Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 09:10
Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το μέλλον για τη νεολαία παραμένει αβέβαιο
Editorial 18 Φεβρουαρίου 2026, 09:15

Το μέλλον για τη νεολαία παραμένει αβέβαιο

Τι σημαίνει να δώσουμε μέλλον στη νεολαία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Spotlight

Ο πρωθυπουργός έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που «χτίστηκε» γύρω από την ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας ότι η ανεργία των νέων έως 25 ετών υποχώρησε σημαντικά με βάση τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού, στοιχεία πάντως αμφιλεγόμενα με ειδικούς να μιλούν χαρακτηριστικά για «greek statistics» στην ανεργία.

Βεβαίως, η προσεκτική ανάγνωση ακόμη και αυτών των στατιστικών δεδομένων, ιδίως σε σύγκριση με την πιο αναλυτική τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού, δείχνει ότι μιλάμε για μια ηλικιακή κατηγορία που το μεγαλύτερο μέρος είναι ούτως ή άλλως εκτός εργατικού δυναμικού. Όμως, ακόμη και έτσι είναι και αυτή ένα σημάδι μιας τάσης που τη γνωρίζουμε, δηλαδή της υποχώρησης της ανεργίας εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο πρωθυπουργός προσπάθησε σε αυτή τη βάση να διαμορφώσει ένα αφήγημα ότι η κυβέρνησή του σταδιακά εξασφαλίζει ότι η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από τις προηγούμενες. Παρότι παραδέχτηκε την ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα, που επηρεάζει ιδιαίτερα τη νεολαία, εντούτοις υποστήριξε ότι με την υποχώρηση της ανεργίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση της φορολογίας για τους νέους και τα μέτρα για φτηνότερα δάνεια για κατοικία, θα εξασφαλίσει ότι οι σημερινοί νέοι θα έχουν μια καλύτερη ζωή από τους γονείς τους.

Ως στόχος, σίγουρα είναι σημαντικός, ιδίως εάν αναλογιστούμε ότι εδώ και χρόνια βλέπουμε τους νέους να ζουν χειρότερα από τους γονείς τους, με την έννοια ότι χρειάζεται να εργαστούν πολύ πιο σκληρά για να πετύχουν ένα επίπεδο ευημερίας ανάλογο με αυτό που εξασφάλιζαν προηγούμενες γενιές. Αρκεί να σκεφτούμε ότι στη δεκαετία του 1980 ένας μισθός αρκούσε ώστε μια οικογένεια να τα φέρνει βόλτα και μάλιστα παραπάνω από αξιοπρεπώς, ενώ στη δεκαετία του 1990 η ύπαρξη δύο μισθών στην οικογένεια επέτρεπε αγορά καλύτερου σπιτιού και τη δυνατότητα να κάνουν οι οικογένειες όνειρα. Όμως, ήδη από τη δεκαετία του 2000 οι νέοι ένιωθαν ότι χρειάζεται να προσπαθήσουν πολύ περισσότερο για να εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδες επίπεδο ζωής. Και μετά ήρθε η κρίση και η ριζική επιδείνωση της κατάστασης των εργαζομένων και η έκρηξη της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, στοιχείο που οδήγησε και σε μια μαζική μετανάστευση που ακόμη δεν έχει αντιστραφεί.

Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κυρίως, όμως, ως προς το ότι υπάρχουν περισσότερες δουλειές. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες είναι υψηλών προσόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλών αμοιβών. Αντιθέτως σε μεγάλο βαθμό είναι κακοπληρωμένες δουλειές σε υπηρεσίες, όπως ο τουρισμός και η εστίαση, που δίνουν απασχόληση, αλλά όχι προοπτική. Το δημόσιο εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένο, την ώρα που οι απολαβές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα σε χώρους όπως η υγεία όπου συχνά υπάρχει δυσκολία να προσελκυστούν γιατροί στο ΕΣΥ. Ανησυχητικά μεγάλο ποσοστό νέων αναγκάζονται να εργαστούν σε δουλειές που δεν αντιστοιχούν στο μορφωτικό επίπεδο και στις σπουδές τους, υπο-αμειβόμενες και χωρίς προοπτικές, «εγκλωβισμένοι» στο παιδικό δωμάτιο στο πατρικό τους. Οι αυξήσεις των ονομαστικών μισθών υπολείπονται σημαντικά των αυξήσεων του πραγματικού κόστους ζωής και εξανεμίζονται. Άρα, ναι, έχουν περισσότερες δουλειές οι νέοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν καλές δουλειές και προοπτική.

Έπειτα δεν είναι δεδομένο ότι και αυτή η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών θα συνεχιστεί εσαεί, εάν αναλογιστούμε ότι αναμένουμε μια υποχώρηση της οικονομικής δυναμικής με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κυρίως, όμως, αυτό που δεν συζητά ο πρωθυπουργός είναι ότι πίσω από τη «μαγική εικόνα» όπου όλα πάνε προς το καλύτερο, υπάρχουν όλα τα ανοιχτά ερωτήματα για το μέλλον της χώρας: η αδυναμία προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας πέραν της ενέργειας, η αδυναμία να γίνουμε κόμβος στις νέες τεχνολογίες, η υποχώρηση της ίδιας της οικονομικής βαρύτητας της χώρας σε σχέση ακόμη και με χώρες της «διεύρυνσης», δεν επιτρέπουν μεγάλη αισιοδοξία.

Αρνητικά λειτουργεί και η διάχυτη αίσθηση ότι πόροι που υποτίθεται ότι θα έβαζαν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, από τις αγροτικές ενισχύσεις, έως τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατάρτιση αντιμετωπίστηκαν στην καλύτερη των περιπτώσεων ως «ζεστό χρήμα», στη χειρότερη ως πεδίο εκτεταμένης διασπάθισης, χωρίς κανένα άλλο αποτέλεσμα.

Όλα αυτά δεν πρόκειται να αλλάξουν την εικόνα μιας χώρας που δεν δίνει άλλη προοπτική στη νεολαία, από το να έχει απλώς μια δουλειά, μιας χώρας που πολώνεται ανάμεσα σε μια ευνοούμενη μειοψηφία και μια πλειοψηφία που ανησυχεί όλο και περισσότερο, μιας χώρας «μειωμένων προσδοκιών», μιας χώρας που εξακολουθεί να μην μπορεί να πει με σαφήνεια ποιο είναι το καλύτερο μέλλον που υπόσχεται πέραν από την απλή συνέχεια της κατάστασης όπως είναι σήμερα, με όλες τις αβεβαιότητες που αυτή περιλαμβάνει.

Και δεν της δίνει προοπτική γιατί αυτή η κυβέρνηση σε όλη της τη διαδρομή δεν θέλησε ποτέ να συνομιλήσει με τη νεολαία. Πάντα συμπεριφέρθηκε ως να ήξερε καλύτερα από την ίδια τη νεολαία τι θέλουν όντως οι νέοι. Καθόλου τυχαία, όποτε οι νέοι κινητοποιήθηκαν και διαδήλωσαν για τα δικά τους προβλήματα και τα δικά τους αιτήματα πιο πιθανό ήταν να δουν τα ΜΑΤ παρά τους αρμόδιους υπουργούς.

Γιατί το ζήτημα δεν είναι γενικά κάποιος να πει: «νοιάζομαι για τους νέους». Το ζήτημα είναι να τους ακούσει, να αφουγκραστεί την αγωνία τους, να τους δώσει βήμα και πάνω από όλα να τους καλέσει να συνεισφέρουν σε έναν κοινό στόχο και ένα κοινό όραμα για έναν τόπο που να είναι πιο φιλόξενος για όσους ζουν εντός του. Και μόνο αυτός θα κερδίσει μια νεολαία πιο δύσπιστη παρά ποτέ. Και που δεν θα μεταπειστεί με ένα reel…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Τα 5 top picks το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Απώτερος σκοπός η μακροζωία: Ξεκινήσετε σήμερα με 7+1 μικρές αλλαγές

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Editorial
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09.02.26

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Λαγκάρντ: «Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» – Η απάντηση στα δημοσιεύματα για παραίτηση από την ΕΚΤ
Κόσμος 18.02.26

«Δεν έχει λάβει καμία απόφαση» - Εκπρόσωπος της Λαγκάρντ απαντά στα δημοσιεύματα για παραίτησή της από την ΕΚΤ

Οι Financial Times ανέφεραν ότι η Κριστίν Λαγκάρντ αποφάσισε να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ πριν τις γαλλικές εκλογές για να δώσει τη δυνατότητα στον Μακρόν να έχει λόγο για τον επόμενο επικεφαλής

Σύνταξη
Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά
Πρέσβης των ΗΠΑ 18.02.26

Συνάντηση Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον πρωθυπουργό της Σερβίας – Στην ατζέντα τα ενεργειακά

«Συζητήσαμε τους κοινούς στόχους μας για ενεργειακή ανεξαρτησία και επέκταση της ενεργειακής συνδεσιμότητας σε όλη την Ευρώπη», τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σύνταξη
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
4 παραστάσεις 18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
Διεθνής Αμνηστία: Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa – Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα
Διεθνής Αμνηστία 18.02.26

Νέα επίθεση με Predator που αποδίδεται στην Intellexa - Τα μηνύματα που έλαβε δημοσιογράφος από την Ανγκόλα

Πώς έγινε η στόχευση με Predator μέσω WhatsApp στο iPhone γνωστού δημοσιογράφου από την Ανγκόλα - Η έρευνα της Διεθνούς Αμνηστία και η μη απάντηση της Intellexa στα ερωτήματα που απέστειλε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη
Ελλάδα 18.02.26

Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πλήρωμα περιπολικού στο Αιγάλεω έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο - Εκείνος ωστόσο δεν υπάκουσε και ξεκίνησε η καταδίωξη

Σύνταξη
Σκιάθος: Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της
Στη Σκιάθο 18.02.26

Πέθανε 38χρονη λεχώνα είκοσι ημέρες αφότου γέννησε το τρίτο παιδί της

Η νεαρή λεχώνα νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Βόλου με εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από μία εβδομάδα - Η κατάστασή της έδειχνε να βελτιώνεται ώσπου παρουσιάστηκε ραγδαία επιδείνωση

Σύνταξη
ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Ελλάδα 18.02.26

ΣΦΕΑ – Καισαριανή: Πάνδημο αίτημα να αποκτηθούν από την πολιτεία οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

«Η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη. Έχει πρόσωπα, έχει ονόματα χαραγμένα με αίμα στη συλλογική μνήμη. Οι '200' δεν ήταν αριθμός. Ήταν εργάτες, δάσκαλοι, φοιτητές», τονίζει ο ΣΦΕΑ

Σύνταξη
Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»
Euroleague 18.02.26

Σενάρια από την Τουρκία για Ντιαλό: «Μεγάλο ενδιαφέρον ενόψει καλοκαιριού»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ στην Euroleague, η κατάσταση στη Μονακό είναι στον αέρα και οι ομάδες της Euroleague θέλουν να το εκμεταλλευτούν – Τα δεδομένα για τον Αμερικανό

Σύνταξη
Tax Revenues at 6.207Β in January
English edition 18.02.26

Tax Revenues at 6.207Β in January

The primary result on a modified cash basis showed a surplus of 3.510 billion euros, compared with a target of 1.751 billion euros.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο