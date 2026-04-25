Σάββατο 25 Απριλίου 2026
25.04.2026 | 18:43
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Nεολαία και (ψηφιακή) πολιτική: Δεν συγκινεί τα ελληνόπουλα η online συμμετοχή στα κοινά
Ελλάδα 25 Απριλίου 2026, 18:29

Η ελληνική νεολαία αν και είναι δραστήρια στο ίντερνετ και τα social media, σπανίως χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως μέσο πολιτικής συμμετοχής. Νέα έρευνα της Εurostat

Αφροδίτη Τζιαντζή
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας (24 Απριλίου – 1η Μαϊου), η Εurostat δημοσιοποίησε επικαιροποιημένα στοιχεία για τη σχέση των νέων με την πολιτική.

Συγκεκριμένα, εστιάζει στο κατά πόσο οι νέοι ηλικίας 16 ως 29 ετών ασχολούνται με την πολιτική και τα κοινά, μέσω του διαδικτύου. Η ελληνική νεολαία είναι ιδιαίτερα ενεργή online. Μάλιστα έχει το μακράν υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη στη χρήση εργαλείων Generative AI  – με 82% των νέων να τα χρησιμοποιούν, έναντι 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Πάνω από το 90% έχουν λογαριασμούς στα social media, ποστάρουν και επικοινωνούν μέσω εφαρμογών.  Από την άλλη, καταγράφεται ως μία από τις πλέον αδιάφορες σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή.

Μόνο το 16% των νέων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί το ίντερνετ για να συμμετάσχει στα κοινά – το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ

Συμμετοχή στα κοινά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025, σχεδόν ο ένας στους τέσσερις νέους Ευρπωπαίους (24,3%) συμμετείχε στην πολιτική και τα κοινά μέσω διαδικτύου. Αυτό περιλαμβάνει την έκφραση της γνώμης τους για θέματα πολιτικής ή κοινωνικής ζωής, τη συμμετοχή σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις ή ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.  Συγκριτικά, το ποσοστό αυτού του είδους συμμετοχής ήταν μόλις 20,2% στον συνολικό πληθυσμό.

Η διαδικτυακή συμμετοχή των νέων σε θέματα πολιτικής ήταν υψηλότερη στη Σλοβενία (49,4%), τη Λετονία (33,3%) και την Ολλανδία (31,3%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλγιο (12,3%), την Τσεχία (14,3%), τη Σουηδία και την Ελλάδα (και στις δύο χώρες 16,1%).

Σε 23 από τις 27 χώρες της ΕΕ, οι νέοι ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πολιτική συμμετοχή σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό. Τα μεγαλύτερα χάσματα καταγράφηκαν στη Σλοβενία (49,4% των νέων έναντι 33,5% του συνολικού πληθυσμού), τη Λετονία (33,3% έναντι 24,2%) και την Ιταλία (30,9% έναντι 24,5%).

Δεν συγκινεί η ονλάιν πολιτική στην Ελλάδα

Τα παραπάνω ποσοστά από μόνα τους δεν είναι απόλυτοι δείκτες πολιτικοποίησης ή αδιαφορίας για τα κοινά. Περισσότερο δείχνουν τον τρόπο που χρησιμοποιεί η νεολαία το διαδίκτυο σε κάθε χώρα. Είναι όμως ένας έμμεσος δείκτης για το κατά πόσο οι νέοι θεωρούν ότι η έκφραση της γνώμης τους σε δημόσια ζητήματα μετράει και ακούγεται, έστω και στην ψηφιακή σφαίρα.

Σε αντίστοιχη μελέτη για τους νέους στην Ελλάδα, που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, για λογαριασμό του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung, καταγράφηκε μια ανάμικτη εικόνα. Η μεγαλύτερη μερίδα των νέων 19 ως 24 ετών, σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα (37,6%) δεν δηλώνουν ούτε ενδιαφέρον ούτε αδιαφορία για την πολιτική, αλλά ότι βρίσκονται «κάπου στη μέση».

Ακολουθούν με 19,6% εκείνοι που δηλώνουν ότι μάλλον ενδιαφέρονται. Περίπου ο ένας στους έξι (16%) δηλώνει ότι ενδιαφέρεται πολύ για την πολιτική. Περίπου οι τρεις στους δέκα κινούνται στο φάσμα της αδιαφορίας (14,8% μάλλον δεν ενδιαφέρονται και 12% δεν ενδιαφέρονται καθόλου).

Αρνητική γνώμη για τα κόμματα

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των νέων που ενδιαφέρονται πολύ για την πολιτική είναι ακριβώς το ίδιο με το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να συμμετέχουν σε πολιτικά θέματα.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι στην έρευνα του ΕΚΚΕ-FES, οι νέοι εξέφρασαν αρνητική γνώμη (για όλα τα μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα –  κάτω από 5 σε μια κλίμακα από 0 ως 10),. Επίσης, σε ερώτηση για το δικαίωμα ψήφου στα 17 έτη, πάνω από τους μισούς απάντησαν ότι μακροπρόθεσμα τα κόμματα θα προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν τους νέους. Παρ’όλα αυτά πάνω από επτά στους δέκα (73,2%) δήλωσαν ότι ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Επίσης σχεδόν οι επτά στου δέκα (67,7%) θεωρούν ότι οι νέοι πρέπει να έχουν περισσότερες δυνατότητες να εκφράσουν τις απόψεις τους στην πολιτική.

Διαπιστώνεται δηλαδή μια αντίθεση, στο πώς βλέπουν οι νέοι γενικά την πολιτική και πώς βλέπουν το υπάρχον πολιτικό σκηνικό. Ενώ υπάρχει διάθεση συμμετοχής στα κοινά, το συναίσθημα που επικρατεί για τα κόμματα είναι η αντιπάθεια.

πολιτική

Επιλεκτική και αποσπασματική η σχέση με την πολιτική

Πιο πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η Prorata και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς,  για την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, κατέγραψε αντιφατικά ευρήματα σε ό,τι αφορά τη σχέση των νέων με την πολιτική. Το γενικότερο συμπέρασμα εύρημα είναι ότι η ελληνική νεολαία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη κατάσταση, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μπλοκαρισμένη μετάβαση στη ενηλικίωση».

Από τη μία τα προβλήματα που βιώνουν οι νέοι (στεγαστικό, ακρίβεια, χαμηλοί μισθοί, έλλειψη ελεύθερου χρόνου), του αναγκάζουν να γίνουν πιο ώριμοι και πιθανόν πιο κυνικοί από ό,τι ήταν οι γονείς τους σε αντίστοιχη ηλικία. Από την άλλη, ακριβώς αυτή η έλλειψη προοπτικής και η αβεβαιότητα «φράζει» το κατώφλι στην πραγματική χειραφέτηση και ενηλικίωση.

Αντίστοιχα, οι αντιλήψεις των νέων για την πολιτική και τη συμμετοχή στα κοινά, είναι επίσης αντιφατικές. Ενώ ενημερώνονται για την πολιτική, το κάνουν πρωτίστως μέσω των social media, «κλικάροντας» σε ειδήσεις που θα τους τραβήξουν την προσοχή. Πολύ πιο σπάνια αναζητούν ενεργά πηγές ενημέρωσης ή ξεκινάνε κατευθείαν να διαβάζουν από μια ειδησεογραφική ιστοσελίδα που εμπιστεύονται. Αν και αντιλαμβάνονται την πολιτική ολιστικά (π.χ. «πολιτική είναι τα πάντα γύρω μας»), η πρακτική συμμετοχή σε συλλογικές –μαζικές μορφές πολιτικής δράσης  είναι χαμηλή. Για παράδειγμα το 74% δεν συμμετέχει σε σωματεία ή το κάνει σπάνια και όσοι το κάνουν είναι κυρίως αριστερόστροφοι νέοι.

Βιομηχανία
Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Ελλάδα 25.04.26

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα

Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Σύνταξη
Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Ελλάδα 25.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύνταξη
Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Ελλάδα 25.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

Σύνταξη
Λέσβος: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων – «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
Τη Δευτέρα 25.04.26

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στη Λέσβο - «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»

«Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς 'λάστιχο' - Ο Σχοινάς δεσμευόταν ότι τα χρήματα θα μπουν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Σύνταξη
Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό
Ελλάδα 25.04.26

Λέκκας: Δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό

Μιλώνταςγια τη σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή της Κρήτης, ο Ευθύμης Λέκκας εκτίμησε ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης και κατά πάσα πιθανότητα επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

Σύνταξη
Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα – Οι περιοχές
Καιρός 25.04.26

Πιθανή ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα - Οι περιοχές

Τα μοντέλα δείχνουν ότι ο καιρός θα ψυχράνει μετά την Πρωτομαγιά - «Δεν έχει ακόμα κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα», λέει ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου
Τραγωδία 25.04.26

Με αυτό το μαχαίρι δολοφονήθηκε ο 27χρονος στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης που επιτέθηκε με το μαχαίρι και σκότωσε τον 27χρονο θα απολογηθεί στο Ναυτοδικείο την Τρίτη - Η δίκη των υπόλοιπων τριών συλληφθέντων αναβλήθηκε για τη Δευτέρα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός μηχανής για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 149 χλμ. σε περιοχή με όριο τα 50
Ξημερώματα Σαββάτου 25.04.26

Συνελήφθη οδηγός μηχανής για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 149 χλμ. σε περιοχή με όριο τα 50

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη - Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.000 ευρώ

Σύνταξη
Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη
Ιατρικό ανακοινωθέν 25.04.26

Εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη

Οι γιατροί προχώρησαν σε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων - Η μετεγχειρητική πορεία της Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη κρίνεται ως «άριστη» από τους θεράποντες ιατρούς

Σύνταξη
Βόλος: Δραματική διάσωση 41χρονου που έπεσε σε χαράδρα – Περιπατητές άκουσαν ουρλιαχτά, τρεις μέρες μετά
Στον Βόλο 25.04.26

Δραματική διάσωση 41χρονου που έπεσε σε χαράδρα - Περιπατητές άκουσαν τα ουρλιαχτά του τρεις μέρες μετά

Αν και σοβαρά τραυματισμένος από την πτώση του στη χαράδρα, ο 41χρονος μοναχός κατάφερε να διατηρήσει τις αισθήσεις του και να συρθεί σε σπηλιά προτού τον εντοπίσουν διερχόμενοι πεζοπόροι

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Στην Κεφαλονιά 25.04.26

Για απάτη είχε μηνυθεί ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Τι καταγγέλλει πρώην πελάτης του

Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

Σύνταξη
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Ελλάδα 25.04.26

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα

Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Σύνταξη
Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς

Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 25.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι

Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Γιώργος Μαζιάς
Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Ένοπλοι έφηβοι 25.04.26

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία

Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Ελλάδα 25.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Κόσμος 25.04.26

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Σύνταξη
Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β' ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη

Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Β' ομίλου και συνολικά την πέμπτη. Η τελική κατάταξη.

in.gr Team
Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε

Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Άλλα Αθλήματα 25.04.26

Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)

Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Ελλάδα 25.04.26

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

Σύνταξη
«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Υγεία 25.04.26

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok

Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

Σύνταξη
LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Insider betting 25.04.26

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 25.04.26

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 25.04.26

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Διπλωματία 25.04.26 Upd: 16:49

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

