ζωντανές εμφανίσεις. Ενώ η συμπεριφορά του έγινε ολοένα και πιο παράξενη ακόμη και ως εγκληματική στις επόμενες δεκαετίες όπως ισχυρίζονται οι καταγγέλοντες, μετά τον θάνατό του διατήρησε αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη – και σίγουρα την πιο θορυβώδη – βάση θαυμαστών από οποιαδήποτε άλλο νεκρό διάσημο. Μετά τον Mακ Μίλερ, είναι το άτομο που έχει τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram.

Αρχικά, φαινόταν πιθανό ότι ο Μάικλ θα εκτιμούσε μια ολοκληρωμένη εικόνα της ζωής του Τζάκσον.

«Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ήταν άνθρωπος», δήλωσε ο Aντουάν Φουκουά, ο σκηνοθέτης, στην εκπομπή Good Morning America το 2023: «Θα δείξουμε το καλό, το κακό και το άσχημο… Απλώς θα πούμε τα γεγονότα». Την επόμενη χρονιά, ο παραγωγός Γκράχαμ Κινγκ δήλωσε στο Variety για τον στόχο του να «εξανθρωπίσει αλλά όχι να εξυγιάνει και να παρουσιάσει την πιο συναρπαστική, αμερόληπτη ιστορία που μπορώ να αποτυπώσω σε μια μόνο ταινία μεγάλου μήκους και να αφήσει το κοινό να αποφασίσει πώς θα νιώσει αφού την παρακολουθήσει».

Με ένα λαμπερό καστ που περιλάμβανε τον Τζάαφαρ Τζάκσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και τους Κόλμαν Ντομίνγκο, Νία Λονγκ και Μάιλς Τέλερ, τα γυρίσματα του Μάικλ ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024 με την κωδική ονομασία «Maven», μετά από καθυστερήσεις από την απεργία του Sag-Aftra του 2023. Καθώς ξεκίνησαν τα κύρια γυρίσματα, το καστ αντιμετώπισε ερωτήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς εναντίον του Τζάκσον. «Πριν επιλέξω οποιονδήποτε ρόλο, λαμβάνω υπόψη τα πάντα γι’ αυτόν», είπε ο Τέλερ σε μια συνέντευξη του 2024. «Ανεξάρτητα από το τι γνωρίζετε ή ποια μπορεί να είναι η γνώμη σας, ο Μάικλ είναι ένας από τους σπουδαιότερους που το έκαναν ποτέ, αν όχι ο σπουδαιότερος».

Ο Ντομίνγκο είπε ότι η ταινία θα παρείχε ένα «λεπτό» πορτρέτο του Τζάκσον. «Δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του», δήλωσε στο GQ. «Νομίζω ότι στην πραγματικότητα προσπαθεί απλώς να δώσει μια προσεκτική προσέγγιση ενός καλλιτέχνη, τι έκανε τον καλλιτέχνη αυτό που είναι, τι τον έκανε περίπλοκο, για να φύγει το κοινό με τις δικές του απαντήσεις». Το 2024, ένας εκπρόσωπος της ταινίας υποβάθμισε την εμπλοκή των διαχειριστών του Τζάκσον στην βιογραφική ταινία, λέγοντας ότι «εμπιστεύτηκαν τον Γκράχαμ Κινγκ, αποχωρώντας από τη δημιουργική διαδικασία».

Τρέχουσες αναφορές σκιαγραφούν μια διαφορετική εικόνα, ισχυριζόμενοι ότι ο Τζον Μπράνκα, ο συν-διαχειριστής της κληρονομιάς του Τζάκσον, συμμετείχε στις αποφάσεις παραγωγής. Σε ένα προφίλ στους Financial Times το 2025, ο Μπράνκα είπε ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι η ομάδα του Μάικλ συμφωνούσε με την άψογη εκδοχή του Τζάκσον που η κληρονομιά θέλει να δει ο κόσμος. «Μετά το Leaving Neverland, ένιωσα μια αμφιταλαντευόμενη δύναμη [μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που συνδέθηκαν με την ταινία]», είπε. «Και αν δεν καταλάβεις ότι ο Μάικλ είναι αθώος, δεν μπορείς να είσαι μαζί μας».

Όταν ζητήθηκε σχόλιο, ο Μπράνκα απάντησε μέσω του Σίνγκερ, λέγοντας ότι τα ερωτήματα της Guardian «βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε μια ψευδή ή εξαιρετικά παραπλανητική κατανόηση της πραγματικής ιστορίας και εξέλιξης του σεναρίου και της παραγωγής της βιογραφικής ταινίας. Εξαιτίας αυτού, καμία απάντηση σε… συγκεκριμένα ερωτήματα δεν είναι απαραίτητη ή κατάλληλη».

Ο γιος του Τζάκσον, Πρινς, διετέλεσε εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας. Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στην παραγωγή, «μέλη της οικογένειας και άλλοι φίλοι του Μάικλ» συχνά περνούσαν από το πλατό, και ο Ζερμέν Τζάκσον, ο αδελφός του Τζάκσον, ήταν συχνά εκεί για να προσφέρει τις απόψεις του. «Έβλεπα τον Φούκουα να περπατάει προς το μέρος του ή περπατούσαν ο ένας προς τον άλλον και αντάλλασσαν κουβέντες», είπε μια πηγή, η οποία ισχυρίζεται ότι ο σκηνοθέτης έλαβε υπόψη τα σχόλια του Ζερμέν. «Αυτό που πραγματικά τον είδα να προσπαθεί να κάνει ήταν να δώσει στην οικογένεια Τζάκσον όσο το δυνατόν περισσότερη ευθύνη».

Τουλάχιστον, σε κάποιους από την οικογένεια Τζάκσον. Στην πρεμιέρα του Michael στο Βερολίνο αυτόν τον μήνα, η οικογένεια ήταν ενωμένη στο κόκκινο χαλί για να προωθήσει την ταινία. Τα αδέλφια του Τζάκσον, Τζάκι, Ζερμέν και Μάρλον, καθώς και οι γιοι του Τζάκσον, Πρινς και Μπίγκι (παλαιότερα γνωστοί ως Μπλάνκετ). Η Τζάνετ Τζάκσον και η Πάρις Τζάκσον δεν ήταν παρούσες.

«Μην λέτε στους ανθρώπους ότι ήμουν ‘εξυπηρετική’ στο πλατό μιας ταινίας στην οποία είχα μηδενική συμμετοχή… αυτό είναι τόσο περίεργο», έγραψε η Πάρις Τζάκσον στο Instagram που επιτέθηκε στην παραγωγή ως μια «γλυκιά βιογραφική ταινία γεμάτη από ολοφάνερα ψέματα»

Πέρυσι, η Πάρις επέκρινε την ταινία του Μάικλ ως μια «γλυκιά» βιογραφική ταινία που περιείχε μια σειρά από «ολοφάνερα ψέματα» για τον πατέρα της, ενώ τον περασμένο μήνα δημοσιεύτηκε μια αναφορά ότι η Τζάνετ Τζάκσον είχε μια έντονα αρνητική αντίδραση σε μια πρώιμη προβολή της ταινίας. (Η Τζάνετ δεν είναι χαρακτήρας στην ταινία, λένε οι πηγές. Η Πάρις και η Τζάνετ Τζάκσον δεν απάντησαν σε πολλά αιτήματα για σχόλια.)

Ο Ντομίνγκο απουσίαζε επίσης από την πρεμιέρα του Βερολίνου αν και ο υποψήφιος για Όσκαρ δημοφιλής A-lister θεωρήθηκε και ως εγγύηση για να φέρει μια λάμψη αξιοπιστίας στην παραγωγή. Θα περίμενε κανείς ότι η παραγωγή θα έκανε τα πάντα για να τον εξασφαλίσει.

Αλλά ο ηθοποιός ήταν απασχολημένος με πρόβες για μια συναυλία παρουσίασης στο Saturday Night Live, κατά την οποία, παραδόξως, δεν έκανε καμία αναφορά στην βιογραφική ταινία που φαινόταν να έχει προγραμματίσει. Και στο Hot Ones τον προηγούμενο μήνα, ο Ντομίνγκο συζήτησε εκτενώς τους ρόλους του στο Fear the Walking Dead και στο Sing Sing – καθώς και την εποχή του ως ακροβάτης τσίρκου – αλλά ανέφερε την ταινία με τον Μάικλ μόνο σε ένα σύντομο αφιέρωμα για την ημερομηνία κυκλοφορίας της.

Ο Ντομίνγκο ήταν το πιο ειλικρινές μέλος του καστ της παραγωγής. Τώρα φαινόταν σαν να ήταν προσεκτικός να μην πει πολλά. Τον Σεπτέμβριο, ο Ντομίνγκο είπε ότι η Πάρις Τζάκσον «υποστήριζε ένθερμα την ταινία μας», προκαλώντας μια αγανακτισμένη αντίδραση από την κόρη του Τζάκσον. «Μην λέτε στους ανθρώπους ότι ήμουν ‘εξυπηρετική’ στο πλατό μιας ταινίας στην οποία είχα μηδενική συμμετοχή… αυτό είναι τόσο περίεργο», έγραψε στο Instagram. «Διάβασα ένα από τα πρώτα προσχέδια του σεναρίου και έδωσα τις σημειώσεις μου για το τι ήταν ανέντιμο/δεν μου άρεσε και όταν δεν το έλαβαν υπόψη, συνέχισα τη ζωή μου».

Όταν πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον το 2009, χρωστούσε μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε χρέη. Μετά τον θάνατό του, η μπράντα Μάικλ Τζάκσον μοιάζει με χρυσή χήνα που συνεχίζει να γεννά 24.000 αυγά. Η ταινία «Μάικλ» αποτελεί μέρος μιας πολυετούς αποστολής της οικογένειας Τζάκσον να μετατρέψει την Jackson Inc σε μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την επιτυχία του Thriller Live, το οποίο προβλήθηκε στο Γουέστ Εντ για 11 χρόνια, η οικογένεια Τζάκσον διπλασίασε τα προϊόντα με το εξαιρετικά επιτυχημένο MJ the Musical, το οποίο έχει αποφέρει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με παραγωγές στο Μπρόντγουεϊ και περιοδείες.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στις δημόσιες σχέσεις όταν η σεναριογράφος της παραγωγής, Λιν Νότατζ, είπε ότι «δεν ήξερε» αν ο Τζάκσον ήταν παιδόφιλος, η παραγωγή ουσιαστικά απέφυγε την αντιπαράθεση, φτάνοντας στο σημείο να απαγορεύσει σε έναν δημοσιογράφο να κάνει «δύσκολες ερωτήσεις» σχετικά με τις κατηγορίες παιδικής κακοποίησης του Τζάκσον την πρεμιέρα της ταινίας.

Παράλληλα ένα άλλο αφιέρωμα στον Τζάκσον, το Can You Feel It, ανοίγει στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου αυτόν τον Μάιο. Μετά την πώληση των μισών ακινήτων του Τζάκσον στην Sony, ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων, το Forbes υπολόγισε το 2025 την περιουσία του να αξίζει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Από χρέη, έχουν καταφέρει να φέρουν ένα τεράστιο κεφάλαιο μέσα στην επιχείρηση», είπε ο Ριντ. «Και το έχουν κάνει πραγματικά επιτυχημένα. Κομμάτι αυτών των προσπαθειών, προφανώς, ήταν η διαφύλαξη της φήμης του». Σημαντική εξέλιξη: το Leaving Neverland του Ριντ αφαιρέθηκε από το HBO Max το 2024 μετά από έναν διακανονισμό με την περιουσία του Τζάκσον.

Όταν ρωτήθηκε για τις διανυκτερεύσεις στο ράντσο του Neverland σε ένα ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Μπασίρ το 2003, ο Τζάκσον αποκάλεσε το να μοιράζεσαι το κρεβάτι σου «το πιο στοργικό πράγμα που μπορείς να κάνεις». Ο διάδρομος προς την κρεβατοκάμαρα του τραγουδιστή ήταν εξοπλισμένος με ένα σύστημα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας και έναν συναγερμό που ηχούσε αν κάποιος πλησίαζε.

Η κρεβατοκάμαρα του Τζάκσον ήταν και η κρυψώνα της συλλογής ερωτικών φωτογραφιών του τραγουδιστή, οι οποίες, σύμφωνα με τους εγκληματολόγους, είχαν τα δακτυλικά αποτυπώματα αγοριών που είχαν κοιμηθεί εκεί.

«Το αφήγημα που προσπαθούσε πάντα να δημιουργήσει ο Τζάκσον και ο νομικός εκπρόσωπός του ήταν ότι επιδίωκε την παρέα των παιδιών επειδή ένιωθε μόνος και παρεξηγημένος στον κόσμο των ενηλίκων», είπε ο Ριντ. «Και εντάξει, μπορείς να είσαι παιδί στην καρδιά, αλλά δεν χρειάζεται να τα σύρεις στην κρεβατοκάμαρά σου, να κλειδώσεις την πόρτα και να περάσεις τη νύχτα μαζί τους με ελάχιστα ρούχα».

«Ο Μάικλ Τζάκσον αθωώθηκε ομόφωνα από επιτροπή ενόρκων 12 ατόμων», δήλωσε ο Σίνγκερ, δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον, αναφερόμενος στην ποινική δίκη του μουσικού το 2005 για κακοποίηση παιδιών. «Πιστεύουμε ακράδαντα και κατηγορηματικά στην αθωότητα του Μάικλ Τζάκσον, όπως ακριβώς έκανε ομόφωνα μια επιτροπή ενόρκων, τη μόνη φορά που το θέμα αυτό παρουσιάστηκε στο δικαστήριο».

Μετά την είδηση ​​της αγωγής Κάσιο τον Φεβρουάριο, η Lionsgate έχει διπλασιάσει το επιθετικό μάρκετινγκ για την ταινία με ακριβές διαφημιστικές πινακίδες, flashmobs στους δρόμους της Νέας Υόρκης και του Λος Άντζελες, καθώς και μια pop-up γκαλερί. Τα μέλη του καστ έχουν εμφανιστεί σε εξώφυλλα περιοδικών για γυαλιστερές φωτογραφίσεις, με αισιόδοξες συνεντεύξεις που επικεντρώνονται στην ιδιοφυΐα του Τζάκσον και στις εντατικές προετοιμασίες του Τζαφάαρ για τον ρόλο.

«Η εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει την τεράστια ταμειακή ροή προς την εταιρεία και τους διαχειριστές της», λέει ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τα αδέλφια Κάσιο που μηνύουν τους διαχειριστές και κληρονόμους τους Τζάκσον για σεξουαλική εμπορία παιδιών. «Είναι μια παραγωγή τύπου Melania για να δοξάσει τον Mάικλ Τζάκσον»

View this post on Instagram A post shared by Daily Mail Australia (@dailymailau)

Ένα πρόσφατο ψηφιακό εξώφυλλο του Hypebeast με κοινές ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ του Fuqua και του Jaafar φάνηκε ιδιαίτερα σκηνοθετημένο. Το αφιέρωμα χαρακτηρίστηκε ως «παρουσιάστηκε από την Lionsgate» – κάτι που μετεφράζεται στο «το στούντιο πλήρωσε γι’ αυτή την προώθηση»).

Παράλληλα ψηφιακό εξώφυλλο του Essence αναφέρει την φερόμενη κακοποίηση του Τζάκσον, αλλά αποφεύγει να κάνει ακανθώδεις ερωτήσεις στο καστ. «Ο στόχος για εμάς, για μένα, ήταν να τιμήσουμε τον Mάικλ με τρόπο που θα ενθουσιάσει τους θαυμαστές», είπε ο Λονγκ. Μέχρι σήμερα ούτε ο Φούκουα ούτε το καστ έχουν δώσει συνέντευξη σε κάποιο mainstream ειδησεογραφικό πρακτορείο, και η ταινία έχει προβληθεί μόνο για έντυπα μακράς διάρκειας.

Εν τω μεταξύ, η Lionsgate ελέγχει το αφήγημα κατακλύζοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επαίνους από κολακευτικούς θαυμαστές στους οποίους έχει επιτραπεί να δουν την ταινία. «ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ», αναφέρει ένα tweet που αναδημοσίευσε το στούντιο στον λογαριασμό του στο Instagram. «Είναι τέλειο», αναφέρει ένα άλλο. Πλάνα από μια προβολή για θαυμαστές στη Βραζιλία έδειχναν ένα κοινό που έκλαιγε από ενθουσιασμό.

Η Lionsgate έφερε δώδεκα influencers στην πρεμιέρα της ταινίας στο Βερολίνο. Όλοι πόζαραν στο κόκκινο χαλί και ενθουσιάστηκαν με την ταινία σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα μπορούσα να απολαύσω άλλες δύο ώρες [της ταινίας] εύκολα», δήλωσε η Λόρεν Σάρις, creator και κάποτε φιναλίστ του American Idol.

«Η εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει την τεράστια ταμειακή ροή προς την εταιρεία και τους διαχειριστές της», λέει ο Χάουαρντ Κινγκ, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τα αδέλφια Κάσιο που μηνύουν τους διαχειριστές και κληρονόμους τους Τζάκσον για σεξουαλική εμπορία παιδιών. «Δεν γνωρίζω τίποτα για την βιογραφική ταινία εκτός από το ότι είναι κάπως υπερβολική, είναι μια παραγωγή τύπου Melania για να δοξάσει τον Mάικλ Τζάκσον».

Οι μουσικές βιογραφικές ταινίες είναι ένα από τα αγαπημένα του Χόλιγουντ από τη δεκαετία του ’40, αλλά έχουν εκτοξευθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Όταν το Billboard κατέγραψε τις βιογραφικές ταινίες μουσικής με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών τον Ιανουάριο, ολόκληρο το Top 10 αποτελούνταν από ταινίες μετά το 2000 με συνολικά έσοδα άνω των 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το θέμα με αυτές τις βιογραφικές ταινίες είναι ότι είναι Χόλιγουντ. Είναι μυθοπλασία- δεν είναι αληθινές. Αλλά πωλούνται στο κοινό ως τέτοιες… το αφήγημα ελέγχεται, και υπάρχουν πολλές ανακρίβειες, και υπάρχουν πολλά απλά ολοκληρωμένα ψέματα» είπε η Πάρις Τζάκσον, η μόνη μαζί με την Τζάνετ Τζάκσον που κράτησε αποστάσεις από την ταινία της Lionsgate

Παρά τις ανάμεικτες κριτικές, οι βιογραφικές ταινίες που έχουν εγκριθεί από τους κληρονόμους και διαχειριστές, όπως το Bob Marley: One Love και το Bohemian Rhapsody, ήταν εκπληκτικά δημοφιλείς, με εισπράξεις 900 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office και τέσσερα Όσκαρ για το τελευταίο. Τα τελευταία χρόνια, φαινόταν ότι κανένας θρύλος της ποπ δεν είναι ασφαλής από μια βιογραφική ταινία με σκηνοθετημένη διαχείριση που καλύπτει τα πιο μπερδεμένα σημεία της ιστορίας του.

Το Back to Black της Σαμ Τέιλορ Γουντ απαθανάτισε την Έιμι Ουάινχαουζ ως «ένα πληγωμένο πουλί» και φωτογράφισε τον (κακό) πατέρα της ως μια αγία φιγούρα, ενώ η βιογραφική ταινία της Γουίτνι Χιούστον του 2024, I Wanna Dance With Somebody, που επίσης είχε τις ευχές των διαχειριστών του ονόματος και του έργου της, έμοιαζε με μια προσπάθεια να βγάλουν χρήματα, χωρίς καμία από τις σκληρές, ωμές αποκαλύψεις του ντοκιμαντέρ του 2017 Can I Be Me για τη χωή και τους δαίμονες της.

Παράλληλα, οι παραγωγές που στοχεύουν να υιοθετήσουν μια αντικειμενική προσέγγιση στα ποπ είδωλα δείχνουν καταδικασμένες σε αποτυχία.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Έζρα Έντελμαν αφιέρωσε πέντε χρόνια γυρίζοντας ένα εννιάωρο ντοκιμαντέρ για τον Prince για το Netflix. To ντοκιμαντέρ μπήκε στο ράφι με απόφαση του Netflix επ’ αόριστον μετά από παρέμβαση των κληρονόμων του καλλιτέχνη που πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, ο σκηνοθέτης Φούκουα περιέγραψε τον στόχο του να δείξει ο Μάικλ τον «άνθρωπο» πίσω από τον «υπερήρωα». Μια πηγή κοντά στην παραγωγή είπε ότι η στάση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν λίγο διαφορετική. «Αυτό που έλεγαν όλοι όταν ήμασταν στο πλατό είναι: “Αυτό γίνεται για να αναδείξουμε τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και όλα τα θετικά πράγματα που έκανε”», είπε η πηγή.

«Η ταινία απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι του fandom του πατέρα μου που εξακολουθεί να ζει σε μια φαντασίωση, και θα είναι ευχαριστημένοι με αυτήν», είπε η Πάρις Τζάκσον. «Το θέμα με αυτές τις βιογραφικές ταινίες είναι ότι είναι Χόλιγουντ. Είναι μυθοπλασία- δεν είναι αληθινές. Αλλά πωλούνται στο κοινό ως τέτοιες… το αφήγημα ελέγχεται, και υπάρχουν πολλές ανακρίβειες, και υπάρχουν πολλά απλά ολοκληρωμένα ψέματα».

Αυτή η «φαντασία» μπορεί να αποδειχθεί ακαταμάχητη για το κοινό. Ο Μάικλ είναι σε καλό δρόμο για να φέρει εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, και η Lionsgate ήδη σχεδιάζει περισσότερα για τον μύθο του Τζάκσον. «Με γεμίζει με τρόμο, ο βαθμός στον οποίο όλοι μπορούν να κλείσουν τα μάτια στο γεγονός ότι αυτός ο τύπος ήταν κάπως τέρας», είπε ο Ριντ. «Τόσοι πολλοί άνθρωποι συμμετέχουν στην συγκάλυψη. Υπάρχει αυτή η φούσκα στο Χόλιγουντ που λέει: “Φίλε, είσαι τρελός; Τι κάνεις, προσπαθείς να αμφισβητήσεις τον Μάικλ Τζάκσον. Είναι ο γαμ@@@@νος Μάικλ Τζάκσον. Ξέρεις πόσα λεφτά αξίζει;”»

Στο τέλος, ο θεατής καλείται να αποφασίσει αν μπορεί να διαχωρίσει το έργο από τον δημιουργό και αν είναι διατεθειμένος να παρακολουθήσει μια ιστορία που επιλέγει να κλείσει τα μάτια σε όσα δεν ταιριάζουν στο προφίλ του ιδανικού ηρώα.

Ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει μια από τις πιο αινιγματικές προσωπικότητες του αιώνα μας και ίσως καμία ταινία, όσο ακριβή κι αν είναι, να μην μπορέσει ποτέ να αποδώσει την πλήρη αλήθεια για τον άνθρωπο που έζησε ανάμεσα στη θεϊκή αποθέωση και τον απόλυτο διασυρμό. Η ταινία Michael θα προσφέρει σίγουρα ένα υπερθέαμα, αλλά η πραγματική του ιστορία θα συνεχίσει να γράφεται έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, στις μαρτυρίες εκείνων που η φωνή τους δεν χώρεσε στο τελικό μοντάζ.