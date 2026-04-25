25.04.2026 | 18:43
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια
«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
Υγεία 25 Απριλίου 2026, 17:15

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok

Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία ανησυχητική εξέλιξη στον κόσμο της βιομηχανίας της ομορφιάς: παιδιά ηλικίας μόλις λίγων ετών εμφανίζονται σε βίντεο στο TikTok παρουσιάζοντας τις ρουτίνες περιποίησης του δέρματός τους.

Μία έρευνα της εφημερίδας Guardian, ανέλυσε 7.600 αναρτήσεις στο TikTok σχετικές με την περιποίηση του δέρματος και διαπίστωσε ότι 400 βίντεο παρουσίαζαν ρουτίνες ή συμβουλές από παιδιά που πιστεύεται ότι είναι κάτω των 13 ετών.

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τουλάχιστον 90 από αυτές τις αναρτήσεις περιλάμβαναν παιδιά κάτω των πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένων μωρών και νηπίων.

Συνολικά, περισσότερα από 1.000 βίντεο παρουσίαζαν άτομα που πιστεύεται ότι είναι κάτω των 18 ετών, αριθμός που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα στα επτά από το δείγμα του περιεχομένου.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι αναρτήσεις δεν αποκάλυπταν με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ του παιδιού και των εμπλεκόμενων εμπορικών σημάτων.

Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός από αυτές έμοιαζε πολύ με διαφήμιση, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και τις πρακτικές μάρκετινγκ που στοχεύουν σε πολύ νεαρό κοινό.

@everedenbrand The PERFECT nighttime skincare routine 🥑🧴#safeforsensitiveskin #cleanfamilyskincare #kidsskincare #kidsskincareroutine #cleankidsproducts #viralskincare #skincareforchildren #skincareforbeginners ♬ original sound – Evereden

«Γυάλινη επιδερμίδα» και πρόωρα ιδανικά ομορφιάς

Οι δερματολόγοι έχουν εκφράσει ανησυχία ότι τα παιδιά εκτίθενται σε περιττές και ενδεχομένως επιβλαβείς ρουτίνες περιποίησης του δέρματος.

Μια δερματολόγος είπε ότι «διαβεβαιώνει όλο και περισσότερο τα παιδιά ότι αυτό που οι γονείς θεωρούν ατέλειες είναι απλά φυσιολογικό δέρμα».

Μεταξύ των βίντεο που αναλύθηκαν, ένα έδειχνε ένα παιδί δημοτικού να ετοιμάζεται για το σχολείο ενώ παρουσίαζε μια ρουτίνα περιποίησης του δέρματος.

Έδειξε τα προϊόντα στην κάμερα, εξηγώντας ότι προσπαθούσε να επιτύχει το «γυάλινο δέρμα», μια τάση ομορφιάς που αναφέρεται σε μια εξαιρετικά λεία και ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Σε μια άλλη περίπτωση, μια μητέρα κράτησε το δίχρονο παιδί της μπροστά στην κάμερα, προτρέποντάς το να πει «καλώς ήρθες στη ρουτίνα περιποίησης του δέρματός μου», πριν εφαρμόσει στο πρόσωπό του κάτι που φαινόταν να είναι ενυδατική κρέμα.

Το βίντεο είχε την ετικέτα «toddlersoftiktok».

Ένα άλλο παρόμοιο βίντεο παρουσίαζε ένα τρίχρονο παιδί, σύμφωνα με την περιγραφή της ανάρτησης, με έναν ενήλικα να εφαρμόζει τονωτικό και ενυδατική κρέμα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες απεικονίσεις κανονικοποιούν τις ρουτίνες ομορφιάς για παιδιά που δεν έχουν ιατρική ανάγκη για προϊόντα περιποίησης του δέρματος πέρα από τη βασική υγιεινή και την αντηλιακή προστασία.

@makeupbyyesenia My princess is enjoying her @Disney princess Deluxe Day Spa Style Set. Loves skincare like her mama💁🏻‍♀️💋🥰💕 #daughter #motherdaughter #skincare #disneyprincess #beautyproducts ♬ I’m a Princess – Moey’s Music Party

Έρευνες του κλάδου και ρυθμιστικός έλεγχος

Η έρευνα του Guardian έρχεται εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου των πρακτικών μάρκετινγκ της βιομηχανίας ομορφιάς.

Τον Μάρτιο, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού διεξήγαγε επιθεωρήσεις στα γραφεία της Sephora και της Benefit Cosmetics, που ανήκουν και οι δύο στον γαλλικό όμιλο πολυτελείας LVMH, στο πλαίσιο έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος διατίθενται στην αγορά για παιδιά.

Οι αρχές σημείωσαν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κορίτσια ηλικίας δημοτικού σχολείου ενδέχεται να έχουν στοχευθεί με μάσκες προσώπου, ορούς και αντιγηραντικές κρέμες που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για ενήλικες. Η LVMH δήλωσε ότι η ίδια, η Sephora και η Benefit θα «συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές», προσθέτοντας ότι όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες συμμορφώνονται με τους ισχύοντες ιταλικούς κανονισμούς.

Η έρευνα υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μάρκες καλλυντικών ενδέχεται να επηρεάζουν τα παιδιά τόσο μέσω του άμεσου μάρκετινγκ όσο και μέσω περιεχομένου που προωθείται από influencers.

@jonathanjoly My daughter Edie loves skincare and we made a video recently where she went on a skincare shopping spree. So today we decided to share her collection with you. ##jonathanjoly##skincare##daughter ♬ Happy , Sunshine & Ukulele – Balang_3go

Μάρκετινγκ μέσω influencer και έλλειψη προστατευτικών μέτρων

Η εφημερίδα Guardian διαπίστωσε επίσης ότι πολλά παιδιά που εμφανίζονταν σε βίντεο περιποίησης της επιδερμίδας στο TikTok είχαν λάβει δωρεάν προϊόντα σε αντάλλαγμα για την προώθηση εμπορικών σημάτων στο διαδίκτυο.

Αυτές οι συμφωνίες αποτελούσαν συχνά μέρος προγραμμάτων influencer στα οποία είχαν πρόσβαση νεαροί δημιουργοί.

Ενώ τα παιδιά που εργάζονται σε παραδοσιακά μέσα όπως ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και το μόντελινγκ προστατεύονται από εργατικούς νόμους που ρυθμίζουν τις αμοιβές, το ωράριο και την ασφάλεια, δεν υπάρχουν επί του παρόντος αντίστοιχες προστασίες για τα παιδιά που δημιουργούν περιεχόμενο σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.

Η Victoria Collins, εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών του Ηνωμένου Βασιλέιου για την επιστήμη, την καινοτομία και την τεχνολογία, χαρακτήρισε τα ευρήματα ως «βαθιά ανησυχητικά», αποκαλώντας τα κοινωνικά μέσα «σκοτεινή και εκμεταλλευτική γωνιά του διαδικτύου».

Πρόσθεσε ότι αυτό αντιπροσωπεύει ένα «επικίνδυνο διπλό πρότυπο», όπου το περιεχόμενο των παιδιών-influencers μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες προβολές και εμπορική αξία χωρίς επαρκή ρύθμιση.

Ιατρικές προειδοποιήσεις

Οι δερματολόγοι προειδοποιούν έντονα κατά της χρήσης πολύπλοκων ρουτινών περιποίησης του δέρματος για τα παιδιά.

Η Amy Perkins, δερματολόγος, δήλωσε: «Τα περισσότερα παιδιά δεν χρειάζονται περιποίηση του δέρματος πέρα από ένα απαλό σαπούνι, απλή ενυδάτωση αν το δέρμα τους είναι ξηρό και αντηλιακό όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους.

Η τρέχουσα τάση για ρουτίνες με πολλά βήματα για «λάμψη» ή «αντιγήρανση» στα παιδιά καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μάρκετινγκ, όχι από τη δερματολογία».

Μια άλλη δερματολόγος, η Emma Wedgeworth, προειδοποίησε ότι τα πολύ μικρά παιδιά δεν πρέπει να εμπλέκονται καθόλου σε περιεχόμενο περιποίησης του δέρματος. Δήλωσε:

«Τα μικρά παιδιά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες ή κρίση για να αξιολογήσουν προϊόντα για το δέρμα τους».

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η έκθεση σε τέτοιες ρουτίνες μπορεί να τροφοδοτήσει ανησυχίες για την εικόνα του σώματος σε όλο και νεότερες ηλικίες, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να συνδέουν το φυσιολογικό δέρμα με «προβλήματα» που απαιτούν διόρθωση.

@everedenbrand We love seeing you shine which is why Barbie™ x Evereden just makes sense! Barbie™ and Evereden encourages you to dream big and think beyond the norm. We want you to embrace yourself and be confident! #barbie #evereden #barbiexevereden #dreaminpink #momapproved #kidsskincare #kidsproducts ♬ original sound – Audiosbyrula

Η κουλτούρα του unboxing και η αλληλεπίδραση με τις μάρκες

Τα βίντεο που αναλύθηκαν περιλάμβαναν επίσης πολυάριθμα παραδείγματα παιδιών και εφήβων που ανοίγουν κουτιά και συσκευασίες με προϊόντα περιποίησης του δέρματος που τους έστειλαν μάρκες.

Σε αυτά τα βίντεο, νεαροί influencers δοκίμαζαν, αξιολογούσαν και συνιστούσαν προϊόντα στο κοινό τους.

Σε μία περίπτωση, ένα κορίτσι διάβασε ένα σημείωμα από μια μάρκα που την ενθάρρυνε να μοιραστεί τις σκέψεις της και να επισημάνει την εταιρεία στο διαδίκτυο. Ένα άλλο βίντεο έδειχνε μια μητέρα να παρουσιάζει την 10χρονη κόρη της, δηλώνοντας ότι ενδιαφερόταν από καιρό για την περιποίηση του δέρματος.

Το παιδί χρησιμοποίησε ένα προϊόν που φέρεται να στάλθηκε από την Benefit Cosmetics, και η μητέρα περιέγραψε αργότερα το δέρμα της ως «λαμπερό», αν και δεν υπήρχε καμία επιβεβαίωση ότι το προϊόν προοριζόταν για χρήση σε παιδί.

@familytalesdiary New skin care alert! #yesday #skincare #unboxing #selfcare ♬ original sound – bookingmadisyndior

Ανάπτυξη εμπορικών σημάτων περιποίησης δέρματος που στοχεύουν νεανικό κοινό

Η έρευνα επισημαίνει επίσης την εμφάνιση εμπορικών σημάτων περιποίησης δέρματος που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά και εφήβους.

Μία τέτοια μάρκα, η Rini, λάνσαρε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων μάσκας προσώπου, για παιδιά ηλικίας μόλις τεσσάρων ετών, κάτι που ορισμένοι δερματολόγοι έχουν περιγράψει ως «δυστοπικό».

Μια άλλη μάρκα, η Pipa skincare, σχεδιασμένη για παιδιά ηλικίας οκτώ έως 12 ετών, δήλωσε:

«Είναι σημαντικό να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Το περιεχόμενο που παρουσιάζει πολύ μικρά παιδιά, ειδικά νήπια, εγείρει διαφορετικές ανησυχίες. Δεν υποστηρίζουμε ούτε συμμετέχουμε σε αυτού του είδους το περιεχόμενο ή το μάρκετινγκ.»

Άλλες μάρκες, όπως οι Glow Hub, Yes Day και Bubble, τόνισαν ότι τα προϊόντα τους έχουν σχεδιαστεί για μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, ή έχουν αναπτυχθεί από δερματολόγους για ευρύτερα δερματικά προβλήματα.

Πολλές δήλωσαν ότι δεν υποστηρίζουν ούτε ενθαρρύνουν την εμφάνιση πολύ μικρών παιδιών σε περιεχόμενο περιποίησης δέρματος ή τη χρήση προηγμένων ρουτινών περιποίησης.

@christifritzNOELLE GOT HER FIRST PR PACKAGE🩷 Wait this stuff is so cute it’s baby safe skincare🥹🫶 ✨♬ original sound – Christi Fritz

Η απάντηση του TikTok και τα πρότυπα αλληλεπίδρασης

Ένας εκπρόσωπος του TikTok δήλωσε ότι το περιεχόμενο περιποίησης δέρματος και ευεξίας υπάρχει στα κοινωνικά μέσα για πάνω από μια δεκαετία και ισχυρίστηκε ότι πολλά από τα παραδείγματα που εντοπίστηκαν περιελάμβαναν γονική επίβλεψη.

Η πλατφόρμα επισήμανε επίσης μια ευρύτερη κοινότητα ειδικών περιποίησης του δέρματος που μοιράζονται εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Η ανάλυση του Guardian διαπίστωσε ότι τα βίντεο με μικρά παιδιά τείνουν να λαμβάνουν υψηλότερη αλληλεπίδραση, με μέσο όρο 55.400 «likes», κοινοποιήσεις και σχόλια ανά βίντεο, σε σύγκριση με έναν μέσο όρο δείγματος 36.000 αλληλεπιδράσεων.

Ωστόσο, το περιεχόμενο μόνο για ενήλικες δημιούργησε συνολικά περισσότερες προβολές.

Διαφημιστικές πρακτικές και πολιτική αντίδραση

Ξεχωριστά στοιχεία από τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του TikTok αποκάλυψαν ότι η Boots είχε στο παρελθόν στοχεύσει χρήστες ηλικίας 13 έως 17 ετών με προϊόντα με βάση τα ρετινοειδή, τα οποία δεν συνιστώνται για νεανικό δέρμα λόγω των ισχυρών αντιγηραντικών τους αποτελεσμάτων.

Η Boots αναγνώρισε ένα «ανθρώπινο λάθος» στη στόχευση και δήλωσε ότι χρησιμοποιεί αυστηρούς ελέγχους βάσει ηλικίας, επιβεβαιώνοντας ότι το περιστατικό ήταν μεμονωμένο.

Η Chi Onwurah, πρόεδρος της επιτροπής επιστήμης, καινοτομίας και τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων, προειδοποίησε για μια «τεράστια και ανησυχητική αύξηση» στην προώθηση προϊόντων ομορφιάς σε παιδιά στο διαδίκτυο, τα οποία μερικές φορές περιέχουν δυνητικά επιβλαβή συστατικά όπως ρετινόλη και οξέα.

Είπε: «Χρειαζόμαστε ένα ισχυρότερο και πιο ευέλικτο καθεστώς ασφάλειας στο διαδίκτυο για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους, και ιδιαίτερα τα παιδιά».

Εν τέλει, καθώς τα όρια μεταξύ ψυχαγωγίας, διαφήμισης και παιδικής ηλικίας συνεχίζουν να θολώνουν στο διαδίκτυο, η συζήτηση σχετικά με τον τρόπο προστασίας των νεαρών χρηστών και ταυτόχρονης ρύθμισης του ψηφιακού μάρκετινγκ γίνεται όλο και πιο επείγουσα.

Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν αιτήματα για τις διαπραγματεύσεις – Πιθανή συνάντηση Νετανιάχου-Αούν στις 11 Μαΐου

Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: Προς ένταξη και ο γονιδιακός έλεγχος για καρκίνο μαστού
Πρόληψη 25.04.26

Εξετάζεται ποια προγράμματα θα συνεχιστούν και μετά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης – Έχουν προληφθεί 200.000 περιστατικά καρκίνου και καρδιαγγειακών νοσημάτων

«Πόρτα» από το σύστημα υγείας βλέπουν οι ασθενείς με τους περιορισμούς στις καινοτόμες θεραπείες
Μιλούν στο in.gr oι: Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη Πρόεδρος Pharma Innovation Forum, ο Καθ. Μ. Σαλούστρος, Πρόεδρος ΕΟΠΕ και η Βάσω Βακουφτσή, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Καρκίνος: Γιατί εμφανίζεται συχνότερα σε ανύπαντρους – Ο ρόλος της οικογενειακής κατάστασης στην πρόληψη
Πώς ο καρκίνος συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση, που μπορεί να κρύβει μια σταθερή καθημερινότητα αλλά και δίκτυα ψυχολογικής στήριξης, οικονομικές συνθήκες και πρόσβαση στην πρόληψη

Η «αποικία» του πλαστικού: Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Πρόστιμα και εισαγωγές για ελλείψεις φαρμάκων – Παραγωγή καινοτόμων θεραπειών σε νοσοκομεία
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων – Οι περικοπές φέρνουν τέλος στις κατ΄ οίκον επισκέψεις των προσωπικών γιατρών

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη
Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Β' ομίλου και συνολικά την πέμπτη. Η τελική κατάταξη.

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

