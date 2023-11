Ισραήλ: Φρικτά βασανιστήρια καταγγέλλουν Παλαιστίνιοι εργάτες – «Μας φέρθηκαν σαν σκυλιά, ουρούσαν πάνω μας»

Τρομακτικά βασανιστήρια και συμπεριφορές κακοποίησης και ταπείνωσης που προκαλούν αποτροπιασμό και φρίκη καταγγέλλουν ότι υπέστησαν Παλαιστίνιοι εργάτες, οι οποίοι εργάζονταν νόμιμα στο Ισραήλ.

Περίπου 4.500 Παλαιστίνιοι εργάτες από τη Λωρίδα της Γάζας εκτιμάται ότι βρίσκονταν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου όταν εκατοντάδες μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στη χώρα, σκοτώνοντας περίπου 1.400 ανθρώπους.

Όπως καταγγέλλουν παρά το γεγονός ότι βρίσκονταν στο Ισραήλ με άδειες εργασίας, όλοι τους συγκεντρώθηκαν σε χώρους κράτησης και επανειλημμένα ταπεινώθηκαν και κακοποιήθηκαν.

Εργαζόμενοι που απελευθερώθηκαν πρόσφατα από το Ισραήλ δήλωσαν στο Middle East Eye ότι οι άδειες εργασίας τους είχαν ανακληθεί και τους έστειλαν πίσω στη Γάζα με τα πόδια, παρά το γεγονός ότι ο παράκτιος παλαιστινιακός θύλακας βρισκόταν υπό συνεχή βομβαρδισμό και τώρα υπόκειται σε ισραηλινή χερσαία εισβολή.

Οι εργάτες αναγκάστηκαν να περπατήσουν έξι χιλιόμετρα μέχρι να φτάσουν στη Γάζα μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ κοντά στη νότια πόλη της Γάζας, τη Ράφα.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, εκατοντάδες εργάτες φαίνονται να επιστρέφουν στη Γάζα με τα πόδια, ενώ δεν είναι σαφές πόσοι από τους 4.500 εργάτες έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Οι Παλαιστίνιοι κατήγγειλαν διάφορες κακοποιήσεις κατά την κράτησή τους, πολλές από τις οποίες φαίνεται να ισοδυναμούν με βασανιστήρια.

«Μας πήραν τα τηλέφωνά μας. Ένας άντρας με ρώτησε αν ήθελα να πιω κάτι και μετά μου έριξε βραστό νερό», είπε ένας ηλικιωμένος άντρας.

«Όταν μας άφησαν ελεύθερους και έπρεπε να επιστρέψουμε με τα πόδια στη Γάζα, ένας άνθρωπος πέθανε. Απλά έπεσε νεκρός καθώς περπατούσε», είπε ένας άλλος εργάτης, που κατάγεται από τη Ντέιρ αλ Μπάλα στην κεντρική Γάζα.

«Μας φέρθηκαν σαν σκυλιά, μας ανέκριναν ενώ βρισκόμασταν στο Τελ Αβίβ. Είχαμε τα χέρια μας δεμένα πίσω από την πλάτη μας και μας έδιναν ελάχιστα τρόφιμα ή κάτι να πιούμε», πρόσθεσε.

«Νεαρά αγόρια στην ίδια ηλικία με τα παιδιά μου μας έγδυσαν και ουρούσαν πάνω μας… κανείς δεν ανέφερε εμάς τους εργάτες που κρατούνται στο Ισραήλ, ούτε ο Ερυθρός Σταυρός. Η Παλαιστινιακή Αρχή μας πρόδωσε, όλος ο κόσμος μας πρόδωσε», δήλωσε ένας αγανακτισμένος εργάτης στο Al Jazeera κατά την άφιξή του στη Γάζα.

Η Μίριαμ Μάρμουρ, διευθύντρια δημόσιας υπεράσπισης της ισραηλινής ομάδας δικαιωμάτων Gisha, δήλωσε στο Middle East Eye ότι οι πληροφορίες που έλαβε σχετικά με τις συλλήψεις των εργαζομένων ήταν «εξαιρετικά ανησυχητικές και τρομακτικές».

«Δεν έχουμε τρόπο να γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι κρατούνται παράνομα σε ισραηλινά κέντρα κράτησης, επειδή το Ισραήλ αρνήθηκε να αποκαλύψει τα ονόματα και τον τόπο διαμονής των ανθρώπων που κρατούσε», δήλωσε η ίδια. Η Μάρμουρ πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι κρατούνταν σε εγκαταστάσεις σε ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Υπάρχουν διάφορες αναφορές ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν επιδρομές, παραλαμβάνουν Παλαιστίνιους εργάτες και τους μεταφέρουν σε κέντρα κράτησης», είπε, προσθέτοντας ότι «από όσα περιγράφουν, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά άσχημες».

Οι Παλαιστίνιοι εργάτες που απελευθερώθηκαν δήλωσαν ότι δεν τους επιτράπηκε η πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση. Απαγορεύτηκε επίσης στους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις για να αξιολογήσουν τις συνθήκες κράτησης.

«Μας κακομεταχειρίστηκαν για 25 ημέρες, ήμασταν περίπου 5.000-6.000 άτομα που κρατούνταν», δήλωσε ένα άτομο στο Al Jazeera.

Πολλοί από τους εργαζόμενους δήλωσαν ότι δέχονταν συνεχείς απειλές καθώς τους έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τη Χαμάς.

«Κάποιοι άνθρωποι ανακρίθηκαν. Αυτοί πέρασαν τα χειρότερα, κρεμάστηκαν και ξυλοκοπήθηκαν. Μας ρώτησαν αν γνωρίζαμε κάποιον από τη Χαμάς», δήλωσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Προφανώς δεν ξέρουμε τίποτα, είμαστε απλώς εργάτες», είπε ένας άλλος άνδρας σε πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές Αρχές δεν τους επέτρεψαν να έχουν πρόσβαση στα τηλέφωνά τους ή να κάνουν κλήσεις στις οικογένειές τους, αφήνοντας πολλούς από αυτούς να ανησυχούν για την υγεία των αγαπημένων τους προσώπων που βρίσκονται στο έλεος των ανελέητων και συνεχών βομβαρδισμών από το Ισραήλ.

«Θεού θέλοντος, θα επιστρέψουμε και θα βρούμε τα παιδιά και τις οικογένειές μας ασφαλή και ζωντανά», δήλωσε ένας άνδρας στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Μας βασάνισαν, κανείς δεν μας λυπήθηκε. Μας πήραν τα χρήματα και τα ρούχα μας, μας άφησαν γυμνούς για τρεις ημέρες ενώ μας βασάνιζαν. Πεινούσαμε, μας κλωτσούσαν και μας γρονθοκοπούσαν, πατούσαν τα κεφάλια μας, μέχρι τώρα πονάω».

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, τους παρέδωσαν στις ισραηλινές δυνάμεις οι εργοδότες τους.

Σε διαδικτυακό υλικό, οι εργαζόμενοι φαίνονται να δείχνουν μπλε ετικέτες που έχουν τοποθετηθεί στους αστραγάλους τους. Μάλιστα όπως είπαν κανένα από τα υπάρχοντά τους, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων ή χρημάτων, δεν τους επιστράφηκε πριν απελευθερωθούν.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η αντιπαλαιστινιακή ρητορική και το αντιπαλαιστινιακό συναίσθημα έχουν φθάσει στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών στο Ισραήλ. Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζήτησαν να αφανιστεί η Γάζα και προέτρεψαν να βασανιστούν Παλαιστίνιοι που συνδέονται με την επίθεση.

Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ και Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν κλιμακωθεί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ακροδεξιές ισραηλινές ομάδες σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων μοιράστηκαν και πανηγύριζαν με βίντεο που έδειχναν Παλαιστίνιους εργάτες στη Δυτική Όχθη να κακοποιούνται από Ισραηλινούς στρατιώτες. Αρκετά από αυτά τα βίντεο δημοσιεύθηκαν στο «Χωρίς όρια», ένα ισραηλινό ακροδεξιό κανάλι Telegram, το οποίο έχει πάνω από 117.000 συνδρομητές.

Σε ένα τρομακτικό βίντεο, Παλαιστίνιοι άνδρες με δεμένα μάτια και με δεμένα τα χέρια τους διακρίνονται να δέχονται επίθεση από βαριά οπλισμένους στρατιώτες. Οι άνδρες – μερικοί από τους οποίους έχουν απογυμνωθεί εντελώς – ακούγονται να ουρλιάζουν ενώ είναι ξαπλωμένοι στο πάτωμα.

Οι στρατιώτες τους σέρνουν στο έδαφος, ενώ ένας Ισραηλινός στρατιώτης πατάει στο κεφάλι ενός κρατούμενου. Οι συνάδελφοί του ακούγονται να γελάνε στο βάθος.

Το βίντεο έχει σχεδόν 2.000 αντιδράσεις με emoji γέλιου, με εκατοντάδες emojis γιορτής, καθώς και αντιδράσεις με μάτια αγάπης. Ο ισραηλινός στρατός είχε δηλώσει στο Middle East Eye ότι οι ενέργειες των στρατιωτών που φαίνονται στο βίντεο ήταν «αξιοθρήνητες» και ανέφερε ότι το συμβάν εξετάζεται.

