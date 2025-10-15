Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνων (ΕΚΚΕ), αναδεικνύει δυο νέες «καυτές» εκθέσεις για τη νεολαία της Ευρώπης. Στην πρώτη, το θέμα είναι η ψηφιακή ανισότητα. Εκεί, το χάσμα Βορρά-Νότου καλά κρατεί. Η δεύτερη, αφορά την κατάσταση της υγείας και της ευημερίας των νέων 15 ως 34 ετών. Η έκθεση δείχνει ότι νέα γενιά κάνει προόδους σε σχέση με τις προηγούμενες, τα προβλήματα, όμως, ιδίως όσον αφορά τις νέες γυναίκες παραμένουν.

Τα νέα ωστόσο δεν είναι διόλου ρόδινα για τη χώρα μας. Η νεολαία της Ελλάδας αναδεικνύεται ως η πιο δυστυχισμένη – ή για την ακρίβεια η λιγότερο ευτυχισμένη – σε όλη την Ευρώπη, μετά την Κύπρο.

Ηλικιακό φάσμα

Η έρευνα καλύπτει μια πολύ ευρεία ηλικιακή κατηγορία, από τους έφηβους που μόλις έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, τους 20άρηδες που σπουδάζουν ή και κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, μέχρι τους 30άρηδες, που θεωρητικά είναι σε ηλικία να δημιουργήσουν οικογένεια. Πρακτικά όμως οι πιθανότητες είναι σχετικά μικρές. Όπως είναι γνωστό από άλλες έρευνες, οι Έλληνες νέοι αργούν σημαντικά να ανεξαρτητοποιηθούν σε σχέση με τους συνομηλίκους τους στην Ευρώπη. Κατά μέσο όρο δεν καταφέρνουν να φύγουν από τη γονεϊκή οικία πριν κλείσουν τα 31 (30,7), όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι λίγο μετά τα 26.

Το χειρότερο σύστημα υγείας στην Ευρώπη

Η έρευνα επίσης δείχνει ότι οι Έλληνες νέοι είναι οι πλέον δυσαρεστημένοι σε όλη την Ευρώπη από την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ιδίως της νοσοκομειακής και εξειδικευμένης περίθαλψης. Μας χωρίζει τεράστια απόσταση, όχι μονο από τις χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, αλλά και από γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, όπως η Βουλγαρία.

Στα θετικά συγκαταλέγεται ότι μόλις το 4% των νέων στην Ελλάδα ανέφεραν ότι είχαν ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας. Το εύρημα αυτό ωστόσο έρχεται σε αντίθεση με τις έρευνες της Εurostat για την Ελλάδα, που δείχνουν ότι στο σύνολο του πληθυσμού άνω των 15 ετών, πάνω από ένας στους πέντε (21%) δεν μπόρεσαν να λάβουν ιατρική φροντίδα την οποία είχαν ανάγκη, κυρίως εξαιτίας οικονομικών λόγων. Ένα πιθανό συμπέρασμα είναι ότι οι νεότερες ηλικίες στην Ελλάδα επισκέπτονται ούτως ή άλλως πιο αραιά τον γιατρό σε σχέση με τους μεγαλύτερους, συχνά μόνο όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη.

Τα γενικά ευρήματα

Η έκθεση για την υγεία και την ευημερία των νέων στην Ευρώπη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα των Ευρωπαϊκών Αρχείων για τα Κοινωνικά Δεδομένα (CESSDA). Αντλεί στοιχεία από μεγάλες διακρατικές έρευνες, όπως η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (ΕSS) και η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την ποιότητα ζωής (ΕQLS), στις οποίες συμμετείχε εκ μέρους της Ελλάδας το ΕΚΚΕ.

Η έρευνα με τίτλο «Μake It Healthy», διερευνά τέσσερις βασικούς τομείς που επηρεάζουν την υγεία: συμπεριφορικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, υλικές συνθήκες, επαγγελματικούς παράγοντες και πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Η έκθεση στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών προσανατολισμένων προς τους νέους, εντοπίζοντας τις ανισότητες και τους αναδυόμενους κινδύνους που επηρεάζουν τις νεότερες γενιές.

Περιλαμβάνει από 16-28 ευρωπαϊκές χώρες ανά σύνολο δεδομένων και καλύπτει μεταξύ άλλων τους εξής τομείς: Η αυτοαξιολόγηση της υγείας, η σωματική δραστηριότητα, η διατροφή, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η εμπιστοσύνη, οι κοινωνικές επαφές, η ευτυχία, η αίσθηση ελέγχου, τα προβλήματα στέγασης, οι οικονομικές δυσκολίες, η ποιότητα της εργασίας και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Υγεία και διατροφή

Οι νέοι ανέφεραν γενικά καλή αυτοαξιολόγηση της υγείας τους και υψηλότερα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας σε σύγκριση με τους ενήλικες Ωστόσο, οι μέσες τιμές ΔΜΣ τους ήταν κοντά στο όριο του υπερβολικού βάρους και πολλοί ανέφεραν οικονομικούς περιορισμούς που επηρέαζαν τις διατροφικές τους επιλογές.

Οικονομική ανασφάλεια

Τα ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα, όπως η εμπιστοσύνη, η ευτυχία και η αίσθηση ελέγχου, διέφεραν ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, με τις νέες γυναίκες και τα άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης να αναφέρουν χαμηλότερα επίπεδα. Οι υλικές συνθήκες αποκάλυψαν υψηλότερα ποσοστά στεγαστικών προβλημάτων και οικονομικής ανασφάλειας μεταξύ των νέων, ειδικά στις αστικές περιοχές.

Σε μειονεκτική θέση οι νέες γυναίκες

Οι δείκτες απασχόλησης έδειξαν περιορισμένο έλεγχο της εργασίας, υψηλότερη έκθεση σε κινδύνους και μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια μεταξύ των νεότερων εργαζομένων και των γυναικών. Οι ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες ήταν επίσης υψηλότερες μεταξύ των νέων ενηλίκων, ιδίως των γυναικών και των κατοίκων αστικών περιοχών.