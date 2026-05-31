Live Streaming: Η φιέστα της Παρί για την κατάκτηση του Champions League

Πόλο γυναικών

Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12: Μεγάλη νίκη και προβάδισμα τίτλου για τις «ερυθρόλευκες»

Ο Ολυμπιακός νίκησε 13-12 τη Βουλιαγμένη στον τρίτο τελικό της της Waterpolo League Γυναικών, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον βρίσκεται μια νίκη μακριά από τον τίτλο.