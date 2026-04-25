Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Ολόκληρο σχέδιο για να κρύψει τα ίχνη του και παραπλανήσει τις έρευνες των Αρχών φαίνεται να είχε στήσει ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας της άτυχης Ελευθερίας Γιακουμάκη, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του όταν κατάλαβε ότι η Αστυνομία είχε αρχίσει να τον υποπτεύεται ως βασικό ύποπτο.

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας που τον έχουν καταγράψει να μιλά επίμονα στο κινητό του τηλέφωνο λίγη ώρα μετά τη δολοφονία, είχαν προκαλέσει υποψίες ότι ίσως υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο που τον βοήθησε να κρύψει το πτώμα.

Η Αστυνομία γνωρίζει

Ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» η Αστυνομία γνωρίζει πού τηλεφωνούσε ο 43χρονος.

«Γνωρίζουν οι αστυνομικοί τι έχει συμβεί. Διαπίστωσαν ότι σε αυτά τα τηλέφωνα δεν υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο μυστήριο. Ο δράστης τηλεφωνεί σε εταιρίες με γερανούς. Έχει τηλεφωνήσει σε 2 – 3 εταιρείες με κύριο σκοπό να έρθει κάποιος να παραλάβει τη μηχανή του».

Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι ο 43χρονος τα έκανε αυτά προκειμένου να χτίσει κάποιο άλλοθι για την ώρα του εγκλήματος.

Όπως ξεκαθάρισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος «δεν φαίνεται, από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ότι υπάρχει οποιοσδήποτε συνεργός σε αυτό το έγκλημα».

<br />

Ο δράστης φαίνεται να είχε σχεδιάσει το έγκλημα και την παρέσυρε στο τελευταίο ραντεβού στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα και την σκότωσε.

Έφτασε πρώτος με τη μηχανή, με ένα 9αρι περίστροφο. Εκείνη καταφθάνει στο σημείο με το λευκό αμάξι. Την πλησιάζει και την εκτελεί με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Ο 40χρονος, που είναι και πατέρας ενός ανήλικου κοριτσιού, έπαιζε θέατρο από την αρχή. Έστησε ολόκληρο σκηνικό για να παραπλανήσει τους πάντες. Πάει σε καφενείο στο χωριό, ισχυρίζεται ότι είχε ατύχημα με το μηχανάκι του και ζητά να καλέσει ταξί που τον μεταφέρει στο σπίτι του, στις Μαλάδες. Από εκεί παίρνει ένα SMART και επιστρέφει ξανά στον τόπο του εγκλήματος.

Το μήνυμα από το κινητό της

Μάλιστα δεν διστάζει να στείλει μήνυμα από το κινητό της. Καταθέτει ανακρίβειες στο αστυνομικό τμήμα, λέει ψέματα στους συγγενείς της Ελευθερίας. Παριστάνει ότι αγωνιά για την τύχη της και ότι ψάχνει κι εκείνος.

Υπό το βάρος των επερχόμενων αποκαλύψεων από την Αστυνομία αυτοκτονεί, την στιγμή που οι Αρχές και οι συγγενείς ψάχνουν εναγωνίως την Ελευθερία Γιακουμάκη. Τρεις μέρες μετά, η 43χρονη εντοπίζεται νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στο πίσω κάθισμα σκεπασμένη με ένα χαλί.

Η σφαίρα διαπερνά ακόμα και το ταμπλό του αυτοκίνητου. Το πιο πιθανό είναι ο 40χρονος να βρισκόταν καθισμένος στο πίσω κάθισμα, με την 43χρονη να βρίσκεται στη θέση του οδηγού και ενώ βρισκόταν γυρισμένη, την πυροβόλησε από τη δεξιά πλευρά.