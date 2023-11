Πόλεμος στο Ισραήλ: Στο Τελ Αβίβ ο Άντονι Μπλίνκεν

Ο Άντονι Μπλίνκεν μετέβη σήμερα στο Ισραήλ προκειμένου να συζητήσει με την ισραηλινή ηγεσία την προσωρινή κατάπαυση του πυρός προκειμένου να γίνει επιτρεπτή η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Guardian» , αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον, ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε ότι θα συζητήσει συγκεκριμένα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των ζημιών στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ.

WATCH: US Secretary of State Antony Blinken arrives in Tel Aviv for talks as Israel insists a cease-fire isn’t on the table

Our updates are free to read: https://t.co/FQmbjMN5R5 pic.twitter.com/jRwRS1BkrC

— Bloomberg TV (@BloombergTV) November 3, 2023