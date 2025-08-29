view
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 10:10
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
InView 29 Αυγούστου 2025 | 10:25
Η Gen Z η πιο δυστυχισμένη γενιά – Oι νέοι βυθίζονται στην απόγνωση

Σήμερα οι νέοι δηλώνουν μεγαλύτερη δυστυχία από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα, ανατρέποντας το παλιό μοτίβο της «καμπύλης U» της ευτυχίας.

Σύνταξη
Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Πίεση: 4 τροφές για να την διατηρήσετε σε υγιή επίπεδα

Για χρόνια, η επιστημονική έρευνα υποστήριζε ότι η ζωή μοιάζει με καμπύλη σε σχήμα U: η ευτυχία υψηλή στη νεότητα και στα γηρατειά, αλλά σε πτώση στη μέση ηλικία. Όμως νέα δεδομένα ανατρέπουν αυτή την εικόνα. Σήμερα, οι νέοι σε όλο τον κόσμο δηλώνουν μεγαλύτερη δυστυχία από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα, βάζοντας τέλος στη γνωστή και ως«καμπούρα της απόγνωσης» και αντικαθιστώντας την με μια… κατηφορική πλαγιά.

Για δεκαετίες, οι έρευνες υποδείκνυαν ότι η μέση ηλικία είναι το χαμηλότερο σημείο της ζωής. Ενώ οι νέοι και οι ηλικιωμένοι δήλωναν γενικά υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, όσοι βρίσκονταν στη μέση ηλικία περνούσαν μια περίοδο κάμψης. Αυτή η «καμπύλη σε σχήμα U της ευτυχίας» ή «καμπούρα της απόγνωσης» έχει καταγραφεί εκατοντάδες φορές σε πολλές χώρες. Η ηλικία της μέγιστης δυστυχίας διέφερε — οι Ελβετοί ήταν πιο θλιμμένοι στα 35, οι Ουκρανοί στα 60 τους — αλλά το μοτίβο ήταν σταθερό.

Η απόγνωση μεταξύ των νέων αυξήθηκε

Πρόσφατα, όμως, η καμπύλη φαίνεται να έχει παραμορφωθεί. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 27 Αυγούστου στο PLOS ONE από τους οικονομολόγους David Blanchflower, Alex Bryson και Xiaowei Xu διαπιστώνει ότι οι νέοι σε όλο τον κόσμο δηλώνουν πλέον τα υψηλότερα επίπεδα δυστυχίας από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα. «Από ένα σχήμα καμπύλης U περάσαμε σε μια κατηφόρα χιονοδρομικής πίστας», λέει ο δρ. Bryson.

Οι συγγραφείς εντόπισαν πρώτα αυτή τη μεταβολή στο Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), μια μακροχρόνια έρευνα για τους Αμερικανούς. Υπολόγισαν το ποσοστό των συμμετεχόντων κάθε ηλικίας που δήλωσαν ότι είχαν κακή ψυχική υγεία κάθε μέρα τον τελευταίο μήνα. Μεταξύ 2009 και 2018, το γνώριμο σχήμα U ήταν παρόν: η δυστυχία κορυφωνόταν στη μέση ηλικία. Όμως από το 2019 έως το 2024, το μοτίβο άλλαξε. Τα επίπεδα δυστυχίας στους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους έμειναν περίπου σταθερά, ενώ η απόγνωση μεταξύ των νέων αυξήθηκε.

Η παλιά καμπύλη μπορεί να επανεμφανιστεί, βέβαια. Επειδή η νέα μελέτη παρέχει ένα απλό στιγμιότυπο δυστυχίας ανά ηλικία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είναι πιθανό οι σημερινοί δυστυχισμένοι εικοσάρηδες να ακολουθήσουν την πορεία των προκατόχων τους και να γίνουν ακόμη πιο μελαγχολικοί στη μέση ηλικία. «Δεν είναι αδιανόητο ότι αν οι νέοι ξεκινούν τόσο άσχημα, να καταλήξουν χειρότερα στα μεσογειακά τους χρόνια», λέει ο δρ. Bryson.

Η Generation X και οι millennials μπήκαν στη μεσοζωική κακοκεφιά νωρίτερα από τους boomers

Οι διαχρονικές μελέτες ευημερίας, που παρακολουθούν τις αλλαγές στα ίδια άτομα με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να αποκαλύψουν τέτοιες μακροπρόθεσμες εξελίξεις. Αλλά είναι σπάνιες. Οι λίγες που υπάρχουν εντοπίζουν επίσης την καμπύλη , με τη δυστυχία να κορυφώνεται στη μέση ηλικία. Αυτό ενισχύει τη δυσοίωνη προοπτική ότι η Generation Z ίσως γίνει ακόμη πιο θλιμμένη.

Τα δεδομένα ανά γενιά στηρίζουν επίσης την ιδέα ότι η καμπύλη μπορεί να επικρατήσει. Το Economist χώρισε τα δεδομένα του BRFSS ανά γενιά και διαπίστωσε ότι κάθε γενιά έχει γίνει πιο δυστυχισμένη καθώς έφτανε στη μέση ηλικία. Η Generation X και οι millennials μπήκαν στη μεσοζωική κακοκεφιά νωρίτερα από τους boomers, ενώ η Generation Z ξεκινά την ενήλικη ζωή της πολύ πιο δυστυχισμένη από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά. Σε πληθυσμιακό επίπεδο, αυτές οι τάσεις σημαίνουν ότι οι μεγαλύτεροι εμφανίζονται πλέον λιγότερο καταθλιπτικοί από τους νεότερους.

Γιατί είναι καταθλιπτικοί οι νέοι;

Γιατί οι νέοι είναι τόσο καταθλιπτικοί παραμένει ασαφές. Ένα στοιχείο μπορεί να προκύπτει από την αγορά εργασίας. Σε ξεχωριστή μελέτη τον Ιούλιο, οι δρ. Blanchflower και Bryson βρήκαν ότι η απόγνωση αυξήθηκε εντονότερα στους νέους Αμερικανούς εργαζόμενους, ιδίως στους λιγότερο μορφωμένους. Στο παρελθόν, η εργασία φαινόταν να προσφέρει μια προστατευτική επίδραση απέναντι στην κακή ψυχική υγεία. Αυτή η επίδραση φαίνεται να έχει αποδυναμωθεί για τους νέους Αμερικανούς, ίσως λόγω της μειωμένης εργασιακής ικανοποίησης στην ίδια ομάδα.

Όμως, αν και αυτό μπορεί να ισχύει στην Αμερική, δεν εξηγεί τα δεδομένα αλλού. Σε τρίτη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, οι δύο ερευνητές βρήκαν ότι σε ορισμένες χώρες της Νότιας Ευρώπης η ικανοποίηση από τη ζωή στους νέους έχει στην πραγματικότητα αυξηθεί από το 2015, κυρίως χάρη στη μείωση της ανεργίας των νέων.

Ένας άλλος συχνά αναφερόμενος ένοχος για την εφηβική αγωνία είναι η χρήση smartphone και κοινωνικών δικτύων

Ένας άλλος συχνά αναφερόμενος ένοχος για την εφηβική αγωνία είναι η χρήση smartphone και κοινωνικών δικτύων, η οποία έχει αυξηθεί παράλληλα με τα προβλήματα ψυχικής υγείας των νέων από τις αρχές της δεκαετίας του 2010. Υπάρχει κάποια στήριξη για μια αιτιακή σύνδεση, αλλά οι πιο αυστηρές μελέτες, που παρακολουθούν τη διάθεση των εφήβων και τη χρήση social media σε βάθος χρόνου, δεν βρίσκουν ισχυρή σχέση ανάμεσα στη χρήση εφαρμογών και σε μεταγενέστερη κακή ψυχική υγεία.

Βεβαίως, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Ανάλυση του Economist νωρίτερα φέτος διαπίστωσε ότι η ψυχική υγεία των νέων Αμερικανών έχει βελτιωθεί κάπως πρόσφατα, ίσως προμηνύοντας μια επιστροφή στη νεανική αισιοδοξία. Αν συμβεί αυτό, οι μεσήλικες μπορεί να βρεθούν ξανά οι πιο θλιμμένοι — ιδανικά με γλυκές αναμνήσεις.

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Σε…πανικό η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Ταμείο Ανάκαμψης: Σε…πανικό η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

inWellness
inTown
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Χωρίς ενεργό μέτωπο 28.08.25

Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»

Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
Καναδή 26.08.25

Γάζα: Παραιτήθηκε από το Reuters η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ - Βαριές καταγγελίες κατά του πρακτορείου ειδήσεων

«Δεν μπορώ να διανοηθώ να φοράω αυτή την ταυτότητα» - Η ρεπόρτερ Βάλερι Ζινκ αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα

Σύνταξη
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Κοινωνική πολιτική 29.08.25

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Υπουργικό συμβούλιο 29.08.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση
Αντιπαράθεση 29.08.25

Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG
English edition 29.08.25

Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG

Net financing to Greece’s general government turned positive in July, reaching €509 million, compared with a negative flow of €93 million in June.

Σύνταξη
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανάβυσσος: Διέρρηξαν σπίτι και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή
Ήξεραν πού χτυπούσαν 29.08.25

Διέρρηξαν σπίτι στην Ανάβυσσο και έφυγαν με λεία 230.000 ευρώ - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Οι δράστες πήραν από το χρηματοκιβώτιο λεφτά και κοσμήματα, αλλά και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας που υπήρχαν στο σπίτι στην Ανάβυσσο

Σύνταξη
Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα
Ελληνοτουρκικά 29.08.25

Φιντάν κατά Ελλάδας: Χρησιμοποιούν την Τουρκία σαν πολιτική ασπιρίνη – Να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody
Ψέματα 29.08.25

«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody

«Η ταινία είναι γεμάτη ανακρίβιες» δήλωσε η Β., η γυναίκα που πριν τέσσερις μήνες είπε ότι είναι η κόρη του leader των Queen Φρέντι Μέρκιουρι - έστω κι αν πολλοί δεν την πιστεύουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση
Στηρίζουν οι ΗΠΑ 29.08.25

Γιατί η επαναφορά κυρώσεων από την Ε3 κατά του Ιράν μπορεί να βαθύνει την πυρηνική κρίση

Τι αποφάσισαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία (Ε3) - Τι είναι ο Μηχανισμός «snapback» - Η στάση των ΗΠΑ, τι λέει η Τεχεράνη - Οι τρεις προϋποθέσεις για να αναβληθεί η επιβολή των κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες
Μήνυμα 29.08.25

Σι και Πούτιν δίπλα-δίπλα: Η στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου θα είναι διαφορετική από τις άλλες

Η τέταρτη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας επί ηγεσίας Σι θα συνδυάσει τα πιο προηγμένα όπλα, πολλούς επισκέπτες και παρελθόν, στέλνοντας μηνύματα "εκεί που πρέπει".

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Απόρρητο